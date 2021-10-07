Новини про коронавірус в Україні 7 жовтня

Кількість хворих різко підскочила

Джерело: МОЗ

Станом на 7 жовтня добовий приріст хворих на коронавірус в Україні становить 15 125, серед інфікованих 1 421 дитина та 341 медпрацівник.

До теми Україна опинилася в трійці лідерів за COVID-19 в Європі, – KSE

До лікарень госпіталізували 3 541 людину з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 314 пацієнтів. Водночас видужали 4 380 людей.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській, Львівській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Впродовж доби лабораторії здійснили 113 077 тестувань на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:

методом ПЛР – 53 031

методом ІФА – 9 964 особи

експрес-тестами – 50 082 особи

Загальна статистика Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 2 497 643 випадки захворювання. Станом на 7 жовтня одужали 2 277 762 людини. Натомість жертвами коронавірусу, на жаль, стали 57 840 мешканців країни.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 802 випадки;

Вінницька область – 222 випадки;

Волинська область – 407 випадків;

Дніпропетровська область – 1042 випадки;

Донецька область – 985 випадків;

Житомирська область – 703 випадки;

Закарпатська область – 209 випадків;

Запорізька область – 742 випадки;

Івано-Франківська область – 428 випадків;

Київська область – 494 випадки;

Кіровоградська область – 99 випадків;

Луганська область – 495 випадків;

Львівська область – 1130 випадків;

Миколаївська область – 236 випадків;

Одеська область – 1059 випадків;

Полтавська область – 368 випадків;

Рівненська область – 576 випадків;

Сумська область – 674 випадки;

Тернопільська область – 612 випадків;

Харківська область – 1168 випадків;

Херсонська область – 488 випадків;

Хмельницька область – 559 випадків;

Черкаська область – 507 випадків;

Чернівецька область – 672 випадки;

Чернігівська область – 448 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика вакцинації в Україні

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 122 298 людей. Зокрема, для 59 428 людей це була перша доза вакцини, ще 62 870 людей отримали другу дозу, а відтак завершили процес вакцинації проти COVID-19.

Протягом доби працювали:

914 мобільних бригад,

3 038 пунктів щеплення;

351 центр вакцинації.

Загалом, від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 360 202 людини: з них принаймні одну дозу отримали – 7 360 200 людей,

повністю імунізовані та отримали по дві дози – 5 942 170 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 302 370 щеплень.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Показники госпіталізації та захворюваності

Джерело: МОЗ

Станом на 7 жовтня 12 областей України відповідають показникам помаранчевої зони епідемічної небезпеки. Попри це, уся Україна все ще перебуває у жовтій зоні.

Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 спостерігається в Чернівецькій області – 715, Луганській – 687, Харківській – 477, Запорізькій – 432. До слова, у нормі показник повинен бути 75 на 100 тисяч населення.

Які області відповідають показникам помаранчевої зони:

Дніпропетровська;

Донецька;

Житомирська;

Запорізька;

Київська;

Луганська;

Полтавська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Хмельницька;

Чернівецька.

Пік коронавірусу в Києві прогнозують на кінець жовтня – листопад

Джерело: 24 канал

У Києві фіксують дедалі більше випадків COVID-19. Невдовзі ситуація із захворюваністю на коронавірус у столиці може погіршитися. Прогнозований пік буде у Києві в кінці жовтня – листопаді 2021 року.

Депутати-антивакцинатори

Джерело: 24 канал

У комітеті здоров'я заявили, що у парламенті низький показник вакцинації. Вимагати певні документи для підтвердження стану є нормальною практикою. Таку думку в ефірі 24 каналу висловила заступниця очільника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, від нардепів можна вимагати зелений COVID-сертифікат або ж ПЛР- та антиген-тести.

У Києві невакцинованих вчителів відсторонятимуть

Джерело: "Обозреватель"

Школи у Києві можуть самостійно відстороняти від роботи нещеплених вчителів. А директори можуть отримати догану чи навіть звільнення за відсутність контролю за вакцинацією працівників.

Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

У Мелітополі посилюють карантин

Джерело: "Наш Город"

Запорізька область, зокрема й Мелітополь, тепер у помаранчевій карантинній зоні. У зв'язку з цим у місті вводять обмеження на проїзд у громадському транспорті. Впроваджені обмеження у місті стосуватимуться насамперед тих, хто не має щеплення від коронавірусу.

Правила адаптивного карантину / Дані МОЗ / Інфографіка 24 каналу

На Вінничині збільшується кількість хворих на COVID-19

Джерело: 24 канал

В Україні 8 областей увійшли до помаранчевої зони карантину. Однією з них стала Вінниччина, де медики прогнозують погіршення ситуації. Лікарі стверджують, що Вінниця може увійти до червоної зони карантину. Через це у місті посилюють протиепідеміологічні заходи.

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Антивакцинатори розіслали фейкові листи від імені Львівського медуніверситету

Джерело: ЛНМУ імені Данила Галицького

Деякі ЗМІ Львівщини отримали фейкові листи буцімто від Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. В них мовилося про вигадані дослідження із вивчення вакцини Moderna та антивакцинаторські висновки, які зробили в результаті.

Новини про коронавірус у світі 7 жовтня

Поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Загалом у світі виявили понад 236,5 мільйона випадків зараження коронавірусом. Понад 4,8 мільйона інфікованих, на жаль, померли.

Від початку пандемії найбільше хворих виявили в США – більш ніж 44 мільйони. Наступними ідуть Велика Британія, Туреччина, Індія, Бразилія та Росія.

В Білорусі засекретили статистику смертності під час пандемії

Джерело: "Радіо Свобода"

Влада Білорусі вилучила із загального доступу статистичний збірник "Здоров'я в Республіці Білорусь" за 2020 рік. В ньому були дані про те, що протягом року в лікарнях країни померло на 40% більше пацієнтів, ніж у 2019 році.

Росіяни їдуть за кордон, щоб вакцинуватись західними вакцинами

Джерело: ICTV

В Росії стрімко зростає захворюваність на коронавірус, кілька тижнів поспіль добові показники оновлюють максимум. Водночас робити щеплення вітчизняними вакцинами охочих мало, а інших вакцин в РФ немає. Доказом цього є так званні "вакцинні тури" за кордон, які наразі є дуже популярними серед росіян. Під час подорожі людям пропонують вакцинуватись західними препаратами.

Дослідження коронавірусу

Використання пульсоксиметра зменшує ризик смерті

Джерело: SSRN

Пульсоксиметр – прилад, який оцінює насичення крові киснем. Більшість дізналися про нього лише під час пандемії COVID-19, коли стало відомо, що при цій хворобі може розвиватися гіпоксія (зниження рівня кисню в крові), яка деякий час не впливає на стан людини. У новому дослідженні вчені перевірили, чи покращує використання пульсоксиметра прогнози при COVID-19.

Більше тут Використання пульсоксиметра зменшує ризик смерті від коронавірусу