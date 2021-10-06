COVID-стрибок в Україні, 3 області можуть стати "червоними": новини про коронавірус 6 жовтня

За добу в Україні виявили понад 12 тисяч хворих на коронавірус. 11 областям України загрожує помаранчева зона карантину, ще трьом – червона. У ВООЗ заявили, що COVID-19 все ще не під контролем. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 6 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 6 жовтня

Кількість хворих різко підскочила

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні виявили 12 662 нових хворих на коронавірус COVID-19. Найбільше – в Харківській та Одеській областях. До лікарень госпіталізували 3 745 людей з коронавірусом або наявними ознаками хвороби. Ще 320 пацієнтів померли. Натомість одужало 4 630 людей.

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За весь час пандемії в країні коронавірус діагностували у 2 482 518 мешканців країни. З них – 2 273 382 вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 57 526 людей.

Темпи тестування

Впродовж 5 жовтня в Україні провели понад 135,5 тисяч тестувань на коронавірус різного типу, зокрема:

методом ПЛР – 54 386,

методом ІФА – 11 665,

експрес-тестами – 69 508.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 792 випадки;

Вінницька область – 275 випадків;

Волинська область – 315 випадків;

Дніпропетровська область – 964 випадки;

Донецька область – 761 випадок;

Житомирська область – 382 випадки;

Закарпатська область – 141 випадок;

Запорізька область – 783 випадки;

Івано-Франківська область – 305 випадків;

Київська область – 442 випадки;

Кіровоградська область – 76 випадків;

Луганська область – 576 випадків;

Львівська область – 645 випадків;

Миколаївська область – 367 випадків;

Одеська область – 1076 випадків;

Полтавська область – 475 випадків;

Рівненська область – 509 випадків;

Сумська область – 441 випадок;

Тернопільська область – 292 випадки;

Харківська область – 1163 випадки;

Херсонська область – 423 випадки;

Хмельницька область – 549 випадків;

Черкаська область – 392 випадки;

Чернівецька область – 484 випадки;

Чернігівська область – 34 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації в Україні

За минулу добу 117 234 людини вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 58 659 людей, повністю імунізовані – 58 575 людей.

Протягом доби працювали:

887 мобільних бригад,

2 938 пунктів щеплення;

346 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щепили загалом 7 300 774 людини, з них отримали одну дозу – 7 300 772 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 879 300 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в країні провели 13 180 072 щеплення.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Від важкого COVID-19 рятують цілу сім'ю у Дніпрі: ніхто не вакцинований

Джерело: фейсбук Сергія Риженка

У Дніпрі від коронавірусу рятують всю сім'ю, яка важко захворіла на коронавірус. Людей намагаються врятувати вже кілька діб. Дітей розділили від батьків, щоб вони не бачили їхніх страждань. Лікар Сергій Риженко розповів, що зараз в реанімації лікарні перебуває 3 сім'ї з важкою формою інфекції. Всі вони – невакциновані від коронавірусу.

11 областям України загрожує помаранчева зона карантину

Джерело: МОЗ

Станом на 6 жовтня у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки перебувають 11 регіонів. Попри це, Україна зараз у жовтій зоні адаптивного карантину.

Які області "помаранчеві"

Вінницьку;

Дніпропетровську;

Донецьку;

Житомирську;

Запорізьку;

Рівненську;

Сумську;

Харківську;

Херсонську;

Хмельницьку;

Чернівецьку.

Вже 3 області відповідають червоному рівню епіднебезпеки

Джерело: KSE

У Київській школі економіки прогнозують, що три області України на днях переведуть до "червоної" зони карантину – це Харківська, Херсонська та Запорізька області. У зоні ризику також перебувають Житомирська, Сумська, Хмельницька та Чернівецька області.

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Новини про коронавірус у світі 6 жовтня

Поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Загалом у світі виявили понад 235,9 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Понад 4,8 мільйона інфікованих, на жаль, померли.

Від початку пандемії найбільше хворих виявили в США – більш ніж 43 мільйони. Наступними ідуть Велика Британія, Індія, Туреччина, Бразилія та Росія.

COVID-19 все ще не під контролем, – ВООЗ

Джерело: Le Figaro

Експертка ВООЗ заявила, що реальні цифри захворювань більші, ніж каже статистика. Багато людей помилково вважають, що пандемія коронавірусу майже закінчилася. Втім, кількість випадків продовжує зростати, тож COVID-19 все ще не під контролем.