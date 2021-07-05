Новини про коронавірус 5 липня: ускладнення у дітей, Johnson & Johnson зареєстрували в Україні
Джерело:24 канал
В ОАЕ найвищий рівень вакцинації проти COVID-19. В Україні зареєстрували COVID-вакцину від Johnson & Johnson. Через пандемію у дітей у два рази частіше виникає діабет. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 5 липня.
Новини про коронавірус в Україні 5 липня
Статистика захворюваності в країні
Джерело: МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні зареєстрували 244 хворих на коронавірус, серед нових інфікованих 5 дітей. Серед медпрацівників не зареєстрували жодного випадку захворювання.
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До лікарень госпіталізували 333 пацієнти з симптомами, які потребували медичного нагляду. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 14 пацієнтів. Натомість видужали – 419 людей.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 9 889 осіб,
- методом ІФА – 1 712 осіб,
- експрес-тестами – 5 750 осіб.
Статистика коронавірусу в областях України: добовий показник
- Київ – 101 випадок;
- Вінницька область – 11 випадків;
- Волинська область – 2 випадки;
- Дніпропетровська область – 7 випадків;
- Донецька область – 3 випадки;
- Житомирська область – 17 випадків;
- Закарпатська область – 1 випадок;
- Запорізька область – 5 випадків;
- Івано-Франківська область – 4 випадки;
- Київська область – 15 випадків;
- Кіровоградська область – 1 випадок;
- Луганська область – 2 випадки;
- Львівська область – 6 випадків;
- Миколаївська область – 10 випадків;
- Одеська область – 16 випадків;
- Полтавська область – 7 випадків;
- Рівненська область – 2 випадки;
- Сумська область –10 випадків;
- Тернопільська область – 5 випадків;
- Харківська область – 7 випадків;
- Херсонська область – 3 випадки;
- Хмельницька область – 2 випадки;
- Черкаська область – 5 випадків;
- Чернівецька область – 2 випадки;
- Чернігівська область – 0 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
В Україні зареєстрували COVID-вакцину від Johnson & Johnson: потрібна всього одна доза
Джерело: МОЗ
Міністерство охорони здоров'я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.
Понад 850 тисяч українців отримали дві дози вакцини, – МОЗ
Джерело: МОЗ
За минулу добу 4 липня в Україні проти коронавірусу вакцинували 24 363 людини. Першу дозу препарату отримали 15 260 людей, 9 103 – другу.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 074 988 людей:
- з них отримали 1 дозу – 2 074 986 людей,
- повністю імунізовані та отримали 2 дози – 850 394 людини (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
Відомі вакцини проти коронавірусу: порівняння / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 5 липня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: РНБО України
Станом на ранок 5 липня у світі виявили більш ніж 183,7 мільйонів випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Відомо, що 3 975 636 хворих померли від ускладнень. Водночас подолав недугу майже 120 мільйонів пацієнтів.
Нині від коронавірусу продовжують лікуватись майже 58 мільйонів людей.
В ОАЕ найвищий рівень вакцинації проти COVID-19: понад 70%
Джерело: Bloomberg
Об'єднані Арабські Емірати стали "найбільш вакцинованою" країною у світі – другу дозу вакцини проти COVID-19 отримали уже 72,1% населення.
В Італії медики судяться проти обов'язкової COVID-вакцинації
Джерело: The Local
В Італії медичні працівники подали судовий позов, щоб оскаржити обов'язкову вакцинацію проти COVID-19. Суд розгляне справу 14 липня. Позов подали 300 лікарів, вони кажуть, що це не битва противників вакцинації, а битва за демократію.
Нагадаємо, що у квітні Італія прийняла закон, що зобов'язував усіх, хто працює на державних або приватних посадах у галузі охорони здоров'я, зокрема в аптеках та лікарських кабінетах, робити щеплення проти коронавірусу. Інакше їх відсторонять від роботи без збереження заробітної плати, якщо роботодавець не може призначити їх на іншу посаду.
Через пандемію у дітей у два рази частіше виникає діабет
Джерела: WBRC
Вчені визнали, що небезпека коронавірусу для дітей була сильно недооцінена: вони заражаються набагато частіше, ніж вважалося раніше, при цьому COVID-19 може викликати серйозні ускладнення. На жаль, безпосереднє інфікування не єдиний несприятливий фактор пандемії.