Ліки проти COVID-19, нова заява ВООЗ про Омікрон: новини про коронавірус 7 грудня
Джерело:24 канал
Коли інноваційні ліки від COVID-19 будуть доступні всім: назвали приблизну дату. Наскільки небезпечний штам Омікрон: заява ВООЗ. Рік вакцинації від COVID-19: коли пандемія піде на спад. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 грудня.
Новини про коронавірус в Україні 7 грудня
Хворих на COVID-19 від нього стало двічі більше за добу: невтішна статистика
Джерело: МОЗ
За минулу добу в Україні виявили 8 655 хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 1 349 пацієнтів з підозрою на COVID-19 або з недугою.
Увага Вроджений та набутий імунітет: у чому різниця
Варто відзначити, що госпіталізацій трохи поменшало, а от летальних випадків – навпаки. Так, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 467 хворих. Натомість видужали – 22 878 людей.
Скільки зробили тестів
Загалом за добу вдалося протестувати 70 934 людини, зокрема методом ПЛР (30 560), методом ІФА (6 804), досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (33 570).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 510 610 осіб;
- одужало – 3 082 619 осіб;
- летальних випадків – 88 986;
Всього провели 16 119 721 ПЛР-тестування.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1 270;
- Вінницька область – 237;
- Волинська область – 397;
- Дніпропетровська область – 183;
- Донецька область – 689;
- Житомирська область – 129;
- Закарпатська область – 292;
- Запорізька область – 503;
- Івано-Франківська область – 84;
- Київська область – 575;
- Кіровоградська область – 151;
- Луганська область – 187;
- Львівська область – 350;
- Миколаївська область – 347;
- Одеська область – 368;
- Полтавська область – 716;
- Рівненська область – 372;
- Сумська область – 151;
- Тернопільська область – 142;
- Харківська область – 292;
- Херсонська область – 33;
- Хмельницька область – 253;
- Черкаська область – 624;
- Чернівецька область – 135;
- Чернігівська область – 175.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал
Які препарати обирали українці найчастіше під час щеплення від COVID-19
Джерело: МОЗ
Всього від початку вакцинальної кампанії щепили 13 826 163 людини, 13 826 161 з них отримали першу дозу, а 11 921 738 – обидві.
Які вакцини використовували за добу 6 грудня:
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 89 584,
- Coronavac – 68 227,
- Moderna – 30 947.
- Covishield (AstraZeneca) – 0
- AstraZeneca – 0,
- Janssen (Johnson & Johnson's) –0.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
Ми не в лідерах, – Ляшко про смертність від коронавірусу в Україні
Джерело: 24 канал
Під час формування статистики щодо захворюваності та смертності від COVID-19 Україну часто ставлять на перші місця у світовому рейтингу. Однак більш детальна статистика дозволяє зробити висновок, що це не так. Таку думку озвучив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. За його словами, від початку пандемії донині серед країн Європи Україна перебуває на 18 – 20 місцях за кількістю смертей від коронавірусу.
До теми Ляшко назвав різницю між додатковою і бустерною дозою COVID-вакцини
Смертність від COVID продовжить знижуватися, – KSE про ризик повторного спалаху
Джерело: KSE
До кінця 2021 року смертність від коронавірусу в Україні продовжить знижуватися. Однак вже згодом експерти чекають на повторний спалах. Його очікують вже у 2022 році. Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко на брифінгу 7 грудня.
Новини про коронавірус у світі 7 грудня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 7 грудня у світі виявили понад 266 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,2 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 49 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Росія, Франція та Туреччина.
Рік вакцинації від COVID-19: коли пандемія піде на спад
Джерело: ВООЗ
За словами директорки Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) Рошель Валенскі, зараз у всьому світі ввели понад 8 мільярдів доз. Загалом, це найбільша кампанія вакцинації в історії. Наразі найефективнішим способом запобігти важкому перебігу COVID-19 залишається вакцинація. Щоб перемогти вірус потрібно щепити якомога більше людей у всьому світі. Разом з тим, розподіл препаратів досі залишається нерівномірним для кожної країни.
Коли інноваційні ліки від COVID-19 будуть доступні всім: назвали приблизну дату
Джерело: The Wall Street Journal
У ВООЗ назвали неефективним популярний спосіб лікування COVID-19
Джерело: ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує хворим на коронавірус переливати плазму крові тих, хто вже перехворів на COVID-19. Представники організації зазначили, що лікування плазмою антитіл не виправдало очікувань.
До теми Ізолюватися від світу не вийде, – інтерв'ю з Віктором Ляшком про Омікрон та майбутнє COVID-19
Дослідження коронавірусу
Яка група людей найактивніше поширює коронавірус
Джерело: SMTD
Найбільше вірусних частинок під час розмови чи співу поширюють чоловіки. На думку авторів дослідження, це може пояснюватися тим, що у чоловіків більший обсяг легенів.
Наскільки небезпечний штам "Омікрон": заява ВООЗ
Джерело: ВООЗ
Штам коронавірусу "Омікрон" викликає хворобу у легкій формі. Поки що від нової версії COVID-19 не виявлено жодної смерті.
Знайшли спосіб, як зробити будь-які вакцини набагато потужнішими
Джерело: MIT News
Вчені виявили "підсилювач", який підвищує виробіток антитіл у відповідь на ВІЛ, грип та дифтерію у тварин. Новий ад'ювант протестували на моделях мишей з антигенами ВІЛ, дифтерії та грипу. У порівнянні з іншими ад'ювантами, новий підхід виявився сильнішим, ніж будь-який з вже існуючих.