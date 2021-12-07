Ліки проти COVID-19, нова заява ВООЗ про Омікрон: новини про коронавірус 7 грудня

7 грудня 2021 , 15:15
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Джерело:

24 канал

Коли інноваційні ліки від COVID-19 будуть доступні всім: назвали приблизну дату. Наскільки небезпечний штам Омікрон: заява ВООЗ. Рік вакцинації від COVID-19: коли пандемія піде на спад. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 7 грудня

Хворих на COVID-19 від нього стало двічі більше за добу: невтішна статистика

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні виявили 8 655 хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 1 349 пацієнтів з підозрою на COVID-19 або з недугою.

Увага Вроджений та набутий імунітет: у чому різниця

Варто відзначити, що госпіталізацій трохи поменшало, а от летальних випадків – навпаки. Так, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 467 хворих. Натомість видужали – 22 878 людей.

Скільки зробили тестів

Загалом за добу вдалося протестувати 70 934 людини, зокрема методом ПЛР (30 560), методом ІФА (6 804), досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (33 570).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 510 610 осіб;
  • одужало – 3 082 619 осіб;
  • летальних випадків – 88 986;

Всього провели 16 119 721 ПЛР-тестування.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 1 270;
  • Вінницька область – 237;
  • Волинська область – 397;
  • Дніпропетровська область – 183;
  • Донецька область – 689;
  • Житомирська область – 129;
  • Закарпатська область – 292;
  • Запорізька область – 503;
  • Івано-Франківська область – 84;
  • Київська область – 575;
  • Кіровоградська область – 151;
  • Луганська область – 187;
  • Львівська область – 350;
  • Миколаївська область – 347;
  • Одеська область – 368;
  • Полтавська область – 716;
  • Рівненська область – 372;
  • Сумська область – 151;
  • Тернопільська область – 142;
  • Харківська область – 292;
  • Херсонська область – 33;
  • Хмельницька область – 253;
  • Черкаська область – 624;
  • Чернівецька область – 135;
  • Чернігівська область – 175.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал

Які препарати обирали українці найчастіше під час щеплення від COVID-19

Джерело: МОЗ

Всього від початку вакцинальної кампанії щепили 13 826 163 людини, 13 826 161  з них отримали першу дозу, а 11 921 738 – обидві. 

Які вакцини використовували за добу 6 грудня:

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 89 584,
  • Coronavac – 68 227,
  • Moderna – 30 947.
  • Covishield (AstraZeneca) – 0
  • AstraZeneca – 0,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) –0.


Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Ми не в лідерах, – Ляшко про смертність від коронавірусу в Україні

Джерело: 24 канал

Під час формування статистики щодо захворюваності та смертності від COVID-19 Україну часто ставлять на перші місця у світовому рейтингу. Однак більш детальна статистика дозволяє зробити висновок, що це не так. Таку думку озвучив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. За його словами, від початку пандемії донині серед країн Європи Україна перебуває на 18 20 місцях за кількістю смертей від коронавірусу.

До теми Ляшко назвав різницю між додатковою і бустерною дозою COVID-вакцини

Смертність від COVID продовжить знижуватися, – KSE про ризик повторного спалаху

Джерело: KSE

До кінця 2021 року смертність від коронавірусу в Україні продовжить знижуватися. Однак вже згодом експерти чекають на повторний спалах. Його очікують вже у 2022 році. Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко на брифінгу 7 грудня.

Новини про коронавірус у світі 7 грудня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 7 грудня у світі виявили понад 266 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,2 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 49 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Росія, Франція та Туреччина.

Рік вакцинації від COVID-19: коли пандемія піде на спад

Джерело: ВООЗ

За словами директорки Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) Рошель Валенскі, зараз у всьому світі ввели понад 8 мільярдів доз. Загалом, це найбільша кампанія вакцинації в історії. Наразі найефективнішим способом запобігти важкому перебігу COVID-19 залишається вакцинація. Щоб перемогти вірус потрібно щепити якомога більше людей у всьому світі. Разом з тим, розподіл препаратів досі залишається нерівномірним для кожної країни.

Коли інноваційні ліки від COVID-19 будуть доступні всім: назвали приблизну дату

Джерело: The Wall Street Journal

Найближчим часом компанії Pfizer і Merck повинні зареєструвати в США свої інноваційні таблетки від коронавірусу. Вже зовсім скоро їх зможе отримати більшість країн. Однак у країнах із середнім та низьким рівнем доходів ліки від коронавірусу з’являться лише через кілька місяців, хоча обидві компанії дозволили виробляти аналоги їхніх препаратів.Перешкоди пов'язані з виробництвом та ціноутворенням, як стверджують активісти, які борються за доступність ліків, та експерти у сфері громадського здоров'я.

У ВООЗ назвали неефективним популярний спосіб лікування COVID-19

Джерело: ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує хворим на коронавірус переливати плазму крові тих, хто вже перехворів на COVID-19. Представники організації зазначили, що лікування плазмою антитіл не виправдало очікувань.

До теми Ізолюватися від світу не вийде, – інтерв'ю з Віктором Ляшком про Омікрон та майбутнє COVID-19

Дослідження коронавірусу

Яка група людей найактивніше поширює коронавірус

Джерело: SMTD

Найбільше вірусних частинок під час розмови чи співу поширюють чоловіки. На думку авторів дослідження, це може пояснюватися тим, що у чоловіків більший обсяг легенів.

Наскільки небезпечний штам "Омікрон": заява ВООЗ

Джерело: ВООЗ

Штам коронавірусу "Омікрон" викликає хворобу у легкій формі. Поки що від нової версії COVID-19 не виявлено жодної смерті.

Знайшли спосіб, як зробити будь-які вакцини набагато потужнішими

Джерело: MIT News

Вчені виявили "підсилювач", який підвищує виробіток антитіл у відповідь на ВІЛ, грип та дифтерію у тварин. Новий ад'ювант протестували на моделях мишей з антигенами ВІЛ, дифтерії та грипу. У порівнянні з іншими ад'ювантами, новий підхід виявився сильнішим, ніж будь-який з вже існуючих.

Автор: Анастасія Кушпіт