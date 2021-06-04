Новини про коронавірус в Україні 4 червня
COVID-статистика в Україні: у яких регіонах досі висока захворюваність
Джерело: РНБО України
За минулу добу в Україні виявили 2 266 хворих на коронавірус. Серед них – 82 дитини та 20 медпрацівників. Найбільше випадків інфікування зареєстрували в Києві.
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Від учора до медзакладів країни госпіталізували 963 людини. Від ускладнень коронавірусу померли 95 пацієнтів. Водночас видужали – 8 291 людина.
За добу лабораторії діагностували:
- методом ПЛР – 28 696 осіб,
- методом ІФА – 11 858 осіб,
- експрес-тестами – 20 767 осіб.
Захворюваність в регіонах: добовий показник
- м. Київ – 566 випадків;
- Вінницька область – 22 випадки;
- Волинська область – 53 випадки;
- Дніпропетровська область – 75 випадків;
- Донецька область – 79 випадків;
- Житомирська область – 49 випадків;
- Закарпатська область – 8 випадків;
- Запорізька область – 230 випадків;
- Івано-Франківська область – 26 випадків;
- Київська область – 145 випадків;
- Кіровоградська область – 15 випадків;
- Луганська область – 24 випадки;
- Львівська область – 81 випадок;
- Миколаївська область – 79 випадків;
- Одеська область – 79 випадків;
- Полтавська область – 41 випадок;
- Рівненська область – 105 випадків;
- Сумська область – 70 випадків;
- Тернопільська область – 33 випадки;
- Харківська область – 60 випадків;
- Херсонська область – 64 випадки;
- Хмельницька область – 51 випадок;
- Черкаська область – 61 випадок;
- Чернівецька область – 54 випадки;
- Чернігівська область – 93 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Понад 50 тисяч українців вакцинувались проти коронавірусу за добу
Джерело: МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні отримали щеплення проти коронавірусу 50 840 людей. З них першу дозу отримали 46 868 людей, повністю вакциновані, тобто отримали дві дози препарату – 3 972 людини. Більшість вакцин – 32 489 тисяч – зробили препаратом Comirnaty виробництва Pfizer та BioNTech. Ще понад 17 тисяч щеплень зробили китайською вакциною CoronaVac.
Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал
Новини про коронавірус у світі 4 червня
Ситуація з захворюваністю у світі
Джерело: РНБО України
Від початку пандемії по всьому світу зареєстрували понад 172 мільйони випадків зараження коронавірусом. Майже 1010 мільйонів хворих вже одужали. Натомість 3 701 268 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених недугою. Експерти та представники ВООЗ впевнені, що через недостатній обсяг тестування у багатьох країнах ці дані можуть бути в рази вищими.
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Дослідження коронавірусу
Нова причина ризиків ускладненого COVID-19
Джерело: MedicalXpress
Дослідження, проведене в Бразилії, підтвердило, що нейродегенеративні порушення підвищують ризик перебігу COVID-19 у важкій формі, а також смерті внаслідок цього захворювання. Вчені виявили, що пацієнти з деменцією і особливо з хворобою Альцгеймера мають втричі вищі ризики смерті в результаті інфікування коронавірусом.
Кому потрібно приймати антибіотики при коронавірусі
Джерело: The Lancet
Вчені з Великобританії оцінили обсяги й доцільність приймання антибіотиків для пацієнтів з COVID-19 і виявили, що антибактеріальні препарати необхідні тільки у виняткових випадках і в основному в відділеннях інтенсивної терапії.
Чи потрібно пити вітамін D під час коронавірусу
Джерело: EurekAlert!
Міф про можливий зв'язок приймання вітаміну D з поліпшенням клінічних результатів у пацієнтів з COVID-19 з'явився після публікації кількох препринтів досліджень. Це призвело до масового призначенням колосальних доз цієї речовини. Автори нового дослідження не знайшли доказів того, що у людей без дефіциту вітаміну D є хоч якісь переваги при зараженні SARS-CoV-2. Не захищає він і від можливих ускладнень, тому приймання харчових добавок не може поліпшити клінічні наслідки у населення в цілому, вважають фахівці.
Але дослідники зазначили, що їхній аналіз мав деякі обмеження:
- вони проаналізували дані пацієнтів тільки європейського походження, тому не слід виключати можливість клінічних переваг для інших рас і етнічних груп;
- в дослідження не були включені пацієнти з гострим дефіцитом вітаміну D, і не виключено, що таким хворим біодобавки можуть принести якусь клінічну користь.