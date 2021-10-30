Новини про коронавірус в Україні 30 жовтня

За добу в Україні виявили понад 26 тисяч COVID-хворих

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 29 жовтня, в Україні зареєстрували 26 198 нових хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 5 305 хворих на COVID-19 або людей з підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 541 пацієнт помер. Натомість 9 449 інфікованих – одужали.

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Темпи тестування населення

Вчора в Україні провели 144 621 тестування на коронавірусу різними методами, зокрема:

методом ПЛР – 72 612,

методом ІФА – 21 163,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 50 846.

Загалом від початку пандемії на території країни провели 14 378 720 тестів методом ПЛР.

За весь час пандемії в країні зареєстрували 2 904 872 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. 2 430 944 хворих одужали. Натомість 67 393 людини померли, так і не зумівши подолати хворобу.

Добовий приріст інфікованих в областях

Впродовж минулої доби найбільше хворих на COVID-19 зафіксували у Дніпропетровській (2 280), Одеській (1 973), Львівській (1 880), Сумській (1 612) областях і Києві (1 455).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1455 випадків;

Вінницька область – 623 випадки;

Волинська область – 652 випадки;

Дніпропетровська область – 2280 випадків;

Донецька область – 1172 випадки;

Житомирська область – 1002 випадки;

Закарпатська область – 277 випадків;

Запорізька область – 1352 випадки;

Івано-Франківська область – 760 випадків;

Київська область – 952 випадки;

Кіровоградська область – 199 випадків;

Луганська область – 592 випадки;

Львівська область – 1880 випадків;

Миколаївська область – 754 випадки;

Одеська область – 1973 випадки;

Полтавська область – 1078 випадків;

Рівненська область – 998 випадків;

Сумська область – 1612 випадків;

Тернопільська область – 609 випадків;

Харківська область – 1455 випадків;

Херсонська область – 1124 випадки;

Хмельницька область – 1150 випадків;

Черкаська область – 661 випадок;

Чернівецька область – 684 випадки;

Чернігівська область – 904 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Україна знову побила власний рекорд: за добу вакцинували найбільшу кількість українців

Джерело: МОЗ

29 жовтня щеплення проти коронавірусу зробили ще 317 209 мешканців України. Одну дозу отримали 232 698 людей, а повністю пройшли курс вакцинації, отримавши 2 дози – 84 511 людей. А ось від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 022 978 людей. 10 022 976 з них отримали щонайменше одну дозу. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 377 032 людини (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу "У мене все гаразд з імунітетом": МОЗ зняло щемливий соціальний ролик про ситуацію з COVID-19 Джерело: МОЗ Нині в Україні загострюється ситуація з коронавірусом – нові рекорди фіксують щотижня. Тож міністерство охорони здоров'я зняло соціальну рекламу про важливість вакцинації. Соціальний ролик від МОЗ: дивіться відео В Івано-Франківську охочі зробити щеплення заблокували медиків у центрі вакцинації Джерело: пресслужба Центру первинної медичної та консультативної діагностики В Івано-Франківську місцеві мешканці заблокували медиків у центрі вакцинації після його закриття. Громадяни вимагали продовжувати робити щеплення всім, хто залишався стояти у черзі. Неприємна та небезпечна ситуація сталася 29 жовтня в ТРЦ "Панорама PLAZA". Конфлікт вдалося владнати завдяки втручанню працівників поліції. До теми У червону зону переходять 7 областей включно з Львівською: які там обмеження

Новини про коронавірус у світі 30 жовтня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 30 жовтня у світі зафіксували понад 246 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 4,9 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – майже 46 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Росія, Туреччина та Індія. Шосту сходинку посіла Україна.

Колишній прем'єр Республіки Конго Клеман Муамба помер від коронавірусу

Джерело: Le Figaro

Ексглава уряду Конго Клеман Муамба помер у Парижі від ускладнень, спричинених коронавірусом. Політику було 78 років.

Маємо готуватися до наступної, – у ВООЗ чекають ще одну пандемію

Джерело: ВООЗ

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус закликав світ здобути уроки з пандемії коронавірусу і готуватися до нової. Біологи на 100% впевнені, що з'явиться ще один небезпечний вірус, поширення якого буде неможливо стримати.

У Китаї зафіксували рекордну кількість хворих на COVID-19 від вересня

Джерело: ТСН

Впродовж минулої доби, 29 жовтня, на території материкового Китаю зареєстрували 59 нових хворих на коронавірус. Це найвищий показник від 16 вересня.

Днем раніше Рекорд захворюваності в Україні, діти повинні носити маски: новини про коронавірус 29 жовтня

Дослідження коронавірусу

Третя доза COVID-вакцини показала високу ефективність проти штаму Дельта

Джерело: The Lancet

Найбільше дослідження ефективності третьої дози вакцини проти COVID-19 показує стійкість до штаму Дельта. Це ще одне підтвердження на користь додаткового щеплення.