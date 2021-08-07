Новини про коронавірус 7 серпня: чи буде локдаун 4 вересня, Дельта у Запоріжжі та Вінниці

У МОЗ відкидають інформацію про можливість локдауну з 4 вересня. Новий рекорд щеплень за добу – вакцинували 170 602 людини. В Україні 5 областей не відповідають зеленій зоні. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 7 серпня

COVID-19 в Україні: понад тисяча хворих за добу

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 1054 людина, зокрема 72 дитини та 13 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 534 людей з вираженими симптомами COVID-19. Вони потребували медичного контролю. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 20 пацієнтів.

Днем раніше Новини про коронавірус 6 серпня: штам Дельта у Дніпрі, Бразилія відмовилася від "Супутник V"

Разом з тим 1 393 особам вдалося побороти хворобу. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві – 176.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Київ – 176 випадків;

Вінницька область – 29 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 75 випадків;

Донецька область – 50 випадків;

Житомирська область – 31 випадок;

Закарпатська область – 12 випадків;

Запорізька область – 47 випадків;

Івано-Франківська область – 17 випадків;

Київська область – 48 випадків;

Кіровоградська область – 9 випадків;

Луганська область – 34 випадки;

Львівська область – 62 випадки;

Миколаївська область – 18 випадків;

Одеська область – 76 випадків;

Полтавська область – 32 випадки;

Рівненська область – 12 випадків;

Сумська область – 26 випадків;

Тернопільська область – 31 випадок;

Харківська область – 100 випадків;

Херсонська область – 68 випадків;

Хмельницька область – 23 випадки;

Черкаська область – 21 випадок;

Чернівецька область – 31 випадок;

Чернігівська область – 23 випадки.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 258 532 людей. Станом на ранок 7 серпня загалом одужало – 2 190 686 осіб. На жаль, померли – 53 085 українців.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Рекордну кількість українців вакцинували проти коронавірусу

Джерело: МОЗ

Від учора в Україні вакцинували проти коронавірусу 170 602 людини. Це новий рекорд щеплень за добу. Всього укол отримали понад 4 мільйони людей від початку кампанії з вакцинації населення. Зокрема, одну дозу отримали 101 550 людей, повністю щеплені – 69 052 людини.

5 областей в Україні не відповідають зеленій зоні

Джерело: МОЗ

Зараз всі регіони України перебувають у зеленій зоні карантину. Разом з тим, у Міністерстві охорони здоров'я з'ясували, що деякі з них не відповідають показникам. Зокрема, показник динаміки госпіталізацій при нормі до 50% перевищений у таких областях:

Донецькій – 53,5%;

Івано-Франківській – 52,8%;

Рівненській – 106,3%;

Черкаській – 70,0%;

у Тернопільській найбільше – 160,0%.

Правила зеленої зони / Інфографіка 24 каналу

В аеропортах "Київ" та "Львів" відкрили пункти вакцинації

Джерело: МОЗ

У міжнародних аеропортах "Київ" та "Львів" запрацювали пункти вакцинації проти коронавірусу. Щеплення можуть зробити пасажири літаків, які прибувають або вилітають через летовище.

Чи буде локдаун 4 вересня

Джерело: "Радіо Свобода"

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін зазначив, що наразі влада не планує запроваджувати локдаун, а дотримуватиметься адаптивного карантину. Кузін також відкидає повідомлення деяких ЗМІ про нібито запровадження чергового локдауну з 4 вересня.

На Запоріжжі та Вінниччині виявили нові випадки Дельта-штаму

Джерело: МОЗ, фейсбук Сергія Борзова

Станом на ранок 7 серпня в Запорізькій області виявили 47 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Серед них 27 людей, ймовірно, захворіли на штам Дельта.

​Більше тут На Запоріжжі виявили 27 ймовірних випадків найбільш заразного Дельта-штаму, – МОЗ

У Вінницькій області також підтвердили 25 випадків зараження штамом коронавірусу Дельта. Остаточні результати із Центру громадського здоров’я МОЗ надійшли сьогодні.

Новини про коронавірус у світі 7 серпня

Росіянин заразив 1, 5 тисячі осіб коронавірусом

Джерело: ТАСС

У Росії чоловік інфікував COVID-19 понад 1 500 осіб. Як саме він це зробив – не повідомляють. Це максимальний випадок суперпоширення в Росії. Зазвичай одна людина, інфікована коронавірусом, може заразити 2 – 3 людей. Носій штаму Дельта – 5 – 6 осіб.

У Чилі вводитимуть бустерні дози вакцини

Джерело: Bloomberg

У Чилі почнуть вводити додаткову третю (бустерну) дозу вакцини. Її колотимуть тим, хто вже щепився китайською вакциною виробництва Sinovac Biotech – CoronaVac. Спершу вакцинуватимуть людей, віком від 55 років і старших.

Увага Виявили, що доступний препарат може зменшити зараження коронавірусом на 70%

Компанії почали звільняти невакцинованих співробітників

Джерело: The Guardian

Американський канал CNN звільнив трьох співробітників, які порушили правила компанії. Причиною звільнення називають те, що співробітники прийшли на роботу в офіс без щеплення проти COVID-19.

Дослідження коронавірусу

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