В Україні зробили 9 мільйонів щеплень, COVID-19 в онкохворих: новини про коронавірус 31 серпня

Від початку вакцинальної кампанії в Україні провели 9 082 122 щеплення проти коронавірусу. Пандемія стала серйозною перешкодою для лікування від раку, особливо у дітей. У Словаччині закінчується вакцинація російським "Супутник V". Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 31 серпня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 30 серпня, в Україні зафіксували 1 356 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Серед виявлених пацієнтів – 75 дітей та 31 медпрацівник.

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До лікарень госпіталізували 407 людей з підтвердженим коронавірусом або наявними симптомами хвороби. На жаль, ще 51 інфікований помер. Натомість одужали за цей період аж 1 257 хворих – їх вже виписали.

Увага. За весь час пандемії в країні виявили 2 286 296 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. 2 207 940 хворих вже одужали, натомість 53 789 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Добовий приріст інфікованих в регіонах

Київ – 204 випадки;

Вінницька область – 29 випадків;

Волинська область – 18 випадків;

Дніпропетровська область – 59 випадків;

Донецька область – 59 випадків;

Житомирська область – 25 випадків;

Закарпатська область – 12 випадків;

Запорізька область – 80 випадків;

Івано-Франківська область – 31 випадок;

Київська область – 28 випадків;

Кіровоградська область – 13 випадків;

Луганська область – 106 випадків;

Львівська область – 51 випадок;

Миколаївська область – 16 випадків;

Одеська область – 127 випадків;

Полтавська область – 59 випадків;

Рівненська область – 40 випадків;

Сумська область – 25 випадків;

Тернопільська область – 20 випадків;

Харківська область – 144 випадки;

Херсонська область – 26 випадків;

Хмельницька область – 50 випадків;

Черкаська область – 28 випадків;

Чернівецька область – 87 випадків;

Чернігівська область – 19 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Вакцинація в Україні

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 30 серпня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 150 482 людини. Першу дозу препарату отримали 50 690 людей. Натомість 99 792 людини отримали завершальну, другу дозу препарату.

У Львові триває вакцинація проти коронавірусу

Загалом від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 5 359 417 мешканців країни. 5 359 415 з них отримали першу дозу препарату, а – 3 722 707 другу (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).Загальна кількість ін'єкцій, проведених в країні – 9 082 122.

Джерело: Львівська міськрада

У Львові продовжують активно щепити містян проти коронавірусу. Як завжди, працюватимуть центри масової вакцинації та стаціонарні пункти. Однак також до кампанії долучаться виші та "Молодвіж".

Новини про коронавірус у світі 31 серпня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

З початку пандемії по всьому світу виявили понад 217 мільйонів хворих на коронавірус. Хвороба забрала життя майже 4,5 мільйона інфікованих.

Найбільше випадків зараження виявили у США – загалом там зареєстрували понад 39 мільйона пацієнтів з COVID-19, більш ніж 638 тисяч з яких, на жаль, померли. Наступними за кількістю виявлених хворих ідуть Індія, Іран, Велика Британія, Бразилія.

Російську вакцину політв'язню Лимешку вкололи проти волі

Джерело: фейсбук Людмили Денісової

У Росії незаконно засудженого українця Геннадія Лимешка вакцинували проти коронавірусу російським препаратом. Після цього стан політв'язня значно погіршився. У Лимешка – тахікардія та сильний головний біль.

ЄС заборонив в'їзд деяким країнам

Вакцина, якою щепили українця, не схвалили у ВООЗ.

Джерело: The Guardian

ЄС заборонив в'їзд без карантинних обмежень громадянам США та ще 5 країн. Наразі у списку країн, звідки Європейський Союз рекомендує дозволити несуттєві поїздки, залишається 18 країн. В переліку є і Україна.

Більше тут ЄС заборонив в'їзд громадянам США та ще 5 країн

Словаччина припинила використання російської вакцини

Джерело: Aktuality

У Словаччині 31 серпня закінчується вакцинація російською вакциною "Супутник V" і більше її застосовувати не планують.Станом на 30 серпня в Словаччині ввели 37 021 дозу вакцини "Супутник V". Всього в Словаччині цією вакциною вакциновано трохи більш як 18 500 осіб.

Останні дослідження коронавірусу

COVID-19 в онкохворих дітей: небезпеки та наслідки

Джерело: The Lancet

Найбільший аналіз даних з 45 країн показав, що педіатричні онкопацієнти є окремою групою ризику COVID-19. А пандемія стала серйозною перешкодою для повноцінного лікування від раку. Дослідження показало також, що коронавірус завдав серйозного удару по плановому лікуванню дітей: у 56% терапія була скоригована у зв'язку із зараженням, ще у 45% дітей на час лікування інфекції була скасована хімієтерапія.

Постковід і синдром хронічної втоми дуже схожі

Джерело: New Atlas

Так званий довготривалий COVID-19 виникає приблизно у кожного третього хворого. Американські вчені виявили, що його симптоми дивним чином нагадують синдром хронічної втоми. Завдяки новим знанням та розумінню процесів, які провокує довготривалий COVID, можна поліпшити ефективність терапії.

Дізнайтесь більше Постковід і синдром хронічної втоми дуже схожі: що це означає