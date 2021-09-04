Скільки українців захищені від COVID, відмова від AstraZeneca: новини про коронавірус 4 вересня

Приблизно 60% українців вже мають захист від важкого перебігу COVID-19. Грузія відмовилася від партії вакцини AstraZeneca з Латвії. Локдауни привели до поліпшення якості повітря. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 4 вересня.

Новини про коронавірус в Україні

Ситуація з COVID-19: статистика

Джерело: МОЗ

Станом на 4 вересня в Україні впродовж доби виявили 2 614 випадків захворювання на коронавірус. Найбільше – у столиці. Серед інфікованих – 196 дитина та 46 медпрацівників. Допомоги лікарів потребували 824 пацієнти. Їх госпіталізували до лікарень з ускладненими симптомами коронавірусу.

Увага Скільки Дельти в Україні, ускладнення від недуги: новини про коронавірус 3 вересня

Померли внаслідок хвороби 44 пацієнти. Водночас видужали 1 447 людей.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 25 637 осіб;

методом ІФА – 7 979 осіб;

експрес-тестами – 23 234 особи.

Загалом провели 12 081 160 ПЛР-тестувань

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 339 випадків;

Вінницька область – 63 випадки;

Волинська область – 46 випадків;

Дніпропетровська область – 173 випадки;

Донецька область – 131 випадок;

Житомирська область – 76 випадків;

Закарпатська область – 31 випадок;

Запорізька область – 79 випадків;

Івано-Франківська область – 72 випадки;

Київська область – 138 випадків;

Кіровоградська область – 17 випадків;

Луганська область – 85 випадків;

Львівська область – 183 випадки;

Миколаївська область – 39 випадків;

Одеська область – 208 випадків;

Полтавська область – 79 випадків;

Рівненська область – 71 випадок;

Сумська область – 26 випадків;

Тернопільська область – 52 випадки;

Харківська область – 216 випадків;

Херсонська область – 67 випадків;

Хмельницька область – 78 випадків;

Черкаська область – 58 випадків;

Чернівецька область – 193 випадки;

Чернігівська область – 94 випадки.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні 2 296 155 підтверджених випадків захворювання. Загалом одужали – 2 212 313 людей.Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 53 966 мешканців країни.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації в Україні

Джерело: МОЗ

За минулу добу 3 вересня – 167 489 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 49 670 людей, повністю імунізовані – 117 819 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 5 548 621 людину, з них отримали одну дозу – 5 548 619 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 129 835 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 9 678 454 щеплення.



Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Дані: ВООЗ /Інфографіка 24 каналу

У Києві стає все простіше отримати щеплення від COVID-19

Джерело: HELSI для пацієнтів

У ТРЦ Retroville на Виноградарі, або у гіпермаркетах "Епіцентр" в Києві відтепер можна отримати вакцину від коронавірусної хвороби. У вільному доступі для всіх охочих – CoronaVac, Pfizer, Astrazeneka та Moderna.

Скільки українців мають захист

У Всесвітній організації здоров'я наполягають на тому, що єдиною можливістю захиститися від тяжкого перебігу COVID-19 є вакцинація будь-яким препаратом, який затвердили експерти ВООЗ для застосування під час пандемії.

Джерело: фейсбук Тараса Жиравецького

Половина дорослого населення України вже могла перехворіти коронавірусною інфекцією. А нова хвиля недуги поки не поширюється такими шаленими темпами. В Україні вакциновано вже понад 4 мільйони українців. А це складає приблизно 20% дорослого населення.

Також ще десь 40 – 50% дорослого населення вже перехворіло. Тому майже 60 – 70% вже мають захист від важкого COVID-19. А це дуже хороші новини. Таку думку висловив медик зі Львова Тарас Жиравецький.

Новини про коронавірус у світі

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

З початку пандемії по всьому світу, станом на 4 вересня, виявили понад 219 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2. Хвороба забрала життя 4,5 мільйона інфікованих.

Найбільше випадків передачі коронавірусу зафіксували у США – загалом там зареєстрували понад 39,8 мільйона пацієнтів з COVID-19, більш ніж 647,5 тисяч з яких, на жаль, померли. Наступними за кількістю виявлених хворих ідуть Індія, Іран, Велика Британія, Бразилія.

Скільки людей насправді померло від коронавірусу у світі

Джерело: The Economist

Офіційна кількість смертей від COVID-19 нині становить 4,5 мільйона людей. Втім за оцінкою аналітиків, фактична кількість загиблих становить 15,2 мільйона людей. Виявили, що існує ймовірність у 95% того, що справжні цифри становлять від 9,3 мільйона до 18,1 мільйона додаткових смертей. Це можна пояснити таким поняттям як надлишкова смертність.

Детальніше тут Справжня кількість жертв COVID-19 може бути значно вищою за 4,5 мільйона, – The Economist

Грузія відмовилася від партії вакцини AstraZeneca

Джерело: Civil.ge

Грузинська опозиція заявила про те, що уряд країни відмовився від подарунка Латвії. Мовиться 50 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Повідомили, що в країні зараз є достатня кількість вакцин проти COVID-19, зокрема є препарати Pfizer і Sinovac. А на AstraZeneca немає очікуваного попиту.

Туристка з США підробила COVID-сертифікат

Джерело: Associated Press News

В США затримали 24-річну дівчину, яка намагалася потрапити на гавайський курорт. Вона показала сертифікат про вакцинацію, де працівники аеропорту помітили помилки.

Що відомо про українські COVID-сертифікати / Інфографіка 24 каналу

Дослідження коронавірусу

Обмеження через COVID-19 покращили якість повітря

Джерело: WMO

Локдауни у зв'язку з пандемією COVID-19 і обмеження на поїздки привели до різкого, але короткострокового поліпшення якості повітря. Втім, зміни не можуть замінити довгострокові дії. Адже багато частин світу все ще не відповідають нормам якості повітря. Про це мовиться у новому звіті Всесвітньої метеорологічної організації ООН (ВМО). Там виявили, що обмеження через COVID-19 в 2020 році тимчасово покращили якість повітря, особливо в міських районах.