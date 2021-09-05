Новини про коронавірус в Україні 5 вересня

За добу в Україні виявили понад 1 300 нових хворих на коронавірус

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 4 вересня, в Україні виявили 1 379 нових хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 899 людей з підтвердженим коронавірусом або наявними ознаками хвороби. На жаль, ще 17 хворих померли. Ще 407 людей виписали – вони вже одужали від недуги.

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Ситуація з тестуванням

За минулу добу в Україні провели 34 945 тестів на коронавірус, з них:

  • методом ПЛР – 16 146,
  • методом ІФА – 2 788,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 011.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 12 097 306 тестів методом ПЛР.

Добовий приріст випадків COVID-19 в регіонах

  • Київ – 141 випадок;
  • Вінницька область – 46 випадків;
  • Волинська область – 19 випадків;
  • Дніпропетровська область – 132 випадки;
  • Донецька область – 45 випадків;
  • Житомирська область – 70 випадків;
  • Закарпатська область – 3 випадки;
  • Запорізька область – 81 випадок;
  • Івано-Франківська область – 35 випадків;
  • Київська область – 41 випадок;
  • Кіровоградська область – 18 випадків;
  • Луганська область – 13 випадків;
  • Львівська область – 60 випадків;
  • Миколаївська область – 18 випадків;
  • Одеська область – 90 випадків;
  • Полтавська область – 27 випадків;
  • Рівненська область – 27 випадків;
  • Сумська область – 39 випадків;
  • Тернопільська область – 54 випадки;
  • Харківська область – 144 випадки;
  • Херсонська область – 63 випадки;
  • Хмельницька область – 45 випадків;
  • Черкаська область – 20 випадків;
  • Чернівецька область – 124 випадки;
  • Чернігівська область – 24 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації в Україні

  • Впродовж минулої доби проти коронавірусу вакцинували 69 260 мешканців України. 20 430 з них отримали першу дозу вакцини, натомість 48 830 людей отримали завершальну, другу дозу препарату.
  • А ось від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 5 569 051 людину, 5 569 049 з яких отримали одну дозу вакцини, а 4 178 665 – другу (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
  • Загалом для першої та другої дози в Україні провели 9 747 714 COVID-щеплень.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

У яких областях України найскладніша ситуація з COVID-19

Джерело: МОЗ

В Україні поступово погіршується ситуація з коронавірусом. Станом на 5 найскладніша ситуація у Луганській, Херсонській, Чернівецькій областях та у Києві. У цих регіонах підвищений рівень захворюваності та госпіталізацій.

Новини про коронавірус у світі

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 5 вересня по всьому світі зафіксували понад 220 мільйонів хворих на коронавірус SARS-CoV-2, більш ніж 4,5 мільйона з яких померли.

Найбільше інфікованих виявили у США – понад 39,9 мільйонів від початку пандемії. Загалом COVID-19 забрав життя більш ніж 648 американців. Наступними за кількістю виявлених випадків коронавірусу ідуть Індія, Іран, Велика Британія, Бразилія.

У Токіо, де триває Паралімпіада, можуть продовжити надзвичайний стан

Джерело: Japan Times

Влада Японії не виключає можливості продовжити надзвичайний стан у Токіо та трьох навколишніх префектурах. Його ввели через несприятливу ситуацію з COVID-19. Наразі уряд планує продовжити карантин приблизно на 2 тижні. Дію обмежень можуть продовжити у Токіо й сусідніх префектурах Канагава, Сайтама та Чіба.

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Дослідження коронавірусу та вакцин

Визначили рівень захисту вакцини Coronavac

Джерело: The New England Journal of Medicine

Вчені з Чилі провели масштабне дослідження, в якому визначили ефективність препарату від компанії Sinovac:

  • ефективність проти симптоматичного перебігу COVID-19 становить 65,9%,
  • в запобіганні госпіталізації – 87,5%,
  • в запобіганні переведення до реанімації – 90,3%,
  • проти смерті від ускладнень – 86,3%.

Натомість ефективність лише першої дози вакцини проти симптоматичного випадку хвороби становить 15,5%, а проти запобігання смерті проти COVID-19 – 45,7%.

Організм старіє на 30 років: назвали ще один негативний наслідок COVID-19

Джерело: The New York Times

Згідно з дослідженням, у 4 757 перехворілих на коронавірус впродовж одного року сталася 30% втрата функції нирок. Доктор Зіяд Аль-Алі пояснив, що це еквівалентно старінню органу на 30 років.

Як штам Дельта впливає на дітей: останнє дослідження суперечить поширеній думці

Джерело: MedicalXpress

Все частіше з'являються повідомлення про те, що штам коронавірусу Дельта викликає важчий перебіг хвороби у дітей. Але Центри по контролю і профілактиці захворювань (CDC) прийшли до висновку, що ці твердження необґрунтовані. Після вивчення 3 116 лікарняних записів за період до появи штаму Дельта і 164 записів після появи цього варіанту науковці виявили, що відсоток дітей з важкими показниками хвороби не сильно відрізняється.