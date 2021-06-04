Новини про коронавірус 4 червня: рекордна кількість вакцинованих в Україні, міф про вітамін D

За добу в Україні вакцинували рекордну кількість громадян. Знайшли нову причину ризиків ускладненого COVID-19. Спростували дослідження про користь вітаміну D при коронавірусі. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 4 червня.

Новини про коронавірус в Україні 4 червня

COVID-статистика в Україні: у яких регіонах досі висока захворюваність

Джерело: РНБО України

За минулу добу в Україні виявили 2 266 хворих на коронавірус. Серед них – 82 дитини та 20 медпрацівників. Найбільше випадків інфікування зареєстрували в Києві.

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Від учора до медзакладів країни госпіталізували 963 людини. Від ускладнень коронавірусу померли 95 пацієнтів. Водночас видужали – 8 291 людина.

За добу лабораторії діагностували:

методом ПЛР – 28 696 осіб,

методом ІФА – 11 858 осіб,

експрес-тестами – 20 767 осіб.

Від початку пандемії в Україні захворіли 2 211 683 людини, з них станом на 4 червня видужали 2 080 382 особи. Померли від ускладнень хвороби – 51 054 пацієнти.

Захворюваність в регіонах: добовий показник

м. Київ – 566 випадків;

Вінницька область – 22 випадки;

Волинська область – 53 випадки;

Дніпропетровська область – 75 випадків;

Донецька область – 79 випадків;

Житомирська область – 49 випадків;

Закарпатська область – 8 випадків;

Запорізька область – 230 випадків;

Івано-Франківська область – 26 випадків;

Київська область – 145 випадків;

Кіровоградська область – 15 випадків;

Луганська область – 24 випадки;

Львівська область – 81 випадок;

Миколаївська область – 79 випадків;

Одеська область – 79 випадків;

Полтавська область – 41 випадок;

Рівненська область – 105 випадків;

Сумська область – 70 випадків;

Тернопільська область – 33 випадки;

Харківська область – 60 випадків;

Херсонська область – 64 випадки;

Хмельницька область – 51 випадок;

Черкаська область – 61 випадок;

Чернівецька область – 54 випадки;

Чернігівська область – 93 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Понад 50 тисяч українців вакцинувались проти коронавірусу за добу

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні отримали щеплення проти коронавірусу 50 840 людей. З них першу дозу отримали 46 868 людей, повністю вакциновані, тобто отримали дві дози препарату – 3 972 людини. Більшість вакцин – 32 489 тисяч – зробили препаратом Comirnaty виробництва Pfizer та BioNTech. Ще понад 17 тисяч щеплень зробили китайською вакциною CoronaVac.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 123 663 людини, з них отримали 1 дозу – 1 123 661 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 142 062 людини.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал

Новини про коронавірус у світі 4 червня

Ситуація з захворюваністю у світі

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії по всьому світу зареєстрували понад 172 мільйони випадків зараження коронавірусом. Майже 1010 мільйонів хворих вже одужали. Натомість 3 701 268 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених недугою. Експерти та представники ВООЗ впевнені, що через недостатній обсяг тестування у багатьох країнах ці дані можуть бути в рази вищими.

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Дослідження коронавірусу

Нова причина ризиків ускладненого COVID-19

Джерело: MedicalXpress

Дослідження, проведене в Бразилії, підтвердило, що нейродегенеративні порушення підвищують ризик перебігу COVID-19 у важкій формі, а також смерті внаслідок цього захворювання. Вчені виявили, що пацієнти з деменцією і особливо з хворобою Альцгеймера мають втричі вищі ризики смерті в результаті інфікування коронавірусом.

Кому потрібно приймати антибіотики при коронавірусі

Джерело: The Lancet

Вчені з Великобританії оцінили обсяги й доцільність приймання антибіотиків для пацієнтів з COVID-19 і виявили, що антибактеріальні препарати необхідні тільки у виняткових випадках і в основному в відділеннях інтенсивної терапії.

Чи потрібно пити вітамін D під час коронавірусу

Джерело: EurekAlert!

Міф про можливий зв'язок приймання вітаміну D з поліпшенням клінічних результатів у пацієнтів з COVID-19 з'явився після публікації кількох препринтів досліджень. Це призвело до масового призначенням колосальних доз цієї речовини. Автори нового дослідження не знайшли доказів того, що у людей без дефіциту вітаміну D є хоч якісь переваги при зараженні SARS-CoV-2. Не захищає він і від можливих ускладнень, тому приймання харчових добавок не може поліпшити клінічні наслідки у населення в цілому, вважають фахівці.

Але дослідники зазначили, що їхній аналіз мав деякі обмеження: