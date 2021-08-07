У МОЗ відкидають інформацію про можливість локдауну з 4 вересня. Новий рекорд щеплень за добу – вакцинували 170 602 людини. В Україні 5 областей не відповідають зеленій зоні. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 серпня.
Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 1054 людина, зокрема 72 дитини та 13 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 534 людей з вираженими симптомами COVID-19. Вони потребували медичного контролю. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 20 пацієнтів.
У Росії чоловік інфікував COVID-19 понад 1 500 осіб. Як саме він це зробив – не повідомляють. Це максимальний випадок суперпоширення в Росії. Зазвичай одна людина, інфікована коронавірусом, може заразити 2 – 3 людей. Носій штаму Дельта – 5 – 6 осіб.
У Чилі почнуть вводити додаткову третю (бустерну) дозу вакцини. Її колотимуть тим, хто вже щепився китайською вакциною виробництва Sinovac Biotech – CoronaVac. Спершу вакцинуватимуть людей, віком від 55 років і старших.
Доступні ліки для зниження рівня холестерину мають значний потенціал проти SARS-CoV-2. Це лабораторно виявило міжнародне співробітництво дослідників. Так, ліки фенофібрат потенційно можуть знизити рівень вірусного навантаження в клітинах людини на 70%.
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