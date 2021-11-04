Новини про коронавірус 4 листопада

Різкий стрибок і новий максимум: понад 27 тисяч COVID-хворих за добу

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби, 3 листопада, по Україні зафіксували 27 377 хворих на COVID-19. Це найбільше від початку пандемії. До лікарень госпіталізували аж 5 472 людей. На жаль, ще 699 хворих померли. Натомість одужали за цей час 12 464 пацієнти.

Увага Ризик повторного зараження Дельтою, протест антивакцинаторів: новини про коронавірус 3 листопада

Охоплення тестування населення

За минулу добу в Україні провели 155 405 різних тестів на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 72 918,

методом ІФА – 22 294,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 60 193.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у місті Київ (1 836), Дніпропетровській (2 254), Одеській (1 899), Харківській (1 656) і Житомирській (1 559) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1 836 випадків;

Вінницька область – 672 випадки;

Волинська область – 674 випадки;

Дніпропетровська область – 2 254 випадки;

Донецька область – 1 390 випадків;

Житомирська область – 1 559 випадків;

Закарпатська область – 421 випадок;

Запорізька область – 1 350 випадків;

Івано-Франківська область – 1214 випадків;

Київська область – 967 випадків;

Кіровоградська область – 212 випадків;

Луганська область – 759 випадків;

Львівська область – 1 400 випадків;

Миколаївська область – 733 випадки;

Одеська область – 1 899 випадків;

Полтавська область – 1 197 випадків;

Рівненська область – 1 041 випадок;

Сумська область – 1 543 випадки;

Тернопільська область – 523 випадки;

Харківська область – 1 656 випадків;

Херсонська область – 613 випадків;

Хмельницька область – 1113 випадків;

Черкаська область – 775 випадків;

Чернівецька область – 694 випадки;

Чернігівська область – 882 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в країні офіційно підтвердили 3 006 463 випадків зараження коронавірусом. 2 479 138 інфікованих вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 70 146 інфікованих.

Від початку 2020 року в Україні провели 14 658 956 ПЛР-тестувань.

Увага! У МОЗ вкотре наголосили, що 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

Майже 11 мільйонів українців вакцинували від COVID-19

Джерело: МОЗ

Вчора, 3 листопада, проти коронавірусу вакцинувалися 299 272 мешканців України. Першу дозу отримали 212 968 людей, повністю імунізовані – 86 304 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 10 895 720 людей, з них:

отримали одну дозу – 10 895 718 людей;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 682 891 людина (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в Україні провели 18 578 609 щеплень (і першою, і другою дозами).

Не вистачає ліків і ліжок: у Краматорську медзаклади переповнені хворими на COVID-19

Джерело: 24 канал

Всі ліжка лікарень Краматорська заповнені пацієнтами з гострою формою коронавірусу. Майже у всіх діагностували штам Дельта.

В окупованому Криму зафіксували добовий рекорд COVID-хворих

Джерело: 24 канал

За добу 3 листопада в окупованому Росією Криму зареєстрували 752 нові випадки коронавірусу. Такий показник – найбільший на півострові від початку пандемії. Але експерти припускають, що цифри можуть бути ще більшими. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування серед російських військових і спецслужб.

Вакциновані в 5 разів рідше інфікуються COVID-19, – Ляшко

Джерело: 24 канал

Вакциновані від коронавірусу люди в 5 разів рідше інфікуються COVID-19. Крім цього, вони мають у 10 разів нижчий ризик госпіталізації, ніж нещеплені. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Зло, яке вбиває, – активіст закликав заборонити "антиваксів" на законодавчому рівні

Джерело: 24 канал

У час, коли пандемія COVID-19 активно набирає обертів, антивакцинатори вийшли на протести. Втім, саме ті люди, які не бажають вакцинуватись, зараз загнали міста України в локдаун. Про це повідомив в ефірі 24 каналу представник пацієнтської спільноти, голова Координаційної ради БО "100% життя" Дмитро Шерембей. Він зазначив, що біля Верховної Ради України мітингувальники спекулювали на понятті свободи пересування.

Як підкреслив Шерембей, поняття "свобода пересування" і "безпека" абсолютно сумісні речі. До прикладу, для пішоходів та водіїв транспортних засобів існують ПДР, завдяки яким на дорогах порядок. Водночас вони не протестують, що правила обмежують їхню свободу.

Новини про коронавірус у світі 4 листопада

Пандемія невакцинованих охопила Німеччину: влада б'є на сполох через нові рекорди

Джерело: The Guardian

Німецька влада забила тривогу через так звану пандемію нещеплених. Госпіталізацій та летальних випадків від COVID-19 в країні стало значно більше. За добу зафіксували найбільшу кількість нових випадків за весь час.

Нідерланди відмовилися від вакцини AstraZeneca

Джерело: NOS

Жителям Нідерландів більше не пропонуватимуть вакцинуватися від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Вакцину вже майже не використовували, а нові поставки не надходили з літа.

В Росії новий коронавірусний рекорд: за добу померли майже 1200 людей

Джерело: стопкоронавирус.рф

За минулу добу в Росії померли 1195 осіб, у яких був підтверджений діагноз COVID-19. Це новий максимум добової смертності від початку пандемії.

У Латвії залучили армію для надання допомоги COVID-лікарням

Джерело: Delfi

У Латвії військових залучили для надання допомоги лікарням з хворими на коронавірус. Відповідний запит Міністерство охорони здоров'я країни подало до збройних сил.

Європа в епіцентрі пандемії, показники наблизились до максимальних: тривожна заява ВООЗ

Джерело: The Economic Times

Захворюваність на COVID-19 в європейських країнах знову наблизилася до рекордних показників. У ВООЗ відзначили, що таким чином Європа знову стала епіцентром пандемії коронавірусу.

Важливо Перехворіти чи вакцинуватись: який імунітет до коронавірусу сильніший

Дослідження коронавірусу

Потужний удар: коронавірус оточений білками, що ушкоджують судини

Джерело: Science Daily

COVID-19 вже давно перестали вважати виключно респіраторною хворобою – інфекція стрімко вражає серцево-судинну систему та в рази підвищує ризики інсульту та інфаркту. Щоб розкрити механізм цих ушкоджень, вчені з Ізраїлю вивчили функції білків, що оточують SARS-CoV-2. Вони побачили, що SARS-CoV-2 складається з 29 різних білків. У ході дослідження вони протестували реакцію кожного з білків у зразках клітин судин людини. 5 із 29 відповідальні за найбільші ушкодження судин та ендотелію.

Як лікувати легкий перебіг коронавірусу

Джерело: CDC

Більшість людей має COVID-19 у легкій формі. Це означає, що можна одужати вдома без медичної допомоги. Як і при інших вірусних захворюваннях, потрібно більше пити, відпочивати та приймати жарознижувальні препарати, коли температура вища 38,5 градусів за Цельсієм. Під час хвороби слід обмежити контакти з іншими людьми. Відновити спілкування можна через 10 днів із моменту появи перших симптомів.