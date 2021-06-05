Новини про коронавірус в Україні 5 червня

За добу в Україні виявили майже 2 тисячі хворих на COVID-19

Джерело: МОЗ України

За минулу добу в країні виявили ще 1 897 інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Серед них 91 дитина та 65 медпрацівників.

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До лікарень госпіталізували ще 1 065 хворих. На жаль, ще 86 пацієнтів померли. Натомість виписали 8 330 людей.

За минулу добу в Україні протестували 60 421 людину: методом ПЛР – 29 061, методом ІФА – 12 048, експрес-тестами – 19 312.

За весь час пандемії в Україні: виявили – 2 213 580 хворих;

одужали – 2 088 712 пацієнтів;

померли – 51 140 інфікованих;

проведено ПЛР-тестувань – 10 319 406.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

Київ – 497 випадків;

Вінницька область – 35 випадків;

Волинська область – 47 випадків;

Дніпропетровська область – 128 випадків;

Донецька область – 56 випадків;

Житомирська область – 39 випадків;

Закарпатська область – 50 випадків;

Запорізька область – 138 випадків;

Івано-Франківська область – 25 випадків;

Київська область – 160 випадків;

Кіровоградська область – 22 випадки;

Луганська область – 25 випадків;

Львівська область – 98 випадків;

Миколаївська область – 72 випадки;

Одеська область – 49 випадків;

Полтавська область – 23 випадки;

Рівненська область – 62 випадки;

Сумська область – 39 випадків;

Тернопільська область – 40 випадків;

Харківська область – 116 випадків;

Херсонська область – 37 випадків;

Хмельницька область – 34 випадки;

Черкаська область – 54 випадки;

Чернівецька область – 36 випадків;

Чернігівська область – 15 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Рекордна кількість українців вакцинувалася від коронавірусу за минулу добу

Джерело: МОЗ України

За минулу добу в Україні проти COVID-19 вакцинували 57 440 людей. Це найбільша кількість щеплених від початку вакцинальної кампанії. Першу дозу вакцини отримали 53 710 людей. Натомість другу дозу вакцини, тобто останню ін'єкцію для імунізації, зробили 3 730 мешканцям України.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 1 177 373 людини. 1 177 371 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість повністю завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози препарату, 145 792 людини. Загалом в країні провели 1 323 163 щеплення.

Скільки COVID-вакцин утилізували в Україні: МОЗ назвало точну кількість

Джерело: Коронавірус в регіонах

У МОЗ повідомили про кількість вакцин проти коронавірусу, які довелося утилізувати. Станом на 30 травня від початку вакцинальної кампанії в Україні утилізували 742 дози вакцини проти коронавірусу. Їх розбили чи пошкодили, сюди входять також дози, які не підлягають використанню.

Натомість кількість втрачених коштів не розкривають, бо "інформація щодо вартості та суми витрачених коштів на придбання вакцини є конфіденційною".

Кількість втрачених доз за виробниками:

Covishield (AstraZeneca індійського виробництва) – 654,

Coronavac (Sinovac Biotech) – 11,

Comirnaty (вакцина Pfizer та BioNTech) – 12,

AstraZeneca – 65.

Все більше областей України відповідають показникам зеленої зони карантину: дані МОЗ

Джерело: МОЗ

За останню добу збільшилася кількість регіонів України, які відповідають показникам зеленої зони карантину. Станом на 5 червня таких областей 15. Натомість ситуація у ще 9 регіонах залишається незадовільною. Варто нагадати, що вся країна наразі перебуває у жовтій зоні. Донецька та Львівська область знизила коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування. Там він становить 4,6% і 4,4% відповідно.



Показники відповідності регіонів Україні до зон карантину / Фото МОЗ

Де можна вакцинуватися проти коронавірусу в Україні на цих вихідних

Джерело: Центр громадського здоров'я

У вихідні 5 – 6 червня в Україні працюють Центри вакцинації проти коронавірусу. Їх відкрили у 10 містах – щеплюють людей як з деклараціями, так і без. Вакцинують тих людей, які записалися на вакцинацію через додаток "Дія" або контакт-центр МОЗ. На процедуру запрошують за допомогою смс-повідомлення. Ті люди, які не отримали повідомлення, також можуть прийти й стати в загальну чергу. Як і раніше, пріоритет надається літнім людям.

У яких містах відкриті Центри COVID-вакцинації 5 – 6 червня

Київ, на базі Міжнародного виставкового центру,

Львів, на базі стадіону “Арена Львів”,

Одеса, на базі ТЦ “Мегадом”, Fontan Sky Center, ЗОШ “Кримська”,

Тернопіль, на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка,

Полтава, на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,

Кременчук Полтавської області, на базі Кременчуцького ліцею № 11 "Гарант",

Лубни Полтавської області, на базі кінотеатру "Київська Русь",

Миргород Полтавської області, на базі будинку культури Миргородської міської ради,

Горішні Плавні Полтавської області, на базі відокремленого адміністративного підрозділу "Гірничо-збагачувальний комбінат".

До теми Як працюють Центри COVID-вакцинації на цих вихідних: фото

У Центрі масової COVID-вакцинації в Києві виникли перші проблеми

Джерело: 24 канал Від 5 – 6 ранку перед Центром вакцинації у Києві утворилися великі черги. Багато людей приїхало з інших міст. Багато запрошених людей вакцинувалися ще зранку, тож решту дня коридор для черги "за записом" просто пустував. Багатьом людям подзвонили й запросили на щеплення, але без смс-повідомлення. Тож таким людям довелося стати в загальну чергу.

Черга перед Центром вакцинації у Києві / Фото Анна Брикова

Новини про коронавірус у світі 5 червня

Ситуація з захворюваністю у світі

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії у світі виявили понад 172 мільйони хворих на коронавірус, більш ніж 110 мільйонів з яких вже одужали.

Натомість 3 711 565 пацієнти пішли з життя через ускладнення, спричинені хворобою. Експерти та представники ВООЗ впевнені, що через недостатній обсяг тестування у багатьох країнах ці дані можуть бути в рази вищими.

Для реалізації програми COVAX не вистачає вакцин, – ВООЗ

Джерело: France 24

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що для реалізації програми COVAX не вистачає доз вакцин проти коронавірусу. Нестача може відчутись в червні та липні 2021 року. COVAX закуповує вакцини на кошти з пожертв. Ще близько 150 мільйонів доз пообіцяли надати багаті країни, але це все одно не розв'яже проблему. Якщо в COVAX планують вакцинувати не менше 30 – 40% населення світу у 2021 році, до кінця вересня вони повинні провести вакцинацію ще 250 мільйонів людей.

Натомість під час обговорень щодо постачання вакцин уже мало уваги приділяється періоду червень – липень, а це означає, що на цей період в постачаннях COVAX буде прогалина. Інститут сироватки Індії, який виробляє дози AstraZeneca, повинен був стати основою ланцюжка постачання механізму COVAX. Однак Нью-Делі обмежив експорт вакцин, аби зупинити руйнівне поширення коронавірусу в країні.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал

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Китай схвалив препарат Sinovac для вакцинації дітей

Джерело: CNA

Вакцина проти COVID-19 від компанії Sinovac отримала схвалення Китаю для щеплення дітей та підлітків в екстрених випадках. Відтепер в країні препарат можна застосовувати на дітях віком від 3 до 17 років. Але поки що невідомо, коли саме почнуть щеплювати дітей.