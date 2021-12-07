Новини про коронавірус в Україні 7 грудня

Хворих на COVID-19 від нього стало двічі більше за добу: невтішна статистика

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні виявили 8 655 хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 1 349 пацієнтів з підозрою на COVID-19 або з недугою.

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Варто відзначити, що госпіталізацій трохи поменшало, а от летальних випадків – навпаки. Так, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 467 хворих. Натомість видужали – 22 878 людей.

Скільки зробили тестів

Загалом за добу вдалося протестувати 70 934 людини, зокрема методом ПЛР (30 560), методом ІФА (6 804), досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (33 570).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 510 610 осіб;

одужало – 3 082 619 осіб;

летальних випадків – 88 986;

Всього провели 16 119 721 ПЛР-тестування.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1 270;

Вінницька область – 237;

Волинська область – 397;

Дніпропетровська область – 183;

Донецька область – 689;

Житомирська область – 129;

Закарпатська область – 292;

Запорізька область – 503;

Івано-Франківська область – 84;

Київська область – 575;

Кіровоградська область – 151;

Луганська область – 187;

Львівська область – 350;

Миколаївська область – 347;

Одеська область – 368;

Полтавська область – 716;

Рівненська область – 372;

Сумська область – 151;

Тернопільська область – 142;

Харківська область – 292;

Херсонська область – 33;

Хмельницька область – 253;

Черкаська область – 624;

Чернівецька область – 135;

Чернігівська область – 175.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал

Які препарати обирали українці найчастіше під час щеплення від COVID-19

Джерело: МОЗ

Всього від початку вакцинальної кампанії щепили 13 826 163 людини, 13 826 161 з них отримали першу дозу, а 11 921 738 – обидві.

Які вакцини використовували за добу 6 грудня:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 89 584,

Coronavac – 68 227,

Moderna – 30 947.

Covishield (AstraZeneca) – 0

AstraZeneca – 0,

Janssen (Johnson & Johnson's) –0.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Ми не в лідерах, – Ляшко про смертність від коронавірусу в Україні

Джерело: 24 канал

Під час формування статистики щодо захворюваності та смертності від COVID-19 Україну часто ставлять на перші місця у світовому рейтингу. Однак більш детальна статистика дозволяє зробити висновок, що це не так. Таку думку озвучив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. За його словами, від початку пандемії донині серед країн Європи Україна перебуває на 18 – 20 місцях за кількістю смертей від коронавірусу.

До теми Ляшко назвав різницю між додатковою і бустерною дозою COVID-вакцини

Смертність від COVID продовжить знижуватися, – KSE про ризик повторного спалаху

Джерело: KSE

До кінця 2021 року смертність від коронавірусу в Україні продовжить знижуватися. Однак вже згодом експерти чекають на повторний спалах. Його очікують вже у 2022 році. Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко на брифінгу 7 грудня.

Новини про коронавірус у світі 7 грудня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 7 грудня у світі виявили понад 266 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,2 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 49 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Росія, Франція та Туреччина.

Рік вакцинації від COVID-19: коли пандемія піде на спад

Джерело: ВООЗ

За словами директорки Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) Рошель Валенскі, зараз у всьому світі ввели понад 8 мільярдів доз. Загалом, це найбільша кампанія вакцинації в історії. Наразі найефективнішим способом запобігти важкому перебігу COVID-19 залишається вакцинація. Щоб перемогти вірус потрібно щепити якомога більше людей у всьому світі. Разом з тим, розподіл препаратів досі залишається нерівномірним для кожної країни.

Коли інноваційні ліки від COVID-19 будуть доступні всім: назвали приблизну дату

Джерело: The Wall Street Journal

Найближчим часом компанії Pfizer і Merck повинні зареєструвати в США свої інноваційні таблетки від коронавірусу. Вже зовсім скоро їх зможе отримати більшість країн. Однак у країнах із середнім та низьким рівнем доходів ліки від коронавірусу з’являться лише через кілька місяців, хоча обидві компанії дозволили виробляти аналоги їхніх препаратів.Перешкоди пов'язані з виробництвом та ціноутворенням, як стверджують активісти, які борються за доступність ліків, та експерти у сфері громадського здоров'я.

У ВООЗ назвали неефективним популярний спосіб лікування COVID-19

Джерело: ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує хворим на коронавірус переливати плазму крові тих, хто вже перехворів на COVID-19. Представники організації зазначили, що лікування плазмою антитіл не виправдало очікувань.

До теми Ізолюватися від світу не вийде, – інтерв'ю з Віктором Ляшком про Омікрон та майбутнє COVID-19

Дослідження коронавірусу

Яка група людей найактивніше поширює коронавірус

Джерело: SMTD

Найбільше вірусних частинок під час розмови чи співу поширюють чоловіки. На думку авторів дослідження, це може пояснюватися тим, що у чоловіків більший обсяг легенів.

Наскільки небезпечний штам "Омікрон": заява ВООЗ

Джерело: ВООЗ

Штам коронавірусу "Омікрон" викликає хворобу у легкій формі. Поки що від нової версії COVID-19 не виявлено жодної смерті.

Знайшли спосіб, як зробити будь-які вакцини набагато потужнішими

Джерело: MIT News

Вчені виявили "підсилювач", який підвищує виробіток антитіл у відповідь на ВІЛ, грип та дифтерію у тварин. Новий ад'ювант протестували на моделях мишей з антигенами ВІЛ, дифтерії та грипу. У порівнянні з іншими ад'ювантами, новий підхід виявився сильнішим, ніж будь-який з вже існуючих.