Новини про коронавірус в Україні 7 жовтня
Кількість хворих різко підскочила
Джерело: МОЗ
Станом на 7 жовтня добовий приріст хворих на коронавірус в Україні становить 15 125, серед інфікованих 1 421 дитина та 341 медпрацівник.
До теми Україна опинилася в трійці лідерів за COVID-19 в Європі, – KSE
До лікарень госпіталізували 3 541 людину з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 314 пацієнтів. Водночас видужали 4 380 людей.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській, Львівській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Впродовж доби лабораторії здійснили 113 077 тестувань на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:
- методом ПЛР – 53 031
- методом ІФА – 9 964 особи
- експрес-тестами – 50 082 особи
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 802 випадки;
- Вінницька область – 222 випадки;
- Волинська область – 407 випадків;
- Дніпропетровська область – 1042 випадки;
- Донецька область – 985 випадків;
- Житомирська область – 703 випадки;
- Закарпатська область – 209 випадків;
- Запорізька область – 742 випадки;
- Івано-Франківська область – 428 випадків;
- Київська область – 494 випадки;
- Кіровоградська область – 99 випадків;
- Луганська область – 495 випадків;
- Львівська область – 1130 випадків;
- Миколаївська область – 236 випадків;
- Одеська область – 1059 випадків;
- Полтавська область – 368 випадків;
- Рівненська область – 576 випадків;
- Сумська область – 674 випадки;
- Тернопільська область – 612 випадків;
- Харківська область – 1168 випадків;
- Херсонська область – 488 випадків;
- Хмельницька область – 559 випадків;
- Черкаська область – 507 випадків;
- Чернівецька область – 672 випадки;
- Чернігівська область – 448 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика вакцинації в Україні
Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 122 298 людей. Зокрема, для 59 428 людей це була перша доза вакцини, ще 62 870 людей отримали другу дозу, а відтак завершили процес вакцинації проти COVID-19.
Протягом доби працювали:
- 914 мобільних бригад,
- 3 038 пунктів щеплення;
- 351 центр вакцинації.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Показники госпіталізації та захворюваності
Джерело: МОЗ
Станом на 7 жовтня 12 областей України відповідають показникам помаранчевої зони епідемічної небезпеки. Попри це, уся Україна все ще перебуває у жовтій зоні.
Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 спостерігається в Чернівецькій області – 715, Луганській – 687, Харківській – 477, Запорізькій – 432. До слова, у нормі показник повинен бути 75 на 100 тисяч населення.
Які області відповідають показникам помаранчевої зони:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Житомирська;
- Запорізька;
- Київська;
- Луганська;
- Полтавська;
- Сумська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Хмельницька;
- Чернівецька.
Пік коронавірусу в Києві прогнозують на кінець жовтня – листопад
Джерело: 24 канал
У Києві фіксують дедалі більше випадків COVID-19. Невдовзі ситуація із захворюваністю на коронавірус у столиці може погіршитися. Прогнозований пік буде у Києві в кінці жовтня – листопаді 2021 року.
Депутати-антивакцинатори
Джерело: 24 канал
У комітеті здоров'я заявили, що у парламенті низький показник вакцинації. Вимагати певні документи для підтвердження стану є нормальною практикою. Таку думку в ефірі 24 каналу висловила заступниця очільника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, від нардепів можна вимагати зелений COVID-сертифікат або ж ПЛР- та антиген-тести.
У Києві невакцинованих вчителів відсторонятимуть
Джерело: "Обозреватель"
Школи у Києві можуть самостійно відстороняти від роботи нещеплених вчителів. А директори можуть отримати догану чи навіть звільнення за відсутність контролю за вакцинацією працівників.
Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
У Мелітополі посилюють карантин
Джерело: "Наш Город"
Запорізька область, зокрема й Мелітополь, тепер у помаранчевій карантинній зоні. У зв'язку з цим у місті вводять обмеження на проїзд у громадському транспорті. Впроваджені обмеження у місті стосуватимуться насамперед тих, хто не має щеплення від коронавірусу.
Правила адаптивного карантину / Дані МОЗ / Інфографіка 24 каналу
На Вінничині збільшується кількість хворих на COVID-19
Джерело: 24 канал
В Україні 8 областей увійшли до помаранчевої зони карантину. Однією з них стала Вінниччина, де медики прогнозують погіршення ситуації. Лікарі стверджують, що Вінниця може увійти до червоної зони карантину. Через це у місті посилюють протиепідеміологічні заходи.
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Антивакцинатори розіслали фейкові листи від імені Львівського медуніверситету
Джерело: ЛНМУ імені Данила Галицького
Деякі ЗМІ Львівщини отримали фейкові листи буцімто від Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. В них мовилося про вигадані дослідження із вивчення вакцини Moderna та антивакцинаторські висновки, які зробили в результаті.
Новини про коронавірус у світі 7 жовтня
Поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Загалом у світі виявили понад 236,5 мільйона випадків зараження коронавірусом. Понад 4,8 мільйона інфікованих, на жаль, померли.
Від початку пандемії найбільше хворих виявили в США – більш ніж 44 мільйони. Наступними ідуть Велика Британія, Туреччина, Індія, Бразилія та Росія.
В Білорусі засекретили статистику смертності під час пандемії
Джерело: "Радіо Свобода"
Влада Білорусі вилучила із загального доступу статистичний збірник "Здоров'я в Республіці Білорусь" за 2020 рік. В ньому були дані про те, що протягом року в лікарнях країни померло на 40% більше пацієнтів, ніж у 2019 році.
Росіяни їдуть за кордон, щоб вакцинуватись західними вакцинами
Джерело: ICTV
В Росії стрімко зростає захворюваність на коронавірус, кілька тижнів поспіль добові показники оновлюють максимум. Водночас робити щеплення вітчизняними вакцинами охочих мало, а інших вакцин в РФ немає. Доказом цього є так званні "вакцинні тури" за кордон, які наразі є дуже популярними серед росіян. Під час подорожі людям пропонують вакцинуватись західними препаратами.
Дослідження коронавірусу
Використання пульсоксиметра зменшує ризик смерті
Джерело: SSRN
Пульсоксиметр – прилад, який оцінює насичення крові киснем. Більшість дізналися про нього лише під час пандемії COVID-19, коли стало відомо, що при цій хворобі може розвиватися гіпоксія (зниження рівня кисню в крові), яка деякий час не впливає на стан людини. У новому дослідженні вчені перевірили, чи покращує використання пульсоксиметра прогнози при COVID-19.
Більше тут Використання пульсоксиметра зменшує ризик смерті від коронавірусу