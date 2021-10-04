В Україні хочуть виробляти вакцину, переповнені реанімації: новини про коронавірус 4 жовтня

В Україні планують виробляти мРНК-вакцину проти коронавірусу. У Одесі реанімаційні палати усіх міських лікарень вщент заповнені коронавірусними пацієнтами у важкому стані. У 7 областях України перевищені показники госпіталізації. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 4 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 4 жовтня

Статистика захворюваності: спад після вихідних

Джерело: МОЗ

Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 4 821 людина, серед них – 448 дітей та 50 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 2 092 людини з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 114 пацієнтів. Водночас видужали – 1 116 осіб.

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Лабораторії впродовж доби здійснили 30 587 тестів на виявлення коронавірусу, зокрема:

методом ПЛР – 16 214

методом ІФА – 2 525

експрес-тестами – 11 848

Загальна статистика

Від початку пандемії в Україні захворіло – 2 460 010 людей. Станом на 4 жовтня одужало – 2 264 523 особи. Жертвами коронавірусу стали 56 889 мешканців країни.

Статистика коронавірусу в регіонах

Київ – 169 випадків;

Вінницька область – 95 випадків;

Волинська область – 203 випадки;

Дніпропетровська область – 393 випадки;

Донецька область – 259 випадків;

Житомирська область – 301 випадок;

Закарпатська область – 28 випадків;

Запорізька область – 294 випадки;

Івано-Франківська область – 108 випадків;

Київська область – 106 випадків;

Кіровоградська область – 22 випадки;

Луганська область – 85 випадків;

Львівська область – 295 випадків;

Миколаївська область – 221 випадок;

Одеська область – 215 випадок;

Полтавська область – 67 випадків;

Рівненська область – 80 випадків;

Сумська область – 241 випадок;

Тернопільська область – 239 випадків;

Харківська область – 592 випадки;

Херсонська область – 158 випадків;

Хмельницька область – 88 випадків;

Черкаська область – 84 випадки;

Чернівецька область – 410 випадків;

Чернігівська область – 58 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика вакцинації в Україні

За добу неділі, 3 жовтня, щеплення проти коронавірусу отримали 33 924 людини. Зокрема, першу дозу вакцини отримали 17 373 людини, другу дозу, а відтак повністю імунізовані – 16 551 людина.

Протягом доби працювали:

330 мобільних бригад,

1 070 пунктів щеплення;

358 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 190 643 людини:

з них отримали одну дозу – 7 190 641 людина,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 771 866 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 12 962 507 щеплень.

​Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

7 областей відповідають показникам помаранчевої зони

Джерело: МОЗ

Станом на ранок 4 жовтня у 7 областях України перевищені показники госпіталізації. Ці регіони не відповідають показникам жовтої зони адаптивного карантину, вони наблизились до обмежень помаранчевої зони. Тож, опинитися в помаранчевій зоні найближчим часом можуть такі області:

Житомирська;

Запорізька;

Рівненська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернівецька.

В Одесі переповнені реанімації

Джерело: фейсбук Катерини Ножевнікової

Одеські реанімації для важкохворих пацієнтів практично повністю заповнені. При цьому апаратів штучної вентиляції легень більше, ніж місць для пацієнтів.

У Києва є шанс не "почервоніти"

Джерело: "Сегодня"

Київ цілком може опинитися у помаранчевій зоні карантину через черговий спалах коронавірусу. Про це заявив голова Держпродспоживслужби столиці Олег Рубан. Однак він наголосив, що суворе посилення протиепідемічних заходів може знадобитися дещо згодом. Наразі ж такої необхідності ще нема. За його словами, коли більше 70 – 80% громадян будуть вакциновані, тоді не потрібно вводити суворих обмежень.

В Україні планують виробляти мРНК-вакцину проти коронавірусу

Джерело: "Фокус"

В Україні цілком реально локалізувати виробництво вакцин проти коронавірусу. Зокрема найбільших світових виробників Pfizer і Moderna.

Як працює мРНК–вакцина? мРНК–вакцина містить молекули мРНК, які кодують шипоподібний білок коронавірусу. Препарат потрапляє в клітини людини та надає їм інструкцію, як створити цей білок. Імунна система розпізнає, що цей білок не належить людині та виробляє антитіла до нього. Таким чином організм вчиться, як захиститися від справжнього вірусу.



Джерело: МОЗ мРНК–вакцина містить молекули мРНК, які кодують шипоподібний білок коронавірусу. Препарат потрапляє в клітини людини та надає їм інструкцію, як створити цей білок. Імунна система розпізнає, що цей білок не належить людині та виробляє антитіла до нього. Таким чином організм вчиться, як захиститися від справжнього вірусу.

Ситуація з коронавірусом в окупованому Донецьку

Днями очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив , що перша українська вакцина проти коронавірусу може з'явитися у 2022 році. Точні терміни дедлайну виробництва стануть відомими наприкінці поточного року.

Джерело: телеграм Дениса Казанського

В окупованому Росією Донецьку справжня катастрофа з захворюваністю на коронавірус. Там критично не вистачає лікарів, кисню, місць у клініках, а швидкі не завжди приїжджають на виклик. Статистику захворюваності окупанти приховують, однак, ймовірно, вона невтішна. Проблема настільки масштабна, що її визнала навіть окупаційна адміністрація.

Петиція "проти примусової вакцинації"

Джерело: Сайт президента

Відтак, на сайті президента з'явилася петиція про "Кримінальну відповідальність за примусову вакцинацію". Документ вже набрав необхідну для розгляду кількість голосів.

Чи треба знати свій рівень антитіл до коронавірусу

Джерело: Олександр Коляда

Часто люди відмовляються від вакцинації опираючись на результати тесту на антитіла, мовляв, їх рівень достатньо високий після перенесеної хвороби. Однак, рівень антитіл до коронавірусу не завжди свідчить про захист до інфекції й неможливість підхопити вірус.

Український генетик Олександр Коляда пояснив, що робити тести на визначення рівня антитіл до коронавірусу марно і для цього є 2 причини:

перша – лабораторна. Тести на антитіла до коронавірусу бувають якісні та кількісні: перші показують є антитіла чи ні, а другі – скільки їх;

друга, чому не варто вимірювати імунну систему тестами на антитіла – біологічна.

Детальніше тут Чи треба знати свій рівень антитіл до коронавірусу: пояснення генетика

Новини про коронавірус у світі 4 жовтня

Поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 4 вересня у світі виявили понад 234,9 мільйона випадків зараження коронавірусом. Понад 4,8 мільйона інфікованих, на жаль, померли. Від початку пандемії найбільше хворих виявили в США – 43 683 179. Наступними ідуть Велика Британія, Індія, Туреччина, Бразилія та Росія.

В Ізраїлі зробили обов'язкову третю дозу вакцини

Джерело: The New York Times

В Ізраїлі запровадили нові правила отримання сертифіката вакцинації. Тепер, якщо людина отримала друге щеплення проти коронавірусу більше, ніж 6 місяців тому, їй знадобиться ревакцинація.