Новини про коронавірус 6 червня: українські COVID паспорти визнають 3 країни, заклик Джонсона

За минулу добу, 5 червня, в Україні виявили 937 нових хворих на COVID-19. Три країни погодилися визнати українські COVID-паспорти. Прем'єр Британії Борис Джонсон закликав країни G7 вакцинувати весь світ до кінця 2022 року. В Непалі зафіксували першу смерть від чорного грибка, який масово уражає хворих на коронавірус в Індії. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 6 червня.

Новини про коронавірус в Україні 6 червня

За добу в Україні виявили майже тисячу хворих на COVID-19

Джерело: МОЗ України

За минулу добу, 5 червня, в Україні зафіксували інфікування коронавірусною інфекцією ще у 937 людей. Серед нових хворих – 50 дітей та 28 медпрацівників.

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У МОЗ України зазначили що, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (131), Київській (81), Миколаївській (79) та Херсонській (61) областях, а також у місті Київ (102).

Також за минулу добу, 5 червня, госпіталізовано 994 особи. На жаль, 42 людини померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. За добу одужало 4 516 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 16 749 особу,

методом ІФА – 3 953 особи,

експрес-тестами – 11 567 осіб.

захворіло – 2 214 517 осіб;

одужало – 2 093 228 осіб;

летальних випадків – 51 182;

проведено ПЛР-тестувань – 10 336 155.

В Україні протягом доби зробили 40 101 щеплення проти COVID-19

Джерело: МОЗ України

В Україні протягом доби 5 червня зробили 40 101 щеплення проти коронавірусу. Як повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, першу дозу ввели 39 229 особам, другу – 872.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 216 602 особи, з них отримали одну дозу – 1 216 600 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 146 664 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

"Загалом проведено 1 363 264 щеплення", – йдеться в повідомленні МОЗ.

5 червня в Україні імунізацію проводили 327 мобільних бригад і в 418 пунктах вакцинації. Станом на 6 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 640 914 людей.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Визнання українських COVID-паспортів

Джерело: фейсбук Дениса Шмигаля

Українські паспорти вакцинації проти коронавірусу погодилися визнати 3 країни. Йдеться про Молдову, Туреччину та Угорщину. Цей сертифікат видаватимуть вакцинованим особам. Попередньо Україна готова запустити такі паспорти з 1 липня.

Раніше Україна і Європейський Союз досягли політичної згоди щодо взаємного визнання сертифікатів.

Після того, як українці повертатимуться з подорожі, ПЛР-тестування можна буде не проходити за наявності цього паспорта. Поки така можливість не працює ні в Україні, ні в інших державах.

Новини про коронавірус у світі 6 червня

Ситуація з захворюваністю у світі

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії у світі виявили понад 172 мільйони хворих на коронавірус, більш ніж 110 мільйонів з яких вже одужали.

Натомість 3 720 763 пацієнти пішли з життя через ускладнення, спричинені хворобою. Експерти та представники ВООЗ впевнені, що через недостатній обсяг тестування у багатьох країнах ці дані можуть бути в рази вищими.

Прем'єр Британії Джонсон закликав G7 вакцинувати весь світ до кінця 2022 року

Джерело: The Guardian

Борис Джонсон закликав щепити від коронавірусу всіх людей у світі до кінця 2022 року. З відповідною заявою він звернувся до лідерів країн "Великої сімки".

Прем'єр-міністр Великої Британії зазначив, що така масштабна вакцинація проти COVID-19 стала б "найбільшим подвигом в історії медицини".

Я закликаю своїх колег-лідерів G7 приєднатися до нас, щоб припинити цю жахливу пандемію, і пообіцяти, що ми ніколи не дозволимо повторити наслідків коронавірусу,

– сказав політик.

Під час зустрічі Борис Джонсон також має намір обговорити необхідність збільшення виробництва препаратів проти COVID-19.

В Непалі зафіксували першу смерть від чорного грибка

Джерело: AFP

65-річний померлий чоловік, який лікувався у відділенні інтенсивної терапії лікарні у західному Непалі, став жертвою мукормікозу. Це грибкове захворювання, відоме як "чорний грибок".

"Тест на мазок з носа показав грибкові гіфи, а біопсія носа і губ показала мукормікоз", – повідомили у МОЗ.

Секретар Міністерства охорони здоров'я країни Крішну Прасад Пудель розповів, чоловіка госпіталізували до реанімаційного відділення після виявлення у нього енцефаліту скроневої частки. Померлий не був хворий на коронавірусну інфекцію COVID–19.

Що таке "Мукормікоз"

Мукормікоз – це ускладнення, викликане грибковою інфекцією.

Хвороба розвивається у тих людей, які контактують з грибковими спорами в навколишньому середовищі. Або ж після того, як грибок проникає в шкіру через поріз, подряпину або опік.

Найнебезпечнішим ця хвороба є для діабетиків та для людей з заниженим імунітетом.

Академік Національної академії наук Володимир Широкобоков розповів, що зазвичай такий грибок виявляють у людей з поганим імунним захистом, до прикладу зі СНІДом. Але тепер його діагностують й у хворих на коронавірус. Це опортуністична інфекція, яка виникає у вигідних для неї умовах на тлі послаблення організму людини.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал

Скандал із закупівлею масок у Німеччині

Джерело: Spiegel

МОЗ Німеччини навесні 2020 року придбало понад пів мільйона захисних масок у компанії, яку очолює чоловік міністра охорони здоров'я Єнса Шпана. Його підозрюють у можливому конфлікті інтересів. Окрім того, міністерство придбало непридатні маски на понад 1 мільярд євро.

За правилами, що діяли на той час у Євросоюзі, їх варто було перевірити в лабораторії перед використанням. Втім, МОЗ планувало видавати ці маски безхатькам, людям з інвалідністю або одержувачам допомоги для безробітних. Міністерство праці, яке відповідає за безпеку масок, відмовилось дати на це свою згоду.