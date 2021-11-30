Ревакцинація кожних три місяці, обстеження після одужання: новини про коронавірус

В Україні від учора вдвічі зросла захворюваність на коронавірус, за добу COVID-19 діагностували у понад 10 тисяч людей. Велика Британія переходить на ревакцинацію кожних три місяці. У США бустерне щеплення зробили обов'язковим. В ООН стурбовані діями країн у зв'язку з поширенням штаму Омікрон. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 30 листопада.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 10 554 людей – це майже удвічі більше, ніж зафіксували днем раніше. До лікарень госпіталізували 1 749 людей з симптомами COVID-19. На жаль, від ускладнень коронавірусу помер 561 інфікований. Натомість одужали 25 318 пацієнтів.

Днем раніше Чи є в Україні Омікрон, ускладнення COVID: новини про коронавірус 29 листопада

Темпи тестувань

За добу здійснили 79 126 тестувань, зокрема:

методом ПЛР – 36 476;

методом ІФА – 8 839;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 811.

Статистика захворювань в регіонах за добу:

місто Київ – 1 646;

Вінницька область – 237;

Волинська область – 516;

Дніпропетровська область – 393;

Донецька область – 706;

Житомирська область – 77;

Закарпатська область – 368;

Запорізька область – 592;

Івано-Франківська область – 167;

Київська область – 694;

Кіровоградська область – 178;

Луганська область – 224;

Львівська область – 467;

Миколаївська область – 484;

Одеська область – 367;

Полтавська область – 875;

Рівненська область – 431;

Сумська область – 307;

Тернопільська область – 120;

Харківська область – 344;

Херсонська область – 72;

Хмельницька область – 276;

Черкаська область – 645;

Чернівецька область – 171;

Чернігівська область – 197.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в країні зареєстрували 3 438 381 хворого на COVID-19. З них – 2 946 032 зуміли подолати захворювання. Натомість померли, на жаль, щонайменше 85 975 інфікованих.Від початку пандемії в країні провели 15 869 089 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал

Понад 11 мільйонів українців вже двічі щепились проти COVID-19

Джерело: МОЗ

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 226 059 людей. Зокрема, першу дозу отримали 71 124 людини, другу дозу ввели – 154 935 людям, вони завершили процес імунізації.

Щеплення проводили 999 мобільні бригади з імунізації, 3 282 пункти щеплення, 462 центри вакцинації населення.

Всього від початку вакцинальної кампанії щепили 13 391 656 людей, з них:

отримали першу дозу – 13 391 654 людини;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 122 635 людей.

Загалом проведено 24 514 289 щеплень.

Що може спричинити повторні спалахи захворюваності

Джерело: KSE

Вплинути на захворюваність в Україні можуть поява нового штаму коронавірусу Омікрон та сезонність грипоподібних хвороб. Про це попередив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко.

Яка ситуація із сезонними захворюваннями в Україні:

Впродовж звітного тижня на ГРВІ захворіли 228 894 людини, із них 32,9% – діти у віці до 17 років.

Інтенсивний показник захворюваності становить 605,5 на 100 тисяч населення, що відповідає середньому рівню "інтенсивності епідемічного процесу".

Значення інтенсивного показника захворюваності розраховують на основі кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ (грип, аденовірус, риновірус, парагрип, COVID-19 та інші).

Циркуляції вірусів грипу не зареєстровано.

В Україні змінили карантин

Джерело: 24 канал

Віктор Ляшко заявив, що в Україні невдовзі почнуть діяти нові правила адаптивного карантину. За його словами, в основному мовиться про зміни для жовтої зони. Нові обмеження набудуть чинності з 6 грудня.

Люди, які не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативний тест чи сертифікат про одужання, у жовтому рівні епідемічної небезпеки не зможуть:

взяти участь у проведенні всіх масових заходів, це стосується культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших заходів;

відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;

скористатись послугами суб'єктів господарювання, які проводять діяльність у сфері громадського харчування, для них будуть закриті бари, ресторани, кафе та інші заклади.

Без вакцинації можна у банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки та всі продовольчі магазини. Проте, обов'язковим залишається носіння маски та дотримання фізичної дистанції 1,5 метра.

Карантинні зони України / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 30 листопада у світі виявили понад 262 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 5,2 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 48 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Росія, Туреччина та Україна.

Велика Британія змінила правила в'їзду для українців

Джерело: Embassy of Ukraine to the UK

Уряд Великої Британії змінює правила в'їзду для туристів з України через стрімке поширення штаму Омікрон. Нові правила діятимуть з 30 листопада 2021 року:

Всі мандрівники до Великої Британії по прибуттю повинні зробити ПЛР-тест на COVID-19 упродовж 2-х днів. До отримання негативного результату, туристи повинні перебувати на самоізоляції; В магазинах та громадському транспорті обов’язковим є використання масок; Всі, хто потенційно міг контактувати з особами з вірусом Омікрон, попри свій статус вакцинації, повинні обов'язково дотримуватися самоізоляції під наглядом NHS Test and Trace.

В ООН стурбовані ізоляцією Африки через штам Омікрон

Уряд країни планує переглянути ці рекомендації через 3 тижні.

Джерело: твітер Гутерриша

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш стурбований ізоляцією країн півдня Африки. Також він не погоджується з введеними обмеженнями на поїздки через штам "Омікрон".

Антоніу Гутерріш закликав не дозволити штаму Омікрон знову "закрити світ".



Через Омікрон уряд вводить ізоляцію при в'їзді громадян в Україну / Джерело: Урядовий портал

Велика Британія переходить на вакцинацію кожні 3 місяці

Джерело: The Guardian

У Великій Британії через виникнення нового штаму коронавірусу Омікрон зменшують термін ревакцинації. Замість повторного щеплення через пів року, його робитимуть кожні три місяці.

Усі дорослі у США повинні отримати бустер проти COVID-19

Джерело: CDC

Посилені рекомендації щодо щеплень стосуються всіх осіб віком від 18 років. Ревакцинацію треба пройти через пів року або 2 місяці, залежно від вакцини. Зокрема, через 6 місяців після початкової вакцинації Pfizer або Moderna або через 2 місяці після початкової вакцинації компанії Johnson&Johnson.

Там відзначили, що недавня поява штаму Омікрон "ще раз підкреслює важливість вакцинації, бустерів і профілактичних заходів, необхідних для захисту від COVID-19".

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Дослідження про коронавірус

Які обстеження пройти після коронавірусу

Джерело: Mayo Clinic

Про довгострокові наслідки коронавірусу відомо мало. Тому поки що немає загального списку аналізів та обстежень, за допомогою яких визначають, які ускладнення розвинулися після хвороби.

Більшість людей повністю одужують від коронавірусу протягом кількох тижнів, але інколи зберігаються симптоми й після одужання. Якщо ці симптоми турбують понад 12 тижнів, то говорять про довготривалий ковід.

Довготривалий COVID-19 – симптоми втома;

задишка або утруднене дихання;

кашель;

біль у суглобах;

біль у грудях;

проблеми з пам'яттю, концентрацією чи сном;

біль у м'язах або головний біль;

швидке чи прискорене серцебиття;

втрата запаху чи смаку;

депресія чи тривога;

висока температура;

запаморочення, коли людина встає;

погіршення стану після фізичних чи розумових навантажень.

Які аналізи здавати

натрійуретичні пептиди мозку – підвищення рівня білків може вказувати на серцеву недостатність;

загальний аналіз крові допоможе виключити анемію у людини з задишкою та показати кількість еритроцитів та лейкоцитів. Якщо лейкоцитів більше за норму, це може сигналізувати про активну інфекцію. Цей аналіз використовують для виявлення лімфопенії – ознаки гострого перебігу ковіду, при якому кількість лімфоцитів зменшується;

С-реактивний білок – цей аналіз визначає реакцію печінки на запалення в організмі. Цей біомаркер зазвичай підвищений у людей із ковідом;

феритин можна використовувати для виявлення анемії або проблем з еритроцитами, а також запалення в організмі;

тропонін – підвищений рівень може вказувати на пошкодження серця або навіть серцевий напад.

Як зміниться ефективність вакцин через штам Омікрон

Джерело: Financial Times

Ефективність вакцин від коронавірусу значно знизиться. Це пов'язано із появою нового штаму Омікрон. Зокрема, про це заявив головний виконавчий директор компанії Moderna Стефан Бансель. Компанія вже почала розробляти новий препарат.

За його словами, компаніям необхідні місяці, аби розробити у великих масштабах вмакцини, які будуть набагато ефективнішими у протистоянні штаму Омікрон.