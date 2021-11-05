Новини про коронавірус в Україні

Захворюваність досі висока

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 26 488 людей, серед інфікованих 1 654 дитини та 488 медпрацівників.

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За це час до лікарень госпіталізували 5 497 людей з симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 696 пацієнтів. Натомість видужали – 13 281 людина.

За минулу добу в Україні провели 148 001 тест на коронавірус, зокрема:

  • методом ПЛР – 71 870,
  • методом ІФА – 21 173,
  • досліджень експрес-тестами на антиген – 54 958.

Статистика коронавірусу в регіонах: добовий приріст

  • Київ – 1772 випадки;
  • Вінницька область – 712 випадків;
  • Волинська область – 612 випадків;
  • Дніпропетровська область – 2388 випадків;
  • Донецька область – 1333 випадки;
  • Житомирська область – 993 випадки;
  • Закарпатська область – 469 випадків;
  • Запорізька область – 1595 випадків;
  • Івано-Франківська область – 926 випадків;
  • Київська область – 1072 випадки;
  • Кіровоградська область – 168 випадків;
  • Луганська область – 581 випадок;
  • Львівська область – 1758 випадків;
  • Миколаївська область – 769 випадків;
  • Одеська область – 1648 випадків;
  • Полтавська область – 1127 випадків;
  • Рівненська область – 1010 випадків;
  • Сумська область – 1113 випадки;
  • Тернопільська область – 749 випадків;
  • Харківська область – 1733 випадки;
  • Херсонська область – 647 випадків;
  • Хмельницька область – 1192 випадки;
  • Черкаська область – 718 випадків;
  • Чернівецька область – 577 випадків;
  • Чернігівська область – 826 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

кількість смертей на мільйон населення
Статистика смертей від коронавірусу в світі / Інфографіка 24 канал

Вакцинація в Україні

Джерело: МОЗ

Так, впродовж останньої доби щеплення проти COVID-19 отримали 270 320 людей. Зокрема, першу дозу отримали 190 327 людей, другу дозу, а відтак завершили імунізацію – 79 993 людини.

Актуально В Україні понад 26 тисяч випадків коронавірусу, 696 – летальних

Щеплення проводили:

  • 1 056 мобільних бригад з імунізації,
  • 3 186 пунктів щеплення,
  • 424 центри вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації

Відзначимо, що стартувала вакцинальна кампанія проти COVID-19 в Україні 24 лютого 2020 року. Станом на сьогодні, щеплено уже 11 086 047 людей, з них отримали одну дозу – 11 086 045 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 762 884 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 18 848 929 щеплень.

93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини,
– наголосили у МОЗ.

Якими вакцинами щеплювали українців

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 3 424 181,
  • Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 635 112,
  • AstraZeneca – 1 416 845,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
  • Moderna – 1 102 042.

Нагадаємо, що за даними ЮНІСЕФ, 65% українців вакцинувались, щоби не хворіти і не мати ускладнень від COVID-19. Лише 14% зазначили, що вони зробили це через рекомендацію роботодавця чи закладу освіти.

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вакцини в україні

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Коли в Дії з'явиться сертифікат про одужання

Джерело: МОЗ

З наступного тижня невакциновані українці, які перехворіли на COVID-19, зможуть отримати цифровий сертифікат про одужання, який дозволятиме упродовж 90 діб без обмежень працювати, відвідувати заклади та пересуватись в жовтій та червоній зонах карантину.

Ляшко назвав особливість цієї хвилі коронавірусу в Україні

Джерело: 24 канал

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко назвав ключову особливість теперішньої хвилі COVID-19 в Україні. 93% госпіталізованих не вакциновані проти COVID-19. Він додав, що завдяки вакцинації кожну годину рятують 10 життів, а кожні 6 хвилин – рятують 1 людське життя.

Коли можна вакцинуватися після одужання від коронавірусу

Джерело: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я змінило рекомендації щодо вакцинації перехворілих на коронавірусну інфекцію. У відомстві зазначили, якщо ви перехворіли на коронавірус, то безпечно вакцинуватися можна на 28 день від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19 методом ПЛР.

Вплив коронавірусу на смертність

Джерело: Опендатабот

Показники надлишкової смертності протягом перших 8 місяців 2021 року перевищили відповідні значення за минулий рік. У середньому за 5 років із січня по серпень помирало по 393 тисячі людей, а цього року – 440 тисяч.

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Навчання в червоних зонах має продовжуватися, – Кузін

Джерело: брифінг МОЗ

Через погіршення ситуації з коронавірусом багато шкіл відправили учнів на канікули чи дистанційне навчання. Водночас у МОЗ запевняють, що рішення місцевих ТЕБ та НС не мають суперечити вимогам постанови уряду, а навчання в червоних зонах має продовжуватися.

У МЗС прокоментували виключення України із "зеленого списку" ЄС

Джерело: твітер Дмитра Кулеби

У Міністерстві закордонних справ відреагували на інформацію про виключення України із "зеленого списку" Євросоюзу вже наступного тижня. У відомстві запевнили: повного закриття кордонів ЄС для українців не буде.

Новини про коронавірус у світі 5 листопада

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 5 листопада у світі зафіксували понад 248 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5 мільйонів смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – близько 46 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених останнім часом закривають: Велика Британія, Росія, Туреччина, Україна та Індія.

Президентка Грузії закликала зробити платним лікування для нещеплених від коронавірусу

Джерело: "Ехо Кавказу"

Саломе Зурабішвілі назвала "трагедією" епідеміологічну ситуацію у країні з коронавірусом. Грузинська лідерка закликала запровадити платне лікування від COVID-19 для нещеплених громадян. Зурабішвілі зазначила, що у Грузії дуже низькі темпи вакцинації. Водночас 99% пацієнтів, які наразі перебувають у реанімації, не мають щеплення від COVID-19.

У помічника Байдена, який був з ним в Європі, підтвердили COVID-19

Джерело: Bloomberg

Помічник Джо Байдена, який був поруч з американським президентом протягом останнього тижня в його європейському турне, захворів на коронавірус. Після позитивного результату тесту чиновник пішов на самоізоляцію.

Відень посилює карантин

Джерело: Європейська правда

У Відні черговий раз посилюють карантинні заходи, щоб сповільнити темпи поширення COVID-19. Тепер влада заборонила невакцинованим відвідувати ресторани та перукарні.

У Відні пункт вакцинації відкрили в борделі

Джерело: Heute

В Австрії вирішили оригінально привабити людей до вакцинації від коронавірусу. Так, пункт проведення відкрили просто у віденському борделі Funpalast. Найцікавіше, що заклад продовжує працювати у "звичному для себе режимі" навіть під час проведення вакцинацій.

Вакцинація у віденському борделі: дивіться фото (Heute)