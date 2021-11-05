Новини про коронавірус в Україні

Захворюваність досі висока

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 26 488 людей, серед інфікованих 1 654 дитини та 488 медпрацівників.

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За це час до лікарень госпіталізували 5 497 людей з симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 696 пацієнтів. Натомість видужали – 13 281 людина.

За минулу добу в Україні провели 148 001 тест на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 71 870,

методом ІФА – 21 173,

досліджень експрес-тестами на антиген – 54 958.

Важливо! Від початку пандемії COVID-19 в країні підтвердили 3 032 951 випадок захворювання. Станом на 5 листопада видужали 2 492 419 людей. Водночас 70 842 пацієнти померли від ускладнень коронавірусу.

Статистика коронавірусу в регіонах: добовий приріст

Київ – 1772 випадки;

Вінницька область – 712 випадків;

Волинська область – 612 випадків;

Дніпропетровська область – 2388 випадків;

Донецька область – 1333 випадки;

Житомирська область – 993 випадки;

Закарпатська область – 469 випадків;

Запорізька область – 1595 випадків;

Івано-Франківська область – 926 випадків;

Київська область – 1072 випадки;

Кіровоградська область – 168 випадків;

Луганська область – 581 випадок;

Львівська область – 1758 випадків;

Миколаївська область – 769 випадків;

Одеська область – 1648 випадків;

Полтавська область – 1127 випадків;

Рівненська область – 1010 випадків;

Сумська область – 1113 випадки;

Тернопільська область – 749 випадків;

Харківська область – 1733 випадки;

Херсонська область – 647 випадків;

Хмельницька область – 1192 випадки;

Черкаська область – 718 випадків;

Чернівецька область – 577 випадків;

Чернігівська область – 826 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Статистика смертей від коронавірусу в світі / Інфографіка 24 канал

Вакцинація в Україні

Джерело: МОЗ

Так, впродовж останньої доби щеплення проти COVID-19 отримали 270 320 людей. Зокрема, першу дозу отримали 190 327 людей, другу дозу, а відтак завершили імунізацію – 79 993 людини.

Актуально В Україні понад 26 тисяч випадків коронавірусу, 696 – летальних

Щеплення проводили:

1 056 мобільних бригад з імунізації,

3 186 пунктів щеплення,

424 центри вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації

Відзначимо, що стартувала вакцинальна кампанія проти COVID-19 в Україні 24 лютого 2020 року. Станом на сьогодні, щеплено уже 11 086 047 людей, з них отримали одну дозу – 11 086 045 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 762 884 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 18 848 929 щеплень.

93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини,

– наголосили у МОЗ.

Якими вакцинами щеплювали українців

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 424 181,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 635 112,

AstraZeneca – 1 416 845,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

Нагадаємо, що за даними ЮНІСЕФ, 65% українців вакцинувались, щоби не хворіти і не мати ускладнень від COVID-19. Лише 14% зазначили, що вони зробили це через рекомендацію роботодавця чи закладу освіти.

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Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Коли в Дії з'явиться сертифікат про одужання Джерело: МОЗ З наступного тижня невакциновані українці, які перехворіли на COVID-19, зможуть отримати цифровий сертифікат про одужання, який дозволятиме упродовж 90 діб без обмежень працювати, відвідувати заклади та пересуватись в жовтій та червоній зонах карантину. Увага! Сертифікат про одужання буде формуватись лише для тих, у кого лікар встановив діагноз COVID-19 від моменту запуску функціоналу нового сертифікату та надалі. Документ не згенерується, якщо ваш діагноз COVID-19 було встановлено до появи нового типу сертифікату, тобто у 2020 році чи раніше у 2021 році. Ляшко назвав особливість цієї хвилі коронавірусу в Україні Джерело: 24 канал Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко назвав ключову особливість теперішньої хвилі COVID-19 в Україні. 93% госпіталізованих не вакциновані проти COVID-19. Він додав, що завдяки вакцинації кожну годину рятують 10 життів, а кожні 6 хвилин – рятують 1 людське життя. Коли можна вакцинуватися після одужання від коронавірусу Джерело: МОЗ Міністерство охорони здоров'я змінило рекомендації щодо вакцинації перехворілих на коронавірусну інфекцію. У відомстві зазначили, якщо ви перехворіли на коронавірус, то безпечно вакцинуватися можна на 28 день від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19 методом ПЛР. Вплив коронавірусу на смертність Джерело: Опендатабот Показники надлишкової смертності протягом перших 8 місяців 2021 року перевищили відповідні значення за минулий рік. У середньому за 5 років із січня по серпень помирало по 393 тисячі людей, а цього року – 440 тисяч. Більше тут Як коронавірус вплинув на смертність в Україні Навчання в червоних зонах має продовжуватися, – Кузін Джерело: брифінг МОЗ Через погіршення ситуації з коронавірусом багато шкіл відправили учнів на канікули чи дистанційне навчання. Водночас у МОЗ запевняють, що рішення місцевих ТЕБ та НС не мають суперечити вимогам постанови уряду, а навчання в червоних зонах має продовжуватися. Довідка. Наразі дистанційне навчання для 1 – 11 класів запровадили у Києві, Херсонській, Львівській та Сумській областях. Водночас дитячі садочки працюють у звичайному режимі, якщо там є 100% щеплених працівників. У МЗС прокоментували виключення України із "зеленого списку" ЄС Джерело: твітер Дмитра Кулеби У Міністерстві закордонних справ відреагували на інформацію про виключення України із "зеленого списку" Євросоюзу вже наступного тижня. У відомстві запевнили: повного закриття кордонів ЄС для українців не буде.

Новини про коронавірус у світі 5 листопада

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 5 листопада у світі зафіксували понад 248 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5 мільйонів смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – близько 46 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених останнім часом закривають: Велика Британія, Росія, Туреччина, Україна та Індія.

Президентка Грузії закликала зробити платним лікування для нещеплених від коронавірусу

Джерело: "Ехо Кавказу"

Саломе Зурабішвілі назвала "трагедією" епідеміологічну ситуацію у країні з коронавірусом. Грузинська лідерка закликала запровадити платне лікування від COVID-19 для нещеплених громадян. Зурабішвілі зазначила, що у Грузії дуже низькі темпи вакцинації. Водночас 99% пацієнтів, які наразі перебувають у реанімації, не мають щеплення від COVID-19.

У помічника Байдена, який був з ним в Європі, підтвердили COVID-19

Джерело: Bloomberg

Помічник Джо Байдена, який був поруч з американським президентом протягом останнього тижня в його європейському турне, захворів на коронавірус. Після позитивного результату тесту чиновник пішов на самоізоляцію.

Відень посилює карантин

Джерело: Європейська правда

У Відні черговий раз посилюють карантинні заходи, щоб сповільнити темпи поширення COVID-19. Тепер влада заборонила невакцинованим відвідувати ресторани та перукарні.

У Відні пункт вакцинації відкрили в борделі

Джерело: Heute

В Австрії вирішили оригінально привабити людей до вакцинації від коронавірусу. Так, пункт проведення відкрили просто у віденському борделі Funpalast. Найцікавіше, що заклад продовжує працювати у "звичному для себе режимі" навіть під час проведення вакцинацій.

Вакцинація у віденському борделі: дивіться фото (Heute)