Новини про коронавірус в Україні 5 вересня
За добу в Україні виявили понад 1 300 нових хворих на коронавірус
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 4 вересня, в Україні виявили 1 379 нових хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 899 людей з підтвердженим коронавірусом або наявними ознаками хвороби. На жаль, ще 17 хворих померли. Ще 407 людей виписали – вони вже одужали від недуги.
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Ситуація з тестуванням
За минулу добу в Україні провели 34 945 тестів на коронавірус, з них:
- методом ПЛР – 16 146,
- методом ІФА – 2 788,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 011.
Загалом від початку пандемії в Україні провели 12 097 306 тестів методом ПЛР.
Добовий приріст випадків COVID-19 в регіонах
- Київ – 141 випадок;
- Вінницька область – 46 випадків;
- Волинська область – 19 випадків;
- Дніпропетровська область – 132 випадки;
- Донецька область – 45 випадків;
- Житомирська область – 70 випадків;
- Закарпатська область – 3 випадки;
- Запорізька область – 81 випадок;
- Івано-Франківська область – 35 випадків;
- Київська область – 41 випадок;
- Кіровоградська область – 18 випадків;
- Луганська область – 13 випадків;
- Львівська область – 60 випадків;
- Миколаївська область – 18 випадків;
- Одеська область – 90 випадків;
- Полтавська область – 27 випадків;
- Рівненська область – 27 випадків;
- Сумська область – 39 випадків;
- Тернопільська область – 54 випадки;
- Харківська область – 144 випадки;
- Херсонська область – 63 випадки;
- Хмельницька область – 45 випадків;
- Черкаська область – 20 випадків;
- Чернівецька область – 124 випадки;
- Чернігівська область – 24 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи вакцинації в Україні
- Впродовж минулої доби проти коронавірусу вакцинували 69 260 мешканців України. 20 430 з них отримали першу дозу вакцини, натомість 48 830 людей отримали завершальну, другу дозу препарату.
- А ось від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 5 569 051 людину, 5 569 049 з яких отримали одну дозу вакцини, а 4 178 665 – другу (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
- Загалом для першої та другої дози в Україні провели 9 747 714 COVID-щеплень.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
У яких областях України найскладніша ситуація з COVID-19
Джерело: МОЗ
В Україні поступово погіршується ситуація з коронавірусом. Станом на 5 найскладніша ситуація у Луганській, Херсонській, Чернівецькій областях та у Києві. У цих регіонах підвищений рівень захворюваності та госпіталізацій.
Новини про коронавірус у світі
Статистика захворюваності
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 5 вересня по всьому світі зафіксували понад 220 мільйонів хворих на коронавірус SARS-CoV-2, більш ніж 4,5 мільйона з яких померли.
Найбільше інфікованих виявили у США – понад 39,9 мільйонів від початку пандемії. Загалом COVID-19 забрав життя більш ніж 648 американців. Наступними за кількістю виявлених випадків коронавірусу ідуть Індія, Іран, Велика Британія, Бразилія.
У Токіо, де триває Паралімпіада, можуть продовжити надзвичайний стан
Джерело: Japan Times
Влада Японії не виключає можливості продовжити надзвичайний стан у Токіо та трьох навколишніх префектурах. Його ввели через несприятливу ситуацію з COVID-19. Наразі уряд планує продовжити карантин приблизно на 2 тижні. Дію обмежень можуть продовжити у Токіо й сусідніх префектурах Канагава, Сайтама та Чіба.
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Дослідження коронавірусу та вакцин
Визначили рівень захисту вакцини Coronavac
Джерело: The New England Journal of Medicine
Вчені з Чилі провели масштабне дослідження, в якому визначили ефективність препарату від компанії Sinovac:
- ефективність проти симптоматичного перебігу COVID-19 становить 65,9%,
- в запобіганні госпіталізації – 87,5%,
- в запобіганні переведення до реанімації – 90,3%,
- проти смерті від ускладнень – 86,3%.
Натомість ефективність лише першої дози вакцини проти симптоматичного випадку хвороби становить 15,5%, а проти запобігання смерті проти COVID-19 – 45,7%.
Організм старіє на 30 років: назвали ще один негативний наслідок COVID-19
Джерело: The New York Times
Згідно з дослідженням, у 4 757 перехворілих на коронавірус впродовж одного року сталася 30% втрата функції нирок. Доктор Зіяд Аль-Алі пояснив, що це еквівалентно старінню органу на 30 років.
Як штам Дельта впливає на дітей: останнє дослідження суперечить поширеній думці
Джерело: MedicalXpress
Все частіше з'являються повідомлення про те, що штам коронавірусу Дельта викликає важчий перебіг хвороби у дітей. Але Центри по контролю і профілактиці захворювань (CDC) прийшли до висновку, що ці твердження необґрунтовані. Після вивчення 3 116 лікарняних записів за період до появи штаму Дельта і 164 записів після появи цього варіанту науковці виявили, що відсоток дітей з важкими показниками хвороби не сильно відрізняється.