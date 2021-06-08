Новини про коронавірус 8 червня: бразильський штам на Львівщині, статистика

За минулу добу, 7 червня, в Україні виявили 1 602 нових випадки інфікування коронавірусом. У мешканця Львівської області, який захворів на коронавірус, виявили бразильський варіант вірусу. У ВООЗ повідомили, що не можуть змусити Китай розкрити дані про походження COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 8 червня.

Новини про коронавірус в Україні 8 червня

В Україні знизилась захворюваність на COVID-19

Джерело: РНБО України

Зранку 8 червня МОЗ повідомило, що за минулу добу в Україні виявили ще 1 602 нових хворих на коронавірус. Серед них 95 дітей та 94 медпрацівники.

Днем раніше Новини про коронавірус 7 червня: в Україні послабили карантин, попередження ВООЗ

До лікарень госпіталізували 483 хворих. Ще 118 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених COVID-19. Це втричі більше, ніж позаминулої доби, коли в країні зареєстрували 33 летальних випадки. Натомість подолала COVID-19 ще 6 751 людина.

До слова, впродовж 7 червня в Україні провели 33 355 ПЛР-тестування на коронавірус. Також 10 821 людину протестували на антитіла методом ІФА, а ще 13 380 людей – експрес-тестами на антиген.

За весь час пандемії в Україні:

виявили – 2 216 654 інфікованих;

одужали – 2 101 722 хворих;

померли – 51 333 пацієнти;

проведено ПЛР-тестувань – 10 380 233.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 700 випадків;

Вінницька область – 24 випадки;

Волинська область – 26 випадків;

Дніпропетровська область – 60 випадків;

Донецька область – 73 випадки;

Житомирська область – 11 випадків;

Закарпатська область – 14 випадків;

Запорізька область – 92 випадки;

Івано-Франківська область – 12 випадків;

Київська область – 79 випадків;

Кіровоградська область – 5 випадків;

Луганська область – 24 випадки;

Львівська область – 59 випадків;

Миколаївська область – 65 випадків;

Одеська область – 27 випадків;

Полтавська область – 59 випадків;

Рівненська область – 55 випадків;

Сумська область – 18 випадків;

Тернопільська область – 14 випадків;

Харківська область – 66 випадків;

Херсонська область – 15 випадків;

Хмельницька область – 33 випадки;

Черкаська область – 40 випадків;

Чернівецька область – 23 випадки;

Чернігівська область – 8 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації

За минулу добу, 7 червня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 48 161 людину. 43 137 з них отримали першу дозу вакцини, а ось решті 5 024 людям ввели вже другу дозу препарату. Щеплення виконувались 448 мобільними бригадами й у 522 пунктах щеплення. Відомо, що найбільше щеплень за добу провели у Києві.

Впродовж 7 червня українців вакцинували такими препаратами:

Covishield (AstraZeneca) – 660,

Coronavac – 21 652,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 25 029,

Janssen (Johnson&Johnson's) – 820.

Загальна картина вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 1 284 145 громадян. 1 284 143 з них отримали першу дозу препарату.

Натомість повністю імунізовані, тобто ті, які отримали вже 2 ін'єкції – 152 142 людини.

Загалом в країні провели 1 436 285 щеплень проти коронавірусу.

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 069,

Щеплено вакциною Coronavac – 240 831,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 203 887,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 351 968,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson&Johnson's) – 390.

Станом на 08 червня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 653 525 людей.

У жителя Львівщини виявили бразильський штам коронавірусу

Джерело: "Львівський портал"

У мешканця Львівської області, який захворів на коронавірус, виявили бразильський варіант вірусу. Оскільки недугу діагностували по приїзду в іншу країну, невідомо, де саме чоловік підхопив інфекцію.

8 червня головна епідеміологиня Львівської області та очільниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Тімко-Іванченко розповіла, що у місцевого чоловіка лабораторно підтвердили наявність бразильського штаму коронавірусу. Симптоми хвороби з'явилися невдовзі після того, як він приїхав до Італії. Про недугу жителя Львівщини місцевим епідеміологам повідомили у Центрі громадського здоров’я Києва. Після цього на коронавірус протестували людей, з якими хворий контактував у Львові. У підсумку вони отримали негативні результати тестів.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 8 червня

Ситуація з захворюваністю у світі

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували більш ніж 173 мільйони хворих на коронавірус, понад 111 мільйонів з яких вже одужали.

Натомість 3 728 858 пацієнти пішли з життя через ускладнення, спричинені хворобою. Експерти та представники ВООЗ впевнені, що через недостатній обсяг тестування у багатьох країнах ці дані можуть бути в рази вищими.

США не виключають лабораторне походження коронавірусу, – ЗМІ

Джерело: The Wall Street Journal

Національна лабораторія уряду США підготувала звіт про походження COVID-19. Там вказано, що гіпотеза походження вірусу з лабораторії у китайському Ухані – правдоподібна. Мовляв, вона заслуговує подальшого вивчення. Таку інформацію надали джерела The Wall Street Journal, знайомі із засекреченим документом.

Відповідне дослідження підготували ще у травні 2020 року у Ліверморській національній лабораторії Лоуренса, що у штаті Каліфорнія. Держдепартамент використовував його, коли проводив розслідування походження коронавірусу в останні місяці президента Трампа при владі.

У ВООЗ заявили, що не можуть змусити Китай розкрити дані про походження COVID-19

Джерело: The Guardian

Влада Китаю гальмує дослідження щодо походження коронавірусу. Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я не може змусити Китай розкрити більше даних.

Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Май Раян зауважив, що ВООЗ не може будь-кого змушувати. Але все ж в організації сподіваються на співпрацю.

Чому не всі люди хворіють на коронавірус

Джерело: Sciencedaily

Науковці з'ясували, чому деякі люди не хворіють на COVID-19 або переносять хворобу безсимптомно. Виявилось, що причина цьому – генетика.

Так, у більшості безсимптомних носіїв коронавірусу виявили ген HLA-DRB1*04:01. Цікаво, що він зустрічається далеко не у всіх жителів Землі. До такого висновку прийшла група вчених з університету Ньюкасла, що у Великій Британії.

Дослідники переконані, що носії гену HLA-DRB1*04:01 мають певний захист від важких форм коронавірусу. До слова, найчастіше люди з цим геном зустрічаються на півночі та на заході Європи.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал