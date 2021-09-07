Де посилять карантин, нове про штам Мю: новини про коронавірус 7 вересня
Джерело:24 канал
У 3 областях можуть посилити адаптивний карантин. Штам коронавірусу Мю може обходити захист антитіл. Марцінків доручив спостерігати за секретарем міськради, чи у нього не виростуть роги від вакцинації. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 вересня.
Новини про коронавірус в Україні
Захворюваність на коронавірус: статистика
Джерело: МОЗ
В Україні впродовж доби захворіли на коронавірус 2 197 людей, зокрема 197 дітей та 37 медпрацівників. У порівнянні з минулою добою захворюваність зросла, вчора добовий приріст інфікованих становив 773.
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До лікарень госпіталізували 485 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень коронавірусної хвороби померли 53 пацієнти. Водночас видужали 1 429 людей.
За добу в Україні лабораторії здійснили 48 399 тестувань, зокрема:
- методом ПЛР – 22 596,
- методом ІФА – 7 811,
- експрес-тестами – 17 992.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 304 випадки;
- Вінницька область – 56 випадків;
- Волинська область – 33 випадки;
- Дніпропетровська область – 151 випадок;
- Донецька область – 87 випадків;
- Житомирська область – 39 випадків;
- Закарпатська область – 32 випадки;
- Запорізька область – 149 випадків;
- Івано-Франківська область – 58 випадків;
- Київська область – 69 випадків;
- Кіровоградська область – 15 випадків;
- Луганська область – 111 випадків;
- Львівська область – 165 випадків;
- Миколаївська область – 25 випадків;
- Одеська область – 140 випадків;
- Полтавська область – 64 випадки;
- Рівненська область – 104 випадки;
- Сумська область – 47 випадків;
- Тернопільська область – 78 випадків;
- Харківська область – 163 випадки;
- Херсонська область – 30 випадків;
- Хмельницька область – 85 випадків;
- Черкаська область – 35 випадків;
- Чернівецька область – 119 випадків;
- Чернігівська область – 38 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Динаміка вакцинації
Джерело: МОЗ
Впродовж доби, 6 вересня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 133 922 людини, зокрема, першу дозу отримали 37 380 людей, другу дозу, а відтак завершили імунізацію – 96 542 людини.
Вакцинацію проводили:
- 882 мобільні бригади,
- 2 827 пунктів щеплення;
- 338 центрів вакцинації.
Важливо! Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 618 798 людей, з них отримали одну дозу – 5 618 796 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 304 627 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 9 923 423 щеплення.
Де найперше можуть посилити карантин
Джерело: 24 канал
COVID-19 та вакцинація вчителів
Джерело: "Нова українська школа"
У МОЗ наголошують, що школи в жовтій та помаранчевій зонах зможуть працювати очно при посиленому карантині. Але лише за умови, якщо там буде вакциновано 80% персоналу. Проте реальність зовсім інша – наразі повний курс щеплення пройшли лише 30% освітян.
Марцінків потрапив у COVID-скандал
Джерело: фейсбук Руслана Марцінківа
Руслан Марцінків, який неоднорозово потрапляв у скандали, знову відзначився. На цей раз мер Івано-Франківська намагався дотепно потролити антивакцинаторів. Відтак, під час щотижневої оперативної наради він дав протокольне доручення спостерігати за секретарем міської ради Віктором Синишином, чи у нього не виростуть "роги та копита" після щеплення.
Новини про коронавірус у світі 7 вересня
Статистика захворюваності
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 7 вересня у світі офіційно повідомили про понад 221 мільйон випадків інфікування SARS-CoV-2, більш ніж 4,5 мільйона з яких, на жаль, померли.
Найбільше інфікованих виявили у США – понад 40 мільйонів від початку пандемії. Загалом COVID-19 забрав життя більш ніж 649 тисяч американців. Наступними за кількістю виявлених випадків коронавірусу ідуть Індія, Іран, Велика Британія, Бразилія.
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В Японії помер чоловік, якого щепили вакциною з домішками
Джерело: Japan Times
В Японії підтвердили смерть третього жителя після вакцинації зіпсованою партією вакцин Moderna. Чоловік помер наступного дня після введення препарату.Важливо! МОЗ країни заявило, що причинно-наслідковий зв'язок між смертю і проведеною вакцинацією не встановлений.
Раніше після щеплень вакциною Moderna із "забруднених" партій померли двоє чоловіків.
Дослідження про коронавірус
Дельта і діти
Джерело: CDC
Дельта штам коронавірусу заразніший, ніж його попередні версії. У дорослих він може викликати важчий перебіг інфекції. У нових дослідженнях вчені спробували відповісти на питання, наскільки небезпечний він для дітей.
Дізнайтесь тут Наскільки Дельта штам коронавірусу небезпечніший для дітей
Нові дані про штам Мю: у чому небезпека
Джерело: Українські новини
Нещодавно вчені виявили новий штам коронавірусу, йдеться про мутацію Мю. Всесвітня організація охорони здоров'я вже повідомила, що почала стежити за циркуляцією штаму. Тепер у США заявили, що штам коронавірусу Мю може обходити захист антитіл.
Що відомо про штам Мю?
Варіант виявили в Колумбії в січні цього року. В кінці серпня Всесвітня організація охорони здоров'я внесла його до списку варіантів COVID-19, які потребують особливого нагляду. Наразі штам активно поширюється в Колумбії і Еквадорі.