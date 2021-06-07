Новини про коронавірус 7 червня: в Україні послабили карантин. попередження ВООЗ

7 червня 2021 , 17:53
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Джерело:

24 канал

В Україні знизилась захворюваність на COVID-19 – карантинні обмеження значно послабили. У МОЗ розповіли, як отримати свідоцтво про вакцинацію. ВООЗ попереджає про небезпеку послаблення карантину. Мальта вперше за 11 місяців не зареєструвала жодного нового випадку COVID-19. Коронавірус може призвести до паралічу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 червня.

Новини про коронавірус в Україні 7 червня

В Україні знизилась захворюваність на COVID-19

Джерело: РНБО України

В Україні за минулу добу виявили 535 хворих на коронавірус, серед них – 30 дітей та 61 медпрацівник. Але вже стало традицією те, що під час вихідних в країні проводять менше тестувань. Тож значне падіння добової захворюваності частково можна пояснити й цим.

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Так, за минулу добу в Україні провели всього 10 723 ПЛР-тестування. Ще 1 356 людей провели методом ІФА, а 5 512 – методом ПЛР.

Тим часом за цей самий період до лікарень госпіталізували 601 хворого. Від ускладнень коронавірусу померли 33 людини. Зате подолали недугу ще 1 743 пацієнти.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

  • Київ – 87 випадків;
  • Вінницька область – 11 випадків;
  • Волинська область – 17 випадків;
  • Дніпропетровська область – 47 випадків;
  • Донецька область – 5 випадків;
  • Житомирська область – 29 випадків;
  • Закарпатська область – 8 випадків;
  • Запорізька область – 0 випадків;
  • Івано-Франківська область – 8 випадків;
  • Київська область – 52 випадки;
  • Кіровоградська область – 3 випадки;
  • Луганська область – 5 випадків;
  • Львівська область – 19 випадків;
  • Миколаївська область – 78 випадків;
  • Одеська область – 12 випадків;
  • Полтавська область – 3 випадки;
  • Рівненська область – 42 випадки;
  • Сумська область – 8 випадків;
  • Тернопільська область – 25 випадків;
  • Харківська область – 10 випадків;
  • Херсонська область – 20 випадків;
  • Хмельницька область – 4 випадки;
  • Черкаська область – 19 випадків;
  • Чернівецька область – 19 випадків;
  • Чернігівська область – 4 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в Україні виявили 2 215 052 хворих на коронавірус, 2 094 971 з яких вже одужали. Але, на жаль, від ускладнень COVID-19 померли 51 215 людей.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Майже 25 тисяч українців вакцинували проти коронавірусу за добу

Джерело: МОЗ

За минулу добу проти коронавірусу вакцинували 24 860 мешканців України. З них першу дозу отримали 24 406 людей, а другу дозу, тобто уже повний захист проти COVID-19 – 454 людини. Натомість від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 1 241 008 людям. 1 241 006 з них отримали 1 дозу вакцини, а 147 118 – отримали 2 дози.

Центри масової вакцинації: скільки українців отримали щеплення проти коронавірусу 5 – 6 червня

Джерело: МОЗ 

5 та 6 червня 2021 року в 14 центрах масової вакцинації у містах України проти коронавірусу щепили 15 025 людей, з них 6457 у суботу та 8568 у неділю. Найбільше щеплень за два дні зробили в Києві на базі Міжнародного виставкового центру – 5048, у Львові на базі стадіону "Арена Львів" – 2447 та у трьох центрах в Одесі – 1329. Для імунізації використовували препарат CoronaVac від компанії Sinovac.

Як змінилася ситуація з COVID-19 в Україні за останній тиждень

Джерело: Офіс Президента

В Офісі Президента заявили, що ситуація з коронавірусом в Україні стабілізувалася. Динаміка захворюваності досить позитивна. Нині в країні 11 294 зайнятих COVID-ліжка, що майже на 32% менше проти минулого тижня. Кількість активних хворих за тиждень знизилася майже на 38% – нині від недуги лікуються 81 927 хворих. Окрім цього, спостерігається також зниження кількості госпіталізацій та смертності.

Уряд послабив карантин: що дозволили

Джерело: Кабмін

7 червня Кабмін визначив нові умови встановлення "зеленого" рівня епіднебезпеки: добовий приріст COVID-хворих на 100 тисяч населення за останні 14 днів становить менше 75; коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 (ПЛР або експрес-тести) – менше 4%; повинно проводитися понад 300 тестів протягом тижня на 100 тисяч людей. І при цьому всьому "зелену" зону можна вводити лише тоді, коли в Україні немає "червоних" регіонів.

Окрім цього, уряд послабив низку карантинних обмежень. Що дозволили:

  • Окрім ПЛР-тесту, При в'їзді на територію України дозволили пред'являти експрес-тести на антиген або документ про вакцинацію.
  • Ресторанам дозволили працювати цілодобово, а обов'язкову відстань між столиками зменшили з 2 до 1,5 метра.
  • Дозволили роботу нічних клубів, організацію концертів та масових заходів. При цьому має бути виділено не менше 4 квадратних метрів площі на одну особу, тобто наповненість залу – не більше двох третин місць. Але ці обмеження не потрібні, якщо усі відвідувачі матимуть негативний результат ПЛР-тесту, експрес-тесту на антиген чи документ про вакцинацію.
  • Також дозволили роботу готелів, кемпінгів і хостелів.
  • Окрім цього, змінили порядок розсадження людей в кінотеатрах та концертних залах. Тепер має бути так: 2 ряди заповнені, один порожній.

Як отримати свідоцтво про вакцинацію: актуальні вимоги

Джерело: МОЗ

Українці, які отримали дві дози вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що міститиме документ та які вимоги до його отримання. Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема в сімейного лікаря. Свідоцтво підійде для пред'явлення за потреби при перетині державного кордону.

Які дані містить свідоцтво:

  • У випадку отримання свідоцтва не одразу після щеплення, а шляхом звернення до лікаря, свідоцтво заповнюється на основі даних про щеплення, внесених до електронної системи охорони здоров'я.
  • Документ заповнюють англійською або французькою мовою, додатково також українською мовою.
  • Міститиме персональні дані пацієнта (прізвище та ім'я латинкою – так само як у закордонному паспорті, або за правилами транслітерації), а також інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо).
  • За потреби й за запитом людини заклад має надрукувати та оформити його згідно із міжнародними вимогами.
  • Обов'язково матиме офіційний штамп закладу охорони здоров'я та підпис лікаря.
  • Крім того, свідоцтво повинне бути підписане пацієнтом або його уповноваженим представником.
  • І буде дійсним лише, якщо введена вакцина схвалена до екстреного застосування ВООЗ.
  • Термін дії свідоцтва – один рік з можливістю продовження.
Важливо! Не слід плутати міжнародні свідоцтва про вакцинацію з "імунними паспортами" чи "ковідними сертифікатами", які зараз розробляють в Україні та за кордоном, оскільки це різні поняття. У МОЗ пояснили, чим відрізняються ці документи.

Сертифікат вакцинації можуть використовувати в межах країни під час локдауну: яким чином

Джерело: РНБО України

Один з варіантів, який розглядають у Міністерстві охорони здоров'я – це застосування ковід-сертифікатів у регіонах червоної зони. Заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер заявив, що це допоможе згладити економічний удар від локдауну. До прикладу, у заклади, торгові центри та громадський транспорт можна буде пускати лише вакцинованих людей.

До теми Три країни погодилися визнати українські COVID-паспорти: як вони працюватимуть

Новини про коронавірус у світі 7 червня

Ситуація з захворюваністю у світі

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували більш ніж 173 мільйони хворих на коронавірус, понад 111 мільйонів з яких вже одужали.

Натомість 3 728 858 пацієнти пішли з життя через ускладнення, спричинені хворобою. Експерти та представники ВООЗ впевнені, що через недостатній обсяг тестування у багатьох країнах ці дані можуть бути в рази вищими.

Іспанія відкриває кордони для всіх вакцинованих туристів

Джерело: DW

Іспанія є другим за популярністю туристичним напрямком у світі після Франції. Безліч мандрівників чекали на можливість подорожувати до цієї країни і це сталося, оскільки з 7 червня Іспанія відкриває свої кордони для вакцинованих з усього світу.

Може мати катастрофічні наслідки, – ВООЗ про нові штами коронавірусу

Джерело: твітер ВООЗ

Під час брифінгу генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що через поширення нових штамів коронавірусу послаблення карантину в країнах "може мати катастрофічні наслідки". Особливо для людей, які ще не вакцинувалися проти COVID-19.

Мальта вперше за 11 місяців не зареєструвала жодного нового випадку COVID-19

Джерело: твітер очільника МОЗ Мальти Кріса Фірна

Мальта вперше за 11 місяців не зареєструвала жодного нового випадку захворювання на COVID-19. Громадян досі закликають зберігати дисципліну та відповідальність. Додамо, що наприкінці травня Мальта стала першою країною в ЄС з колективним імунітетом проти коронавірусу. У цій невеличкій державі вже вакцинували понад 70% дорослого населення.

У Малайзії дрони-сканери "шукають" людей із високою температурою

Джерело: The Guardian

Поліція Малайзії використовує дрони, які оснащені інфрачервоними датчиками, для виявлення людей з високою температурою в громадських місцях. Дрони можуть визначати температуру людей до 20 метрів над землею. Так, вони випромінюють червоне світло, щоб попередити владу, якщо хтось має високі показники.

В Іспанії викладачам помилково вкололи шість доз вакцини Pfizer

Джерело: EFE

Вісім вчителів однієї з іспанських шкіл міста Севілья 4 червня помилково отримали шість доз COVID-вакцини Pfizer за один раз. На щастя, все минулося добре. Вакцинували вчителів у п'ятницю, а в понеділок всі вони без жодних ускладнень повернулися до роботи.

Не акт благодійності: G7 закликали профінансувати вакцинацію у світі

Джерело: CNN

Колишні президенти, прем'єр-міністри й міністри закордонних справ закликали країни "Великої сімки" (G7) оплатити вакцинацію від коронавірусу у світі, щоб зупинити поширення мутуючого вірусу. G7 і інші лідери, які запрошені на саміт у Великій Британії, повинні гарантувати виплату приблизно 30 мільярдів доларів на рік впродовж двох років на боротьбу з пандемією в усьому світі.

До теми Український генетик спростував чотири гіпотези штучного походження коронавірусу

Дослідження, пов'язані з COVID-19

Коронавірус COVID-19 може призвести до паралічу

Джерело: EurekAlert

В учасників дослідження, які перехворіли на коронавірус SARS-CoV-2, виявили симптоми синдрому Гієна-Барре. Це торкнулося не лише тих пацієнтів, які страждали від важкої форми COVID-19, й тих, які мали легкий перебіг хвороби.

Вакцинація проти COVID-19 зменшує ризик госпіталізації через індійський штам на 93%

Джерело: Daily Mail

Вакцинація проти коронавірусу (двома дозами) зменшує ризик потрапляння до лікарні з індійським штамом на 93 відсотки. Невакциновані люди ризикують бути госпіталізованим більше, ніж у попередні хвилі.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал

Автор: Анастасія Кушпіт