Новини про коронавірус в Україні

Захворюваність на коронавірус: статистика

Джерело: МОЗ

В Україні впродовж доби захворіли на коронавірус 2 197 людей, зокрема 197 дітей та 37 медпрацівників. У порівнянні з минулою добою захворюваність зросла, вчора добовий приріст інфікованих становив 773.

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До лікарень госпіталізували 485 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень коронавірусної хвороби померли 53 пацієнти. Водночас видужали 1 429 людей.

За добу в Україні лабораторії здійснили 48 399 тестувань, зокрема:

методом ПЛР – 22 596,

методом ІФА – 7 811,

експрес-тестами – 17 992.

За весь час пандемії в Україні підтвердили 2 300 504 випадки зараження коронавірусом. Станом на 7 вересня одужало – 2 214 606 людей. Жертвами COVID-19 стали 54 054 пацієнти.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 304 випадки;

Вінницька область – 56 випадків;

Волинська область – 33 випадки;

Дніпропетровська область – 151 випадок;

Донецька область – 87 випадків;

Житомирська область – 39 випадків;

Закарпатська область – 32 випадки;

Запорізька область – 149 випадків;

Івано-Франківська область – 58 випадків;

Київська область – 69 випадків;

Кіровоградська область – 15 випадків;

Луганська область – 111 випадків;

Львівська область – 165 випадків;

Миколаївська область – 25 випадків;

Одеська область – 140 випадків;

Полтавська область – 64 випадки;

Рівненська область – 104 випадки;

Сумська область – 47 випадків;

Тернопільська область – 78 випадків;

Харківська область – 163 випадки;

Херсонська область – 30 випадків;

Хмельницька область – 85 випадків;

Черкаська область – 35 випадків;

Чернівецька область – 119 випадків;

Чернігівська область – 38 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Динаміка вакцинації

Джерело: МОЗ

Впродовж доби, 6 вересня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 133 922 людини, зокрема, першу дозу отримали 37 380 людей, другу дозу, а відтак завершили імунізацію – 96 542 людини.

Вакцинацію проводили:

882 мобільні бригади,

2 827 пунктів щеплення;

338 центрів вакцинації.

Важливо! Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 618 798 людей, з них отримали одну дозу – 5 618 796 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 304 627 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 923 423 щеплення.

Де найперше можуть посилити карантин

Джерело: 24 канал Найнебезпечніша епідемічна ситуація зараз у Чернівецькій, Львівській та Вінницькій областях, там можуть посилити адаптивний карантин. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

COVID-19 та вакцинація вчителів

У МОЗ наголошують, що школи в жовтій та помаранчевій зонах зможуть працювати очно при посиленому карантині. Але лише за умови, якщо там буде вакциновано 80% персоналу. Проте реальність зовсім інша – наразі повний курс щеплення пройшли лише 30% освітян.

Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу

Марцінків потрапив у COVID-скандал

Джерело: фейсбук Руслана Марцінківа

Руслан Марцінків, який неоднорозово потрапляв у скандали, знову відзначився. На цей раз мер Івано-Франківська намагався дотепно потролити антивакцинаторів. Відтак, під час щотижневої оперативної наради він дав протокольне доручення спостерігати за секретарем міської ради Віктором Синишином, чи у нього не виростуть "роги та копита" після щеплення.

Новини про коронавірус у світі 7 вересня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 7 вересня у світі офіційно повідомили про понад 221 мільйон випадків інфікування SARS-CoV-2, більш ніж 4,5 мільйона з яких, на жаль, померли.

Найбільше інфікованих виявили у США – понад 40 мільйонів від початку пандемії. Загалом COVID-19 забрав життя більш ніж 649 тисяч американців. Наступними за кількістю виявлених випадків коронавірусу ідуть Індія, Іран, Велика Британія, Бразилія.

Актуально Аби уникнути падіння рівня антитіл проти Дельта: Sinovac потрібно три дози

В Японії помер чоловік, якого щепили вакциною з домішками

Джерело: Japan Times

В Японії підтвердили смерть третього жителя після вакцинації зіпсованою партією вакцин Moderna. Чоловік помер наступного дня після введення препарату.

Важливо! МОЗ країни заявило, що причинно-наслідковий зв'язок між смертю і проведеною вакцинацією не встановлений.



Раніше після щеплень вакциною Moderna із "забруднених" партій померли двоє чоловіків.

Дослідження про коронавірус

Дельта і діти

Джерело: CDC

Дельта штам коронавірусу заразніший, ніж його попередні версії. У дорослих він може викликати важчий перебіг інфекції. У нових дослідженнях вчені спробували відповісти на питання, наскільки небезпечний він для дітей.

Дізнайтесь тут Наскільки Дельта штам коронавірусу небезпечніший для дітей

Нові дані про штам Мю: у чому небезпека

Джерело: Українські новини

Нещодавно вчені виявили новий штам коронавірусу, йдеться про мутацію Мю. Всесвітня організація охорони здоров'я вже повідомила, що почала стежити за циркуляцією штаму. Тепер у США заявили, що штам коронавірусу Мю може обходити захист антитіл.