Коли Україна перейде у жовту зону, вплив алкоголю на одужання: новини про коронавірус 6 вересня

В Україні три області демонструють високі показники госпіталізації внаслідок COVID-19, вони не відповідають рівню зеленої зони. У МОЗ вважають, що найближчим часом країна перейде у жовту карантинну зону – це передбачає обмеження на відвідування масових заходів та спортзалів. США схвалить вакцинацію трьома дозами. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 6 вересня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні виявили 773 нових хворих на COVID-19, зокрема інфікувались 62 дитини на 8 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 635 пацієнтів.

Від ускладнень коронавірусної хвороби, на жаль, померли 18 людей. Водночас видужали 457 осіб.

Днем раніше Інноваційні ліки від США, масові протести в Амстердамі: новини про коронавірус 5 вересня

За добу протестували:

методом ПЛР – 11 283 особи;

методом ІФА – 1 879 осіб;

експрес-тестами – 9 853 особи.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 93 випадки;

Вінницька область – 36 випадків;

Волинська область – 35 випадків;

Дніпропетровська область – 43 випадки;

Донецька область – 12 випадків;

Житомирська область – 47 випадків;

Запорізька область – 40 випадків;

Івано-Франківська область – 29 випадків;

Київська область – 20 випадків;

Кіровоградська область – 11 випадків;

Луганська область – 13 випадків;

Львівська область – 56 випадків;

Миколаївська область – 19 випадків;

Одеська область – 63 випадки;

Полтавська область – 3 випадки;

Рівненська область – 7 випадків;

Сумська область – 28 випадків;

Тернопільська область – 61 випадок;

Харківська область – 49 випадків;

Херсонська область – 24 випадки;

Хмельницька область – 3 випадки;

Черкаська область – 10 випадків;

Чернівецька область – 69 випадків;

Чернігівська область – 2 випадки.

Загалом, за весь час пандемії в Україні захворіли на Sars-Cov-2 –Одужали – 2 213 177 українців. На жаль, померли від інфекції – 54 001.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації в Україні

За минулу добу 5 вересня також ще 41 787 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 12 367 людей, повністю імунізовані – 29 420 людей.

Протягом доби працювали:

328 мобільних бригад,

973 пункти щеплення;

347 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 581 418 людей, з них отримали одну дозу – 5 581 416 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 208 085 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 9 789 501 щеплення.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

У 3 областях України занадто високі показники госпіталізацій

Джерело: МОЗ

В Україні аж 3 регіони не відповідають показникам епідемічної ситуації. Навіть попри те, що після вихідних відбувся певний спад захворюваності.

Зокрема, на Луганщині вже тривалий час спостерігається погана динаміка госпіталізацій хворих на коронавірус. За останніми даними, вона подолала позначку в понад 104%, хоча раніше становила 89,9 – 97,2%.

вже тривалий час спостерігається погана динаміка госпіталізацій хворих на коронавірус. За останніми даними, вона подолала позначку в понад 104%, хоча раніше становила 89,9 – 97,2%. Крім того, Львівська область також має довготривале перевищення по цьому ж показнику, щонайменше три дні поспіль. Наразі динаміка COVID-хворих у лікарнях там становить 66,3%. Днями раніше вона складала 53 – 58%.

область також має довготривале перевищення по цьому ж показнику, щонайменше три дні поспіль. Наразі динаміка COVID-хворих у лікарнях там становить 66,3%. Днями раніше вона складала 53 – 58%. Між тим, у Рівненській області наразі цей показник зупинився на позначці 54,4%.

Україна може перейти в жовту зону карантину вже з 13 вересня

Джерело: 24 канал

Міністерство охорони здоров'я подало подання Кабміну щодо переведення України в жовту зону карантину. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, щое планують зробити вже з 13 вересня.

Локдауна не уникнути, – Кузін

Крім того, головний санлікар країни Ігор Кузін зауважив, що невдовзі в Україні будуть жорсткі обмеження на відвідування масових заходів або спортзалів.

Перехід до жовтої зони він назвав "умовною тривогою щодо того, що кількість потенційних нових випадків буде зростати найближчим часом". Водночас конкретної цифри хворих, яка означатиме запровадження локдауна, наразі немає.

Умови за яких, учні та студенти перейдуть на дистанційне навчання

Джерело: МОЗ

Навчальний 2021–2022 рік розпочався у звичному форматі – учні відвідують школи, студенти – виші. Проте поступово збільшується захворюваність на вірусні хвороби, у тому числі на COVID-19. І, залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні, форма навчання може змінюватися.

Навчання в зеленій зоні

У зеленому рівні епідемічної небезпеки (низький рівень захворюваності) відвідування шкіл та вишів дозволено у звичайному режимі.

Навчання в жовтій та помаранчевий зоні

При жовтому та помаранчевому рівні епідемічної небезпеки (середній рівень захворюваності) відвідувати заклад освіти можна за умови, якщо в ньому вакциновано понад 80 % персоналу.

Навчання забезпечується за різними формами: як дистанційно, так і очно з дотриманням протиепідемічних вимог та правил дистанціювання. Рішення про організацію навчання ухвалює педрада навчального закладу.

Навчання в червоній зоні

При червоному рівні епідемічної небезпеки (високий рівень захворюваності) відвідувати заклади освіти заборонено всім, крім:

вихованців садочків,

вихованців спеціальних закладів освіти,

учнів 1–4 класів шкіл,

Лише за умови, якщо в закладі вакциновано щонайменше 80 % персоналу. Для інших здобувачів освіти

Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу

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Новини про коронавірус у світі 6 вересня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 6 вересня у світі офіційно повідомили про понад 220 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2, більш ніж 4,5 мільйона з яких померли.

Найбільше інфікованих виявили у США – понад 39,9 мільйона від початку пандемії. Загалом COVID-19 забрав життя більш ніж 648 тисяч американців. Наступними за кількістю виявлених випадків коронавірусу ідуть Індія, Іран, Велика Британія, Бразилія.

У США назвали дату, коли планують схвалити вакцинацію третьою дозою

Джерело: "Голос Америки"

У Сполучених Штатах вже певний час говорять про можливість щеплювати населення так званою дозою-посилювачем від коронавірусу. Третю вакцинацію планують розпочати вже наприкінці вересня 2021 року.

Мовиться про імунізацію препаратом Pfizer. За його словами, після цього планують також схвалити третю дозу COVID-вакцини Moderna.

Дослідження про коронавірус

Як пов'язані алкоголь і COVID-19: вчені назвали головні ризики

Джерело: MedRxiv

Вчені з Індіанського університету в Блумінгтоні, що у США заявили, що люди, які випивають, ризикують заразитися коронавірусом вдвічі частіше, ніж ті, хто веде здоровий спосіб життя. Також вони переносять хворобу важче, ніж непитущі. У них на 18% частіше була присутня такі симптоми:

втрата нюху;

головний біль;

ломота в тілі;

кашель.

Як науковці це пояснили Вчені знайшли також пояснення своїх висновків. Алкоголь, як відомо, пригнічує імунітет, і людина не справляється з атакою вірусу. А більш часті випадки заражень також просто пояснити: адже люди напідпитку часто нехтують санітарними правилами.

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