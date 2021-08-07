Новини про коронавірус в Україні 7 серпня

COVID-19 в Україні: понад тисяча хворих за добу

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 1054 людина, зокрема 72 дитини та 13 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 534 людей з вираженими симптомами COVID-19. Вони потребували медичного контролю. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 20 пацієнтів.

Днем раніше Новини про коронавірус 6 серпня: штам Дельта у Дніпрі, Бразилія відмовилася від "Супутник V"

Разом з тим 1 393 особам вдалося побороти хворобу. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві – 176.

Росіянин заразив 1, 5 тисячі осіб коронавірусом

Джерело: ТАСС

У Росії чоловік інфікував COVID-19 понад 1 500 осіб. Як саме він це зробив – не повідомляють. Це максимальний випадок суперпоширення в Росії. Зазвичай одна людина, інфікована коронавірусом, може заразити 2 – 3 людей. Носій штаму Дельта – 5 – 6 осіб.

У Чилі вводитимуть бустерні дози вакцини

Джерело: Bloomberg

У Чилі почнуть вводити додаткову третю (бустерну) дозу вакцини. Її колотимуть тим, хто вже щепився китайською вакциною виробництва Sinovac Biotech – CoronaVac. Спершу вакцинуватимуть людей, віком від 55 років і старших.

Увага Виявили, що доступний препарат може зменшити зараження коронавірусом на 70%

Компанії почали звільняти невакцинованих співробітників

Джерело: The Guardian

Американський канал CNN звільнив трьох співробітників, які порушили правила компанії. Причиною звільнення називають те, що співробітники прийшли на роботу в офіс без щеплення проти COVID-19.

Дослідження коронавірусу

Доступний препарат, який знижує вірусне навантаження на 70%

Джерело: University of Birmingham

Доступні ліки для зниження рівня холестерину мають значний потенціал проти SARS-CoV-2. Це лабораторно виявило міжнародне співробітництво дослідників. Так, ліки фенофібрат потенційно можуть знизити рівень вірусного навантаження в клітинах людини на 70%.