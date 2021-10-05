Найпоширеніші симптоми Дельти, як заповнювати сертифікат: новини про коронавірус

В Україні висока захворюваність на коронавірус – близько 10 тисяч інфікованих за добу. Темпи вакцинації навпаки сповільнились. 8 регіонів не відповідають жовтій зоні карантину – показники госпіталізації перевищені. В Росії зафіксували черговий максимум захворюваності. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 5 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 4 жовтня, в Україні виявили 9 846 нових хворих на коронавірус COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 881 людину з коронавірусом або наявними ознаками хвороби. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 317 пацієнтів. Натомість одужало 4 229 людей.

Детально За добу в Україні понад 9 тисяч COVID-хворих, госпіталізували близько 2 тисячі

Впродовж 4 жовтня в Україні провели 74 125 тестувань на коронавірус різного типу, зокрема:

методом ПЛР – 37 080,

методом ІФА – 8 762,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 283.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 560 випадків;

Вінницька область – 143 випадки;

Волинська область – 322 випадки;

Дніпропетровська область – 992 випадки;

Донецька область – 662 випадки;

Житомирська область – 87 випадків;

Закарпатська область – 99 випадків;

Запорізька область – 667 випадків;

Івано-Франківська область – 151 випадок;

Київська область – 461 випадок;

Кіровоградська область – 16 випадків;

Луганська область – 443 випадки;

Львівська область – 592 випадки;

Миколаївська область – 152 випадки;

Одеська область – 809 випадків;

Полтавська область – 526 випадків;

Рівненська область – 398 випадків;

Сумська область – 247 випадків;

Тернопільська область – 155 випадків;

Харківська область – 940 випадків;

Херсонська область – 126 випадків;

Хмельницька область – 178 випадків;

Черкаська область – 342 випадки;

Чернівецька область – 609 випадків;

Чернігівська область – 169 випадків.

в країні коронавірус діагностували у 2 469 856 мешканців країни. 2 268 752 з них вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 57 206 людей.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації в Україні

За минулу добу проти коронавірусу вакцинували 100 331 мешканця країни. Для 51 472 людей – це була перша доза вакцини, для 48 859 – друга доза.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 7 242 115 людей:

7 242 113 реципієнтів отримали щонайменше одну дозу вакцини.

повністю імунізовані та отримали дві дози 5 820 725 людей (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Загалом в країні проведено 13 062 838 щеплень проти COVID-19.



​Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Вже 8 областей – у помаранчевій зоні епіднебезпеки

Джерело: МОЗ

Станом на 5 жовтня, вже 8 областей України відповідають помаранчевій зоні епідемічної небезпеки через коронавірус. Рівень захворюваності на коронавірус загалом по країні становить 299 на 100 тисяч населення.

У яких областях перевищені показники:

Житомирській;

Закарпатській;

Запорізькій;

Рівненській;

Сумській;

Харківській;

Херсонській;

Чернівецькій.

Крім того, показники госпіталізації (при нормі 60 на 100 тисяч населення) перевищені в 4 областях (у трьох із них це спостерігається вже третій день поспіль):

Запорізькій (65,8;

Харківській (72,2);

Херсонській (71,2);

Чернівецькій (66,7).

Українців поки що не вакцинуватимуть бустерною дозою

Динаміка рівня госпіталізацій при нормі до 50% перевищена в Запорізькій, Рівненській і Херсонській областях. За добу до них додалась й Закарпатська область.

Джерело: ТСН

В Україні поки що не вводитимуть бустерну, тобто третю дозу вакцини проти коронавірусу. Експерти розглядали це питання минулого тижня і вирішили, що це ще не на часі. Про це розповів головний санлікар країни Ігор Кузін.

Крім того, за його словами, зацікавленість населення до вакцинації впала. Щодня щеплення проти хвороби роблять 100 – 120 тисяч людей. При цьому спроможність системи майже удвічі вища.

Як заповнювати міжнародне свідоцтво про вакцинацію

Джерело: МОЗ

Усі, хто зробив щеплення двома дозами вакцини проти COVID-19, можуть отримати у свого сімейного лікаря міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Бланк міжнародного свідоцтва заповнюється англійською мовою. Інформація в ньому може бути продубльована українською у правій частині документу.

Міжнародне свідоцтво видає сімейний лікар. Щоб отримати документ, потрібно взяти з собою закордонний паспорт, адже до свідоцтва вноситимуть його номер.

На відміну від внутрішніх COVID-сертифікатів, Міжнародне свідоцтво про вакцинацію можна отримати тільки в паперовій формі.

У МОЗ нагадали, що свідоцтва друкуються– папір жовтого кольору не є обов'язковим. Також на документі не повинно бути QR-коду.

Як заповнювати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію: дивіться у відео

Увага Під львівською лікарнею знову утворилася черга зі швидких з хворими на COVID-19

Новини про коронавірус у світі 5 жовтня

Поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 4 вересня у світі виявили понад 235 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Понад 4,8 мільйона інфікованих, на жаль, померли. Від початку пандемії найбільше хворих виявили в США – більш ніж 43 мільйони. Наступними ідуть Велика Британія, Індія, Туреччина, Бразилія та Росія.

Балі відкривають для міжнародних рейсів

Джерело: AP

Влада популярного індонезійського острова Балі прийняла рішення відкрити аеропорт для деяких міжнародних рейсів. Іноземні туристи зможуть приїхати на острів вже з 14 жовтня.

Зокрема, координаційний міністр морських справ та інвестицій Лухут Бінсар Панджайтан заявив, що аеропорт країни буде відкритий для міжнародних рейсів, доки відповідатиме вимогам щодо карантину та тестування.

Водночас міністр туризму та економіки Сандіага Уно каже, що відновлення роботи Балі буде зосереджено на мандрівниках та повернених емігрантах, які раніше жили на Балі. За його словами, найважливіший пріоритет – безпека населення Індонезії з точки зору здоров'я та захист від можливого стрибка нових випадків COVID-19.

Смертність від COVID-19 в Росії б'є усі рекорди

Джерело: Medical Xpress

За минулу добу, 4 жовтня, в Росії зареєстрували найбільшу кількість смертей від коронавірусу за весь час пандемії. Кількість випадків, пов'язаних з варіантом Дельта, різко зросла на тлі неефективної вакцинації й декількох антивірусних обмежень.

Загальна кількість смертей від COVID-19 в країні зросла до 211 696 – це найвищий показник в Європі.

У Москві за останні кілька тижнів різко зросла кількість захворювань та госпіталізацій. Нині у столиці Росії всі нові випадки коронавірусу є варіантом Дельта.

Дослідження та відкриття щодо COVID-19

Найпоширеніші симптоми штаму коронавірусу Дельта

Джерело: ТСН

Часто Дельта-варіант приносить з собою симптоми, зазвичай притаманні ротавірусній інфекції. Під час перших хвиль коронавірусної інфекції таких проявів хвороби зазвичай не було.

При цьому лікарка-пульмонологиня Світлана Гук розповіла, що проявом штаму Дельта може бути звичайне першіння у горлі з невеликим нежитем.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу