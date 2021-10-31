Дослідження вакцини на українцях, 15 областей у червоній зоні: новини про коронавірус 31 жовтня
Джерело:24 канал
В Україні тестуватимуть нову вакцину проти коронавірусу. Більш ніж половина областей України опинились у червоній зоні. Коронавірус може інфікувати внутрішнє вухо та впливати на слух. Вакцинація у 5 разів ефективніша за природний імунітет: у США надали дані з лікарень. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 31 жовтня.
Новини про коронавірус в Україні 31 жовтня
Тимчасове зниження: за добу в Україні виявили понад 17 тисяч COVID-хворих
Джерело: МОЗ
За минулу добу в Україні зафіксували 17 430 нових випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. До лікарень з ускладненнями потрапили 5 663 людини. Ще 336 пацієнтів померли, натомість 5 269 хворих одужали.
Важливо Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації
Зниження добової захворюваності, ймовірніше за все, викликане спадом тестування населення у вихідні дні. Так, вчора в країні провели 97 286 тестувань різними методами, зокрема:
- методом ПЛР – 47 906,
- методом ІФА – 12 652,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 728.
Натомість впродовж позаминулої доби в країні провели 72 612 досліджень методом ПЛР, 21 163 – методом ІФА та 50 846 – експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Як змінилась ситуація в областях
За минулу добу найбільше нових хворих виявили у Харківській (1 934), Одеській (1 521), Сумській (1 176), Житомирській (1 166) і Дніпропетровській (2 280) областях.
Кількість нових випадків зараження в регіонах за добу:
- Київ – 443 випадки;
- Вінницька область – 363 випадки;
- Волинська область – 317 випадків;
- Дніпропетровська область – 1141 випадок;
- Донецька область – 436 випадків;
- Житомирська область – 1166 випадків;
- Закарпатська область – 181 випадок;
- Запорізька область – 657 випадків;
- Івано-Франківська область – 582 випадки;
- Київська область – 578 випадків;
- Кіровоградська область – 177 випадків;
- Луганська область – 204 випадки;
- Львівська область – 1040 випадків;
- Миколаївська область – 939 випадків;
- Одеська область – 1521 випадок;
- Полтавська область – 364 випадки;
- Рівненська область – 412 випадків;
- Сумська область – 1176 випадків;
- Тернопільська область – 480 випадків;
- Харківська область – 1934 випадки;
- Херсонська область – 918 випадків;
- Хмельницька область – 958 випадків;
- Черкаська область – 275 випадків;
- Чернівецька область – 487 випадків;
- Чернігівська область – 681 випадок.
*У статистиці не враховані дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Станом на 31 жовтня в Україні зафіксували 2 922 302 хворих на COVID-19. 2 436 213 одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 67 729 мешканців країни.
Від початку пандемії в Україні провели 14 426 626 досліджень методом ПЛР.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал
Темпи вакцинації в Україні знизились майже удвічі
Джерело: МОЗ
Вчора щеплення проти COVID-19 отримали 177 765 українців. 133 251 людина отримала першу дозу, решта 44 514 людей – другу дозу вакцини, завершальну дозу препарату. Це майже удвічі менше, ніж позаминулої доби, коли в країні зробили 317 тисяч щеплень. Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу зробили 10 156 229 мешканців країни. 10 156 227 людей зробили щонайменше одну дозу вакцини, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 421 546 людей.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
В Україні тестуватимуть нову вакцину проти коронавірусу: що про неї відомо
Джерело: OBOZREVATEL
МОЗ дозволило проведення клінічних випробувань 3 фази вакцин від фармкомпанії Sanofi на території України. Мовиться про 2 ад'ювантні вакцини на основі рекомбінантної технології. Серед них – вакцина проти коронавірусу, створена на основі штучно відтворених фрагментів S-білка коронавірусу.
Більш ніж половина областей України опинились у червоній зоні
Джерело: МОЗ
Так, нині в червоній зоні карантину перебуває 15 областей України. Ще 8 – у помаранчевій. Тим часом у жовтій зоні карантину залишились тільки Кіровоградська та Закарпатська області.
Ситуація з коронавірусом в Україні / Графіка МОЗ
Скільки вже вакцинувалося людей на вокзалах України: Укрзалізниця похвалилася кругленькою цифрою
Джерело: пресслужба Укрзалізниці
Укрзалізниця розгорнула Центри вакцинації вже на 30 вокзалах українських міст. Там щепилися вже понад 20 тисяч людей. Вакцинуватися у таких центрах може будь-який охочий. Потрібно лише або мати декларацію з сімейним лікарем або прийти в пункт із паспортом і ідентифікаційним кодом. Сама процедура є безкоштовною.
В яких містах Укрзалізниця відкрила Центри вакцинації / Інфографіка Укрзалізниці
Днем раніше Ефективність третьої дози, бентежний рекорд в Росії: новини про коронавірус 30 жовтня
Новини про коронавірус у світі 31 жовтня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 31 жовтня у світі зафіксували понад 246 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 4,9 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – майже 46 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Росія, Туреччина, Україна та Індія.
Лідери G20 хочуть вакцинувати 70% населення Землі до середини 2022 року
Джерело: DW
На саміті країн "Великої двадцятки" прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі закликав світових лідерів посприяти тому, щоб до середини 2022 року 70% всього населення планети отримали вакцину проти COVID-19. Політики погодилися виконати це завдання. Одним із важливих кроків для втілення планів світових лідерів є забезпечення вакциною бідніших країн.
Китай вводить додаткові обмеження через спалах COVID-19
Джерело: Medical Xpress
У суботу, 30 жовтня, Пекін ввів нові COVID-обмеження через поширення коронавірусу в країні. Спалах вразив щонайменше 14 провінцій Китаю – за останній тиждень в країні протестували мільйони людей. Тим часом статистика хвороби у Китаї зовсім не така, як у решті світу. Так, вчора в країні зареєстрували 59 нових хворих – це максимальний показник з середини вересня.
Дослідження коронавірусу
Коронавірус може інфікувати внутрішнє вухо та впливати на слух
Джерело: Communications Medicine
Нове дослідження доводить, що коронавірус дійсно може інфікувати клітини внутрішнього вуха, які мають вирішальне значення як для слуху, так і для рівноваги.
Після інфікування коронавірусом антитіла тримаються 10 місяців: дослідження
Джерело: Nature Microbiology
Науковці проаналізували зразки сироватки крові 38 пацієнтів та медичних працівників з лікарні Святого Томаса. Вони інфікувалися коронавірусом під час першої хвилі COVID-19 та не були вакциновані на момент дослідження. Більшість людей зберігали визначені рівні антитіл через 10 місяців. Але найкращий перехресний імунітет давали антитіла, вироблені після початкового варіанту SARS-CoV-2.
Вакцинація у 5 разів ефективніша за природний імунітет: у США надали дані з лікарень
Джерело: CDC
Загальнонаціональне дослідження Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) демонструє, що мРНК-вакцини проти COVID-19 захищають у 5 разів краще, ніж імунітет після перенесення хвороби. Також аналіз показав, що вакциновані люди у віці від 65 років у 20 разів рідше піддавались госпіталізації, ніж невакциновані люди з цієї вікової групи.