Симптоми Омікрону у дітей, коли кінець пандемії: новини про коронавірус 5 грудня

Британські вчені "продовжили" пандемію коронавірусу до 2026 року. У дітей Омікрон практично безсимптомно викликає високу температуру. У Японії стартували випробування вакцини для бустерних щеплень. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 5 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 5 грудня

Статистика захворюваності

За добу 4 грудня 2021 року в Україні зафіксували 6 622 нових підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 (з них 690 дітей, та 68 медпрацівників).

До лікарень госпіталізували 2 926 людей з симптомами або підозрою на наявність захворювання. На жаль, ще 278 хворих померли. Натомість одужали 9 274 пацієнти.

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Ці всі показники – майже удвічі менші, ніж зафіксували за учора. Днем раніше зафіксували 13 206 нових хворих та 436 смертей від цієї недуги.

Темпи тестувань

За добу здійснили 50 141 тестування, тоді як за планом повинні робити щонайменше 250 тисяч на день, зокрема:

методом ПЛР – 24 587;

методом ІФА – 3 641;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 913.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 515;

Вінницька область – 325;

Волинська область – 235;

Дніпропетровська область – 360;

Донецька область – 289;

Житомирська область – 361;

Закарпатська область – 248;

Запорізька область – 246;

Івано-Франківська область – 204;

Київська область – 535;

Кіровоградська область – 156;

Луганська область – 34;

Львівська область – 259;

Миколаївська область – 278;

Одеська область – 440;

Полтавська область – 190;

Рівненська область – 163;

Сумська область – 285;

Тернопільська область – 244;

Харківська область – 178;

Херсонська область – 150;

Хмельницька область – 335;

Черкаська область – 300;

Чернівецька область – 128;

Чернігівська область – 164.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в країні в Україні зафіксували 3 497 477 хворих на COVID-19. 3 050 659 з них вже подолали захворювання. Але 88 280, на жаль, пішли з життя.Від початку пандемії в Україні провели 16 076 359 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал

Темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії в Україні провели понад 25 мільйонів щеплень проти коронавірусу. ​Лише за добу 4 грудня 112 657 людей вакцинували проти COVID-19.

Зокрема, першу дозу отримали 40 278 людей. Тоді як повністю імунізовані, тобто отримали два уколи вакцини – 72 379 людей.

До слова Як тримати імунітет у тонусі цілий рік

Щеплення проводилось 781 мобільною бригадою з імунізації 3 144 пунктами щеплення та 487 центрами вакцинації населення.

Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби,

– вкотре наголосили у МОЗ.

Загальна картина вакцинацій

Від початку вакцинальної кампанії щепили 13 725 905 людини, з них:

отримали першу дозу – 13 725 903 людини;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 762 441 людина.

Загалом провели 25 488 344 щеплення.

Які препарати загалом обирали українці

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 509 557,

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 745 573,

AstraZeneca – 1 599 790,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 363 118.

Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні розпочалась 24 лютого 2021 року.

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Які регіони можуть перейти до жовтої зони

Джерело: МОЗ

В Україні стабілізується ситуація з коронавірусом. Станом на 5 грудня місто Київ та ще 7 регіонів червоної зони адаптивного карантину в Україні відповідають критеріям жовтої зони. Зокрема, ситуація повністю нормалізувалася і відповідає жовтому рівню епідемічної небезпеки в таких регіонах:

місто Київ;

Дніпропетровська область;

Івано-Франківська;

Луганська;

Львівська;

Одеська;

Рівненська;

Херсонська області.

Хоча наразі всі вони досі перебувають у червоній зоні. Проте рішення про вихід регіону з конкретної зони приймає Державна комісія з ТЕБ і НС.

Адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Чому в Україні досі немає третьої дози вакцини

Джерело: 24 канал

У світі вже активно щепляться третьою, так званою бустерною, дозою вакцини. Нещодавно Центри контролю та профілактики захворювань випустили нові рекомендації, у яких мовиться про те, що всі дорослі не просто "можуть", а "зобов'язані" отримати 3

За словами очільника Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка, про те, щоб українці отримали 3 дозу можна говорити лише 2022 року. Нині хоча б 1 дозу мають лише 32% населення.

В аеропорту "Бориспіль" виявили фейкові COVID-сертифікати

Джерело: МВС

Попри значні штрафи, українці продовжують користуватися фейковими COVID-сертифікатами. У пасажирів аеропорту "Бориспіль" таких виявили майже два десятки.

Новини про коронавірус у світі 5 грудня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 5 грудня у світі виявили понад 265, 5 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,2 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 49 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Росія, Туреччина та Франція.

В Японії випробовують вакцину для бустерних щеплень

Джерело: агентство NHK

Японська фармацевтична компанія Shionogi розпочала новий етап клінічних випробувань своєї вакцини. Її використовуватимуть для бустерних щеплень проти коронавірусу. Shionogi має намір впровадити на практиці першу вакцину проти коронавірусу японського виробництва.

Дослідження коронавірусу

Найпоширеніші симптоми Омікрону у дорослих та дітей

Джерело: "Дом"

Новий штам Омікрон може вражати більше людей, ніж інші варіанти. Крім цього, ним можна інфікуватися, навіть якщо вже перехворіли на коронавірус. З відомих нині даних, можна констатувати, що при Омікроні вірус вражає гастроінтестинальний тракт людини. Тобто це симптоми, схожі на отруєння. У дітей вірус практично безсимптомно викликає високу температуру, тобто понад 39 – 40 градусів.

Вчені назвали дату, доки триватиме пандемія

Джерело: британський урядовий портал

Коронавірус, схоже, поки не збирається відступати. Британські вчені зробили нові прогнози щодо того, як довго ще триватиме пандемія коронавірусу. За їхніми прогнозами, пандемія коронавірусу триватиме щонайменше до кінця 2026 року. Втім, вони визнають, що цей термін може скоротитись, якщо темпи вакцинації в усьому світі суттєво зростуть.

Як записатися на вакцинацію:

Через сімейного лікаря,

Сервіс Helsi,

За номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19,

Прийти та стати в живу чергу.

Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря.



Вакцинуватися – дуже просто. Для цього не обов'язково мати заключену декларацію з лікарем – достатньо взяти з собою паспорт та ІПН. Якщо ж ви маєте сімейного лікаря, то жодних документів з собою брати не потрібно, оскільки вся необхідна інформація вже є в базі.



Чому потрібно вакцинуватися проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу