Новини про коронавірус в Україні 5 вересня

За добу в Україні виявили понад 1 300 нових хворих на коронавірус

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 4 вересня, в Україні виявили 1 379 нових хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 899 людей з підтвердженим коронавірусом або наявними ознаками хвороби. На жаль, ще 17 хворих померли. Ще 407 людей виписали – вони вже одужали від недуги.

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Ситуація з тестуванням За минулу добу в Україні провели 34 945 тестів на коронавірус, з них: методом ПЛР – 16 146,

методом ІФА – 2 788,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 011. Загалом від початку пандемії в Україні провели 12 097 306 тестів методом ПЛР. За весь час пандемії в країні виявили 2 297 534 хворих на коронавірус. 2 212 720 з них вже одужали. Але, на жаль, 53 983 пацієнти пішли з життя, так і не подолавши COVID-19. Добовий приріст випадків COVID-19 в регіонах Київ – 141 випадок;

Вінницька область – 46 випадків;

Волинська область – 19 випадків;

Дніпропетровська область – 132 випадки;

Донецька область – 45 випадків;

Житомирська область – 70 випадків;

Закарпатська область – 3 випадки;

Запорізька область – 81 випадок;

Івано-Франківська область – 35 випадків;

Київська область – 41 випадок;

Кіровоградська область – 18 випадків;

Луганська область – 13 випадків;

Львівська область – 60 випадків;

Миколаївська область – 18 випадків;

Одеська область – 90 випадків;

Полтавська область – 27 випадків;

Рівненська область – 27 випадків;

Сумська область – 39 випадків;

Тернопільська область – 54 випадки;

Харківська область – 144 випадки;

Херсонська область – 63 випадки;

Хмельницька область – 45 випадків;

Черкаська область – 20 випадків;

Чернівецька область – 124 випадки;

Чернігівська область – 24 випадки. *Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Темпи вакцинації в Україні Впродовж минулої доби проти коронавірусу вакцинували 69 260 мешканців України. 20 430 з них отримали першу дозу вакцини, натомість 48 830 людей отримали завершальну, другу дозу препарату.

А ось від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 5 569 051 людину, 5 569 049 з яких отримали одну дозу вакцини, а 4 178 665 – другу (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом для першої та другої дози в Україні провели 9 747 714 COVID-щеплень. ​

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу У яких областях України найскладніша ситуація з COVID-19 Джерело: МОЗ В Україні поступово погіршується ситуація з коронавірусом. Станом на 5 найскладніша ситуація у Луганській, Херсонській, Чернівецькій областях та у Києві. У цих регіонах підвищений рівень захворюваності та госпіталізацій.

Новини про коронавірус у світі Статистика захворюваності Джерело: Університет Гопкінса Станом на 5 вересня по всьому світі зафіксували понад 220 мільйонів хворих на коронавірус SARS-CoV-2, більш ніж 4,5 мільйона з яких померли. Найбільше інфікованих виявили у США – понад 39,9 мільйонів від початку пандемії. Загалом COVID-19 забрав життя більш ніж 648 американців. Наступними за кількістю виявлених випадків коронавірусу ідуть Індія, Іран, Велика Британія, Бразилія.

У Токіо, де триває Паралімпіада, можуть продовжити надзвичайний стан

Джерело: Japan Times

Влада Японії не виключає можливості продовжити надзвичайний стан у Токіо та трьох навколишніх префектурах. Його ввели через несприятливу ситуацію з COVID-19. Наразі уряд планує продовжити карантин приблизно на 2 тижні. Дію обмежень можуть продовжити у Токіо й сусідніх префектурах Канагава, Сайтама та Чіба.

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Дослідження коронавірусу та вакцин

Визначили рівень захисту вакцини Coronavac

Джерело: The New England Journal of Medicine

Вчені з Чилі провели масштабне дослідження, в якому визначили ефективність препарату від компанії Sinovac:

ефективність проти симптоматичного перебігу COVID-19 становить 65,9%,

в запобіганні госпіталізації – 87,5%,

в запобіганні переведення до реанімації – 90,3%,

проти смерті від ускладнень – 86,3%.

Натомість ефективність лише першої дози вакцини проти симптоматичного випадку хвороби становить 15,5%, а проти запобігання смерті проти COVID-19 – 45,7%.

Організм старіє на 30 років: назвали ще один негативний наслідок COVID-19

Джерело: The New York Times

Згідно з дослідженням, у 4 757 перехворілих на коронавірус впродовж одного року сталася 30% втрата функції нирок. Доктор Зіяд Аль-Алі пояснив, що це еквівалентно старінню органу на 30 років.

Як штам Дельта впливає на дітей: останнє дослідження суперечить поширеній думці

Джерело: MedicalXpress

Все частіше з'являються повідомлення про те, що штам коронавірусу Дельта викликає важчий перебіг хвороби у дітей. Але Центри по контролю і профілактиці захворювань (CDC) прийшли до висновку, що ці твердження необґрунтовані. Після вивчення 3 116 лікарняних записів за період до появи штаму Дельта і 164 записів після появи цього варіанту науковці виявили, що відсоток дітей з важкими показниками хвороби не сильно відрізняється.

Відсоток госпіталізованих пацієнтів, що поступили у відділення інтенсивної терапії, становив 26,5 до штаму Дельта і 23,2 після; відсоток використання апаратів ШВЛ склав 6,1 до появи Дельта і 9,8 після; відсоток померлих склав 0,7 до появи Дельта і 1,8 після. Науковці заявили, що ці відмінності "не є статистично значущими".