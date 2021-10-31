Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

В Україні тестуватимуть нову вакцину проти коронавірусу: що про неї відомо

Джерело: OBOZREVATEL

МОЗ дозволило проведення клінічних випробувань 3 фази вакцин від фармкомпанії Sanofi на території України. Мовиться про 2 ад'ювантні вакцини на основі рекомбінантної технології. Серед них – вакцина проти коронавірусу, створена на основі штучно відтворених фрагментів S-білка коронавірусу.

Більш ніж половина областей України опинились у червоній зоні

Джерело: МОЗ

Так, нині в червоній зоні карантину перебуває 15 областей України. Ще 8 – у помаранчевій. Тим часом у жовтій зоні карантину залишились тільки Кіровоградська та Закарпатська області.



Ситуація з коронавірусом в Україні / Графіка МОЗ

Скільки вже вакцинувалося людей на вокзалах України: Укрзалізниця похвалилася кругленькою цифрою

Джерело: пресслужба Укрзалізниці

Укрзалізниця розгорнула Центри вакцинації вже на 30 вокзалах українських міст. Там щепилися вже понад 20 тисяч людей. Вакцинуватися у таких центрах може будь-який охочий. Потрібно лише або мати декларацію з сімейним лікарем або прийти в пункт із паспортом і ідентифікаційним кодом. Сама процедура є безкоштовною.



В яких містах Укрзалізниця відкрила Центри вакцинації / Інфографіка Укрзалізниці

Днем раніше Ефективність третьої дози, бентежний рекорд в Росії: новини про коронавірус 30 жовтня

Новини про коронавірус у світі 31 жовтня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 31 жовтня у світі зафіксували понад 246 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 4,9 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – майже 46 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Росія, Туреччина, Україна та Індія.

Лідери G20 хочуть вакцинувати 70% населення Землі до середини 2022 року

Джерело: DW

На саміті країн "Великої двадцятки" прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі закликав світових лідерів посприяти тому, щоб до середини 2022 року 70% всього населення планети отримали вакцину проти COVID-19. Політики погодилися виконати це завдання. Одним із важливих кроків для втілення планів світових лідерів є забезпечення вакциною бідніших країн.

Китай вводить додаткові обмеження через спалах COVID-19

Джерело: Medical Xpress

У суботу, 30 жовтня, Пекін ввів нові COVID-обмеження через поширення коронавірусу в країні. Спалах вразив щонайменше 14 провінцій Китаю – за останній тиждень в країні протестували мільйони людей. Тим часом статистика хвороби у Китаї зовсім не така, як у решті світу. Так, вчора в країні зареєстрували 59 нових хворих – це максимальний показник з середини вересня.

Дослідження коронавірусу

Коронавірус може інфікувати внутрішнє вухо та впливати на слух

Джерело: Communications Medicine

Нове дослідження доводить, що коронавірус дійсно може інфікувати клітини внутрішнього вуха, які мають вирішальне значення як для слуху, так і для рівноваги.

Після інфікування коронавірусом антитіла тримаються 10 місяців: дослідження

Джерело: Nature Microbiology

Науковці проаналізували зразки сироватки крові 38 пацієнтів та медичних працівників з лікарні Святого Томаса. Вони інфікувалися коронавірусом під час першої хвилі COVID-19 та не були вакциновані на момент дослідження. Більшість людей зберігали визначені рівні антитіл через 10 місяців. Але найкращий перехресний імунітет давали антитіла, вироблені після початкового варіанту SARS-CoV-2.

Вакцинація у 5 разів ефективніша за природний імунітет: у США надали дані з лікарень

Джерело: CDC

Загальнонаціональне дослідження Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) демонструє, що мРНК-вакцини проти COVID-19 захищають у 5 разів краще, ніж імунітет після перенесення хвороби. Також аналіз показав, що вакциновані люди у віці від 65 років у 20 разів рідше піддавались госпіталізації, ніж невакциновані люди з цієї вікової групи.