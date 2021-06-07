Новини про коронавірус в Україні 7 червня

В Україні знизилась захворюваність на COVID-19

Джерело: РНБО України

В Україні за минулу добу виявили 535 хворих на коронавірус, серед них – 30 дітей та 61 медпрацівник. Але вже стало традицією те, що під час вихідних в країні проводять менше тестувань. Тож значне падіння добової захворюваності частково можна пояснити й цим.

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Так, за минулу добу в Україні провели всього 10 723 ПЛР-тестування. Ще 1 356 людей провели методом ІФА, а 5 512 – методом ПЛР.

Тим часом за цей самий період до лікарень госпіталізували 601 хворого. Від ускладнень коронавірусу померли 33 людини. Зате подолали недугу ще 1 743 пацієнти.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

Київ – 87 випадків;

Вінницька область – 11 випадків;

Волинська область – 17 випадків;

Дніпропетровська область – 47 випадків;

Донецька область – 5 випадків;

Житомирська область – 29 випадків;

Закарпатська область – 8 випадків;

Запорізька область – 0 випадків;

Івано-Франківська область – 8 випадків;

Київська область – 52 випадки;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 5 випадків;

Львівська область – 19 випадків;

Миколаївська область – 78 випадків;

Одеська область – 12 випадків;

Полтавська область – 3 випадки;

Рівненська область – 42 випадки;

Сумська область – 8 випадків;

Тернопільська область – 25 випадків;

Харківська область – 10 випадків;

Херсонська область – 20 випадків;

Хмельницька область – 4 випадки;

Черкаська область – 19 випадків;

Чернівецька область – 19 випадків;

Чернігівська область – 4 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в Україні виявили 2 215 052 хворих на коронавірус, 2 094 971 з яких вже одужали. Але, на жаль, від ускладнень COVID-19 померли 51 215 людей.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Майже 25 тисяч українців вакцинували проти коронавірусу за добу

Джерело: МОЗ

За минулу добу проти коронавірусу вакцинували 24 860 мешканців України. З них першу дозу отримали 24 406 людей, а другу дозу, тобто уже повний захист проти COVID-19 – 454 людини. Натомість від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 1 241 008 людям. 1 241 006 з них отримали 1 дозу вакцини, а 147 118 – отримали 2 дози.

Як отримати свідоцтво про вакцинацію: актуальні вимоги

Джерело: МОЗ

Українці, які отримали дві дози вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що міститиме документ та які вимоги до його отримання. Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема в сімейного лікаря. Свідоцтво підійде для пред'явлення за потреби при перетині державного кордону.

Які дані містить свідоцтво:

У випадку отримання свідоцтва не одразу після щеплення, а шляхом звернення до лікаря, свідоцтво заповнюється на основі даних про щеплення, внесених до електронної системи охорони здоров'я.

Документ заповнюють англійською або французькою мовою, додатково також українською мовою.

Міститиме персональні дані пацієнта (прізвище та ім'я латинкою – так само як у закордонному паспорті, або за правилами транслітерації), а також інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо).

За потреби й за запитом людини заклад має надрукувати та оформити його згідно із міжнародними вимогами.

Обов'язково матиме офіційний штамп закладу охорони здоров'я та підпис лікаря.

Крім того, свідоцтво повинне бути підписане пацієнтом або його уповноваженим представником.

І буде дійсним лише, якщо введена вакцина схвалена до екстреного застосування ВООЗ.

Термін дії свідоцтва – один рік з можливістю продовження.

Важливо! Не слід плутати міжнародні свідоцтва про вакцинацію з "імунними паспортами" чи "ковідними сертифікатами", які зараз розробляють в Україні та за кордоном, оскільки це різні поняття.

Сертифікат вакцинації можуть використовувати в межах країни під час локдауну: яким чином

Джерело: РНБО України

Один з варіантів, який розглядають у Міністерстві охорони здоров'я – це застосування ковід-сертифікатів у регіонах червоної зони. Заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер заявив, що це допоможе згладити економічний удар від локдауну. До прикладу, у заклади, торгові центри та громадський транспорт можна буде пускати лише вакцинованих людей.

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Новини про коронавірус у світі 7 червня

Ситуація з захворюваністю у світі

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували більш ніж 173 мільйони хворих на коронавірус, понад 111 мільйонів з яких вже одужали.

Натомість 3 727 984 пацієнти пішли з життя через ускладнення, спричинені хворобою. Експерти та представники ВООЗ впевнені, що через недостатній обсяг тестування у багатьох країнах ці дані можуть бути в рази вищими.

Не акт благодійності: G7 закликали профінансувати вакцинацію у світі

Джерело: CNN

Колишні президенти, прем'єр-міністри й міністри закордонних справ закликали країни "Великої сімки" (G7) оплатити вакцинацію від коронавірусу у світі, щоб зупинити поширення мутуючого вірусу. G7 і інші лідери, які запрошені на саміт у Великій Британії, повинні гарантувати виплату приблизно 30 мільярдів доларів на рік впродовж двох років на боротьбу з пандемією в усьому світі.

Дослідження, пов'язані з COVID-19

Вакцинація проти COVID-19 зменшує ризик госпіталізації через індійський штам на 93%

Джерело: Daily Mail

Вакцинація проти коронавірусу (двома дозами) зменшує ризик потрапляння до лікарні з індійським штамом на 93 відсотки. Невакциновані люди ризикують бути госпіталізованим більше, ніж у попередні хвилі.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал