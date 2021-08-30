Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні зафіксували 749 нових хворих на COVID-19. Зниження добової захворюваності може пояснюватись спадом темпів тестування у вихідні дні. До лікарень госпіталізували ще 583 людини.

Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 18 хворих, водночас видужали 291 пацієнт.

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За минулу добу лабораторії провели 18 658 тестувань на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 9 617,

методом ІФА – 1 650,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 391.

Загальна статистика захворюваності Станом на 30 серпня в країні виявили 2 284 940 хворих на COVID-19. 2 206 683 з них вже одужали. Але, на жаль, 53 738 пацієнтів померли.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

Київ – 148 випадків;

Вінницька область – 32 випадки;

Волинська область – 15 випадків;

Дніпропетровська область – 72 випадки;

Донецька область – 8 випадків;

Житомирська область – 43 випадки;

Запорізька область – 35 випадків;

Івано-Франківська область – 7 випадків;

Київська область – 26 випадків;

Кіровоградська область – 14 випадків;

Луганська область – 23 випадки;

Львівська область – 36 випадків;

Миколаївська область – 25 випадків;

Одеська область – 49 випадків;

Полтавська область – 5 випадків;

Рівненська область – 4 випадки;

Сумська область – 13 випадків;

Тернопільська область – 48 випадків;

Харківська область – 38 випадків;

Херсонська область – 18 випадків;

Хмельницька область – 5 випадків;

Черкаська область – 1 випадок;

Чернівецька область – 74 випадки;

Чернігівська область – 10 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

3 області не відповідають показникам зеленої зони карантину

Джерело: МОЗ

Нині всі регіони України перебувають у зеленій зоні карантину. Водночас 3 регіони не відповідають її показникам. Зокрема мова йде про Вінницьку, Чернігівську та Черкаську області – у цих регіонах високі показники госпіталізації.

У Вінницькій області вже другу добу поспіль спостерігається високий показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом. Нині він зріс до 61,6%, хоч ще вчора перебував в межах 54,9%.

вже другу добу поспіль спостерігається високий показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом. Нині він зріс до 61,6%, хоч ще вчора перебував в межах 54,9%. Що стосується Чернігівської області , то там динаміка COVID-госпіталізацій тривалий час перебувала на низькому рівні. А нині він підвищений і становить 53%.

, то там динаміка COVID-госпіталізацій тривалий час перебувала на низькому рівні. А нині він підвищений і становить 53%. Натомість в Черкаській області занадто низький рівень охоплення тестування на коронавірус. Нині цей показник складає 298, а раніше коливався в межах 284 – 292 тести на 100 тисяч населення.

Довідка: якими повинні бути показники Кількість тестувань на коронавірус мають складати не менше ніж 300 на 100 тисяч населення впродовж 7 днів. Натомість загальна кількість госпіталізованих з підтвердженим коронавірусом або підозрою на хворобу повинна складати не більше ніж 50%.

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Новини про коронавірус у світі 30 серпня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

З початку пандемії по всьому світу виявили понад 216 мільйонів хворих на коронавірус. Хвороба забрала життя майже 4,5 мільйона інфікованих. При цьому у ВООЗ вважають, що цифри можуть бути заниженими, оскільки у багатьох країнах тестування на досить низьких рівнях.

Найбільше випадків зараження виявили у США – загалом там зареєстрували понад 38,7 мільйона пацієнтів з COVID-19, більш ніж 637 тисяч з яких, на жаль, померли. Наступними за кількістю виявлених хворих ідуть Індія, Іран, Велика Британія, Бразилія.

Домішки у вакцині Moderna: у Японії з'ясували причину

Джерело: NHK

Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії повідомило про причину домішок у деяких флаконах Moderna, які виявили у кількох префектурах країни.

Згідно з результатами перевірки, сторонні речовини можуть бути фрагментами гумових пробок флаконів.

Так, частки гуми можуть потрапляти в вакцину при проколі пробки голкою шприца.

У міністерстві також заявили, що з якістю вакцини немає жодних проблем і вони не бачать необхідності призупиняти програму вакцинації.

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Коронавірус мутує удвічі швидше, ніж вважали раніше

Джерело: Genome Biology and Evolution

Раніше вважалось, що збудник вірусу SARS-CoV-2 змінюється приблизно раз на два тижні. Але генетики з Великої Британії та Шотландії показали, що це не так.

Дослідники підрахували та виявили, що частота мутацій коронавірусу SARS-CoV-2 принаймні на 49 – 67% вища, ніж можна було вважати.

Якщо підрахунки вчених правильні, то це означає, що коронавірус змінюється майже раз в тиждень. Це означає, що якщо людина хворіє на COVID-19 довше декількох тижнів, то SARS-CoV-2 може розвиватися всередині неї, що потенційно призводить до появи нових варіантів.

Наскільки високий ризик зараження коронавірусом від члена сім'ї

Джерело: JAMA

У новому дослідженні вчені показали, що ймовірність зараження, коли один з членів родини інфікований коронавірусом, змінилася в порівнянні з періодом початку пандемії.

Коронавірус SARS-CoV-2 легко поширюється при близькому контакті людей в приміщеннях. У домашніх умовах складно дотримуватися заходів профілактики інфекції, зокрема, соціальної дистанції. Тому члени сім'ї, які проживають разом, можуть порівняно легко заражати один одного.

Нове дослідження показало, що показник вторинного зараження (ризику зараження в родині) збільшується з часом. У період з січня по лютий 2020 року він становив 13,4%, а з червня 2020 року по березень 2021 року він був уже 31,1%.