Новини про коронавірус 7 серпня: чи буде локдаун 4 вересня, Дельта у Запоріжжі та Вінниці
Джерело:24 канал
У МОЗ відкидають інформацію про можливість локдауну з 4 вересня. Новий рекорд щеплень за добу – вакцинували 170 602 людини. В Україні 5 областей не відповідають зеленій зоні. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 серпня.
Новини про коронавірус в Україні 7 серпня
COVID-19 в Україні: понад тисяча хворих за добу
Джерело: МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 1054 людина, зокрема 72 дитини та 13 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 534 людей з вираженими симптомами COVID-19. Вони потребували медичного контролю. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 20 пацієнтів.
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Разом з тим 1 393 особам вдалося побороти хворобу. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві – 176.Увага! За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 258 532 людей. Станом на ранок 7 серпня загалом одужало – 2 190 686 осіб. На жаль, померли – 53 085 українців.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
- Київ – 176 випадків;
- Вінницька область – 29 випадків;
- Волинська область – 3 випадки;
- Дніпропетровська область – 75 випадків;
- Донецька область – 50 випадків;
- Житомирська область – 31 випадок;
- Закарпатська область – 12 випадків;
- Запорізька область – 47 випадків;
- Івано-Франківська область – 17 випадків;
- Київська область – 48 випадків;
- Кіровоградська область – 9 випадків;
- Луганська область – 34 випадки;
- Львівська область – 62 випадки;
- Миколаївська область – 18 випадків;
- Одеська область – 76 випадків;
- Полтавська область – 32 випадки;
- Рівненська область – 12 випадків;
- Сумська область – 26 випадків;
- Тернопільська область – 31 випадок;
- Харківська область – 100 випадків;
- Херсонська область – 68 випадків;
- Хмельницька область – 23 випадки;
- Черкаська область – 21 випадок;
- Чернівецька область – 31 випадок;
- Чернігівська область – 23 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Рекордну кількість українців вакцинували проти коронавірусу
Джерело: МОЗ
Від учора в Україні вакцинували проти коронавірусу 170 602 людини. Це новий рекорд щеплень за добу. Всього укол отримали понад 4 мільйони людей від початку кампанії з вакцинації населення. Зокрема, одну дозу отримали 101 550 людей, повністю щеплені – 69 052 людини.
5 областей в Україні не відповідають зеленій зоні
Джерело: МОЗ
Зараз всі регіони України перебувають у зеленій зоні карантину. Разом з тим, у Міністерстві охорони здоров'я з'ясували, що деякі з них не відповідають показникам. Зокрема, показник динаміки госпіталізацій при нормі до 50% перевищений у таких областях:
- Донецькій – 53,5%;
- Івано-Франківській – 52,8%;
- Рівненській – 106,3%;
- Черкаській – 70,0%;
- у Тернопільській найбільше – 160,0%.
В аеропортах "Київ" та "Львів" відкрили пункти вакцинації
Джерело: МОЗ
У міжнародних аеропортах "Київ" та "Львів" запрацювали пункти вакцинації проти коронавірусу. Щеплення можуть зробити пасажири літаків, які прибувають або вилітають через летовище.
Чи буде локдаун 4 вересня
Джерело: "Радіо Свобода"
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін зазначив, що наразі влада не планує запроваджувати локдаун, а дотримуватиметься адаптивного карантину. Кузін також відкидає повідомлення деяких ЗМІ про нібито запровадження чергового локдауну з 4 вересня.
На Запоріжжі та Вінниччині виявили нові випадки Дельта-штаму
Джерело: МОЗ, фейсбук Сергія Борзова
Станом на ранок 7 серпня в Запорізькій області виявили 47 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Серед них 27 людей, ймовірно, захворіли на штам Дельта.
Більше тут На Запоріжжі виявили 27 ймовірних випадків найбільш заразного Дельта-штаму, – МОЗ
У Вінницькій області також підтвердили 25 випадків зараження штамом коронавірусу Дельта. Остаточні результати із Центру громадського здоров’я МОЗ надійшли сьогодні.
Новини про коронавірус у світі 7 серпня
Росіянин заразив 1, 5 тисячі осіб коронавірусом
Джерело: ТАСС
У Росії чоловік інфікував COVID-19 понад 1 500 осіб. Як саме він це зробив – не повідомляють. Це максимальний випадок суперпоширення в Росії. Зазвичай одна людина, інфікована коронавірусом, може заразити 2 – 3 людей. Носій штаму Дельта – 5 – 6 осіб.
У Чилі вводитимуть бустерні дози вакцини
Джерело: Bloomberg
У Чилі почнуть вводити додаткову третю (бустерну) дозу вакцини. Її колотимуть тим, хто вже щепився китайською вакциною виробництва Sinovac Biotech – CoronaVac. Спершу вакцинуватимуть людей, віком від 55 років і старших.
Увага Виявили, що доступний препарат може зменшити зараження коронавірусом на 70%
Компанії почали звільняти невакцинованих співробітників
Джерело: The Guardian
Американський канал CNN звільнив трьох співробітників, які порушили правила компанії. Причиною звільнення називають те, що співробітники прийшли на роботу в офіс без щеплення проти COVID-19.
Дослідження коронавірусу
Доступний препарат, який знижує вірусне навантаження на 70%
Джерело: University of Birmingham
Доступні ліки для зниження рівня холестерину мають значний потенціал проти SARS-CoV-2. Це лабораторно виявило міжнародне співробітництво дослідників. Так, ліки фенофібрат потенційно можуть знизити рівень вірусного навантаження в клітинах людини на 70%.