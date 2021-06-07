Новини про коронавірус в Україні 7 червня
В Україні знизилась захворюваність на COVID-19
Джерело: РНБО України
В Україні за минулу добу виявили 535 хворих на коронавірус, серед них – 30 дітей та 61 медпрацівник. Але вже стало традицією те, що під час вихідних в країні проводять менше тестувань. Тож значне падіння добової захворюваності частково можна пояснити й цим.
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Так, за минулу добу в Україні провели всього 10 723 ПЛР-тестування. Ще 1 356 людей провели методом ІФА, а 5 512 – методом ПЛР.
Тим часом за цей самий період до лікарень госпіталізували 601 хворого. Від ускладнень коронавірусу померли 33 людини. Зате подолали недугу ще 1 743 пацієнти.
Добовий приріст захворюваності в регіонах:
- Київ – 87 випадків;
- Вінницька область – 11 випадків;
- Волинська область – 17 випадків;
- Дніпропетровська область – 47 випадків;
- Донецька область – 5 випадків;
- Житомирська область – 29 випадків;
- Закарпатська область – 8 випадків;
- Запорізька область – 0 випадків;
- Івано-Франківська область – 8 випадків;
- Київська область – 52 випадки;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 5 випадків;
- Львівська область – 19 випадків;
- Миколаївська область – 78 випадків;
- Одеська область – 12 випадків;
- Полтавська область – 3 випадки;
- Рівненська область – 42 випадки;
- Сумська область – 8 випадків;
- Тернопільська область – 25 випадків;
- Харківська область – 10 випадків;
- Херсонська область – 20 випадків;
- Хмельницька область – 4 випадки;
- Черкаська область – 19 випадків;
- Чернівецька область – 19 випадків;
- Чернігівська область – 4 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Майже 25 тисяч українців вакцинували проти коронавірусу за добу
Джерело: МОЗ
За минулу добу проти коронавірусу вакцинували 24 860 мешканців України. З них першу дозу отримали 24 406 людей, а другу дозу, тобто уже повний захист проти COVID-19 – 454 людини. Натомість від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 1 241 008 людям. 1 241 006 з них отримали 1 дозу вакцини, а 147 118 – отримали 2 дози.
Як отримати свідоцтво про вакцинацію: актуальні вимоги
Джерело: МОЗ
Українці, які отримали дві дози вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що міститиме документ та які вимоги до його отримання. Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема в сімейного лікаря. Свідоцтво підійде для пред'явлення за потреби при перетині державного кордону.
Які дані містить свідоцтво:
- У випадку отримання свідоцтва не одразу після щеплення, а шляхом звернення до лікаря, свідоцтво заповнюється на основі даних про щеплення, внесених до електронної системи охорони здоров'я.
- Документ заповнюють англійською або французькою мовою, додатково також українською мовою.
- Міститиме персональні дані пацієнта (прізвище та ім'я латинкою – так само як у закордонному паспорті, або за правилами транслітерації), а також інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо).
- За потреби й за запитом людини заклад має надрукувати та оформити його згідно із міжнародними вимогами.
- Обов'язково матиме офіційний штамп закладу охорони здоров'я та підпис лікаря.
- Крім того, свідоцтво повинне бути підписане пацієнтом або його уповноваженим представником.
- І буде дійсним лише, якщо введена вакцина схвалена до екстреного застосування ВООЗ.
- Термін дії свідоцтва – один рік з можливістю продовження.
Сертифікат вакцинації можуть використовувати в межах країни під час локдауну: яким чином
Джерело: РНБО України
Один з варіантів, який розглядають у Міністерстві охорони здоров'я – це застосування ковід-сертифікатів у регіонах червоної зони. Заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер заявив, що це допоможе згладити економічний удар від локдауну. До прикладу, у заклади, торгові центри та громадський транспорт можна буде пускати лише вакцинованих людей.
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Новини про коронавірус у світі 7 червня
Ситуація з захворюваністю у світі
Джерело: РНБО України
Від початку пандемії у світі зареєстрували більш ніж 173 мільйони хворих на коронавірус, понад 111 мільйонів з яких вже одужали.
Натомість 3 727 984 пацієнти пішли з життя через ускладнення, спричинені хворобою. Експерти та представники ВООЗ впевнені, що через недостатній обсяг тестування у багатьох країнах ці дані можуть бути в рази вищими.
Не акт благодійності: G7 закликали профінансувати вакцинацію у світі
Джерело: CNN
Колишні президенти, прем'єр-міністри й міністри закордонних справ закликали країни "Великої сімки" (G7) оплатити вакцинацію від коронавірусу у світі, щоб зупинити поширення мутуючого вірусу. G7 і інші лідери, які запрошені на саміт у Великій Британії, повинні гарантувати виплату приблизно 30 мільярдів доларів на рік впродовж двох років на боротьбу з пандемією в усьому світі.
Дослідження, пов'язані з COVID-19
Вакцинація проти COVID-19 зменшує ризик госпіталізації через індійський штам на 93%
Джерело: Daily Mail
Вакцинація проти коронавірусу (двома дозами) зменшує ризик потрапляння до лікарні з індійським штамом на 93 відсотки. Невакциновані люди ризикують бути госпіталізованим більше, ніж у попередні хвилі.
Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал