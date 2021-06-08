Новини про коронавірус 8 червня: бразильський штам на Львівщині, статистика

За минулу добу, 7 червня, в Україні виявили 1 602 нових випадки інфікування коронавірусом. У мешканця Львівської області, який захворів на коронавірус, виявили бразильський варіант вірусу. У ВООЗ повідомили, що не можуть змусити Китай розкрити дані про походження COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 8 червня.
Новини про коронавірус в Україні 8 червня
В Україні знизилась захворюваність на COVID-19
Джерело: РНБО України
Днем раніше Новини про коронавірус 7 червня: в Україні послабили карантин, попередження ВООЗ
До лікарень госпіталізували 483 хворих. Ще 118 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених COVID-19. Це втричі більше, ніж позаминулої доби, коли в країні зареєстрували 33 летальних випадки. Натомість подолала COVID-19 ще 6 751 людина.
До слова, впродовж 7 червня в Україні провели 33 355 ПЛР-тестування на коронавірус. Також 10 821 людину протестували на антитіла методом ІФА, а ще 13 380 людей – експрес-тестами на антиген.
За весь час пандемії в Україні:
- виявили – 2 216 654 інфікованих;
- одужали – 2 101 722 хворих;
- померли – 51 333 пацієнти;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 380 233.
Добовий приріст захворюваності в регіонах
- Київ – 700 випадків;
- Вінницька область – 24 випадки;
- Волинська область – 26 випадків;
- Дніпропетровська область – 60 випадків;
- Донецька область – 73 випадки;
- Житомирська область – 11 випадків;
- Закарпатська область – 14 випадків;
- Запорізька область – 92 випадки;
- Івано-Франківська область – 12 випадків;
- Київська область – 79 випадків;
- Кіровоградська область – 5 випадків;
- Луганська область – 24 випадки;
- Львівська область – 59 випадків;
- Миколаївська область – 65 випадків;
- Одеська область – 27 випадків;
- Полтавська область – 59 випадків;
- Рівненська область – 55 випадків;
- Сумська область – 18 випадків;
- Тернопільська область – 14 випадків;
- Харківська область – 66 випадків;
- Херсонська область – 15 випадків;
- Хмельницька область – 33 випадки;
- Черкаська область – 40 випадків;
- Чернівецька область – 23 випадки;
- Чернігівська область – 8 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи вакцинації
За минулу добу, 7 червня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 48 161 людину. 43 137 з них отримали першу дозу вакцини, а ось решті 5 024 людям ввели вже другу дозу препарату. Щеплення виконувались 448 мобільними бригадами й у 522 пунктах щеплення. Відомо, що найбільше щеплень за добу провели у Києві.
Впродовж 7 червня українців вакцинували такими препаратами:
- Covishield (AstraZeneca) – 660,
- Coronavac – 21 652,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 25 029,
- Janssen (Johnson&Johnson's) – 820.
Загальна картина вакцинації в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 1 284 145 громадян. 1 284 143 з них отримали першу дозу препарату.
Натомість повністю імунізовані, тобто ті, які отримали вже 2 ін'єкції – 152 142 людини.
Загалом в країні провели 1 436 285 щеплень проти коронавірусу.
Які вакцини використали
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 069,
- Щеплено вакциною Coronavac – 240 831,
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 203 887,
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 351 968,
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson&Johnson's) – 390.
Станом на 08 червня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 653 525 людей.
У жителя Львівщини виявили бразильський штам коронавірусу
Джерело: "Львівський портал"
У мешканця Львівської області, який захворів на коронавірус, виявили бразильський варіант вірусу. Оскільки недугу діагностували по приїзду в іншу країну, невідомо, де саме чоловік підхопив інфекцію.
8 червня головна епідеміологиня Львівської області та очільниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Тімко-Іванченко розповіла, що у місцевого чоловіка лабораторно підтвердили наявність бразильського штаму коронавірусу. Симптоми хвороби з'явилися невдовзі після того, як він приїхав до Італії. Про недугу жителя Львівщини місцевим епідеміологам повідомили у Центрі громадського здоров’я Києва. Після цього на коронавірус протестували людей, з якими хворий контактував у Львові. У підсумку вони отримали негативні результати тестів.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 8 червня
Ситуація з захворюваністю у світі
Джерело: РНБО України
Від початку пандемії у світі зареєстрували більш ніж 173 мільйони хворих на коронавірус, понад 111 мільйонів з яких вже одужали.
Натомість 3 728 858 пацієнти пішли з життя через ускладнення, спричинені хворобою. Експерти та представники ВООЗ впевнені, що через недостатній обсяг тестування у багатьох країнах ці дані можуть бути в рази вищими.
США не виключають лабораторне походження коронавірусу, – ЗМІ
Джерело: The Wall Street Journal
Національна лабораторія уряду США підготувала звіт про походження COVID-19. Там вказано, що гіпотеза походження вірусу з лабораторії у китайському Ухані – правдоподібна. Мовляв, вона заслуговує подальшого вивчення. Таку інформацію надали джерела The Wall Street Journal, знайомі із засекреченим документом.
Відповідне дослідження підготували ще у травні 2020 року у Ліверморській національній лабораторії Лоуренса, що у штаті Каліфорнія. Держдепартамент використовував його, коли проводив розслідування походження коронавірусу в останні місяці президента Трампа при владі.
У ВООЗ заявили, що не можуть змусити Китай розкрити дані про походження COVID-19
Джерело: The Guardian
Влада Китаю гальмує дослідження щодо походження коронавірусу. Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я не може змусити Китай розкрити більше даних.
Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Май Раян зауважив, що ВООЗ не може будь-кого змушувати. Але все ж в організації сподіваються на співпрацю.
Чому не всі люди хворіють на коронавірус
Джерело: Sciencedaily
Науковці з'ясували, чому деякі люди не хворіють на COVID-19 або переносять хворобу безсимптомно. Виявилось, що причина цьому – генетика.
Так, у більшості безсимптомних носіїв коронавірусу виявили ген HLA-DRB1*04:01. Цікаво, що він зустрічається далеко не у всіх жителів Землі. До такого висновку прийшла група вчених з університету Ньюкасла, що у Великій Британії.
Дослідники переконані, що носії гену HLA-DRB1*04:01 мають певний захист від важких форм коронавірусу. До слова, найчастіше люди з цим геном зустрічаються на півночі та на заході Європи.
Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал