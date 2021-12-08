Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж доби захворіла на коронавірус 9 371 людина. На жаль, померли від наслідків недуги 450 пацієнтів. Також за минулу добу збільшилась кількість госпіталізацій, у порівнянні зі вчорашнім днем – 2 998 пацієнтів з підозрою на COVID-19 або з недугою потребували допомоги медиків. Водночас вдалося побороти недугу за той самий час 26 804 особам.

Увага Вроджений та набутий імунітет: у чому різниця

Темпи тестувань

Загалом здійснили 83 852 тестувань за добу, зокрема:

методом ПЛР – 40 611;

методом ІФА – 8 351;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 890.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1 519;

Вінницька область – 369;

Волинська область – 379;

Дніпропетровська область – 358;

Донецька область – 723;

Житомирська область – 187;

Закарпатська область – 329;

Запорізька область – 530;

Івано-Франківська область – 166;

Київська область – 489;

Кіровоградська область – 137;

Луганська область – 147;

Львівська область – 413;

Миколаївська область – 305;

Одеська область – 284;

Полтавська область – 705;

Рівненська область – 397;

Сумська область – 274;

Тернопільська область – 184;

Харківська область – 309;

Херсонська область – 201;

Хмельницька область – 390;

Черкаська область – 376;

Чернівецька область – 122;

Чернігівська область – 78.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика

За весь час пандемії в Україні захворіла на коронавірус 3 519 981 особа. Всього одужало – 3 109 423 особи. Також виявили 89 436 летальних випадків.

Загалом провели 16 160 332 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал

Понад 12 мільйонів українців вакцинувались проти COVID-19

Джерело: МОЗ

За вчора щеплення отримали 199 765 людей, зокрема першу дозу – 79 270 людей, другу дозу – 120 495 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 13 905 433 людини:

з них отримали першу дозу – 13 905 431 людину;

отримали дві дози – 12 042 233 людини.

Загалом провели 25 947 664 щеплення (і першою, і другою дозами).

Радуцький розповів, коли буде доступна бустерна доза

В Україні планують запустити бустерну вакцинацію проти коронавірусу в січні 2022 року. Наприкінці зими прогнозують нову хвилю COVID-19. Запровадження третьої дози вакцини не пов'язане з новим штамом коронавірусу Омікрон.

Захворюваність буде менш як 8 тисяч випадків за добу, – НАН

Джерело: НАН

Вчені Національної академії наук (НАН) зауважили, що за останні 2 тижні епідемія спадала відносно сталими темпами.

Середня кількість нових COVID-випадків в Україні зменшилася до 10 318 людей на день. Тоді як середня кількість летальних випадків – 430 смертей на день у середньому за останній тиждень.

Академія використала дві моделі для побудови прогнозів – статистичну модель Facebook Prophet та компартментну модель SEIR-U.

Згідно з прогнозними обчисленнями:

середня кількість нових випадків дорівнюватиме 9 410 (SEIR_U) або 8 626 (Prophet) протягом тижня 8 – 14 грудня 2021 року;

та 7 677 (SEIR_U) чи 7 279 (Prophet) – протягом тижня 15 – 21 грудня 2021 року.

Новини про коронавірус в світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 8 грудня у світі виявили понад 267 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,2 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 49 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Росія, Франція та Туреччина.

Наскільки вакцина від Pfizer ефективна проти Омікрону

Джерело: Sky News

Вчені визначили, що антитіла від вакцини Pfizer можуть бути в 40 разів менш ефективними проти коронавірусу Омікрон, ніж від початкового варіанту COVID-19.

Здатність цього штаму "вислизати" від вакцини була в 5 – 10 разів кращою, ніж у Бета-варіанту. Однак, не все втрачено.

Британські вчені виявили нову "невидиму" версію Омікрона

Джерело: The Guardian

Вчені з Великої Британії виявили "невидимий" варіант штаму коронавірусу COVID-19 Омікрон. Він трохи відрізняється від відомого раніше.

Прихований штам відкрили вчені з Інституту генетики Університетського коледжу Лондона.

У "невидимої" версії зі звичайним Омікроном багато спільних мутацій. Однак у ньому немає генетичних змін, які визначають лабораторні тести ПЛР.

Розробили матеріал, який вбиває коронавірус за кілька годин

Джерело: Bloomberg

Команда дослідників із Гонконгського університету заявила, що розробила матеріал, який цілком нейтралізує коронавірус COVID-19.

Неіржавна сталь, а точніше розроблений сплав, вбиває вірус на 99,99% за 6 годин і на 99,75% – протягом 3 годин.

Зараз же вчені співпрацюють з промисловими партнерами. Вони перевіряють цей матеріал у повсякденному середовищі та вже вигадали, як його застосовувати. Зокрема, для:

створення кнопок у ліфтах;

дверних ручок та поручнів.

Незвичайний симптом зараження Омікроном у дітей

Джерело: Sky News

Світом шириться новий штам Омікрон. Поки від нього не зафіксували жодної смерті. Однак у дітей виявили незвичний симптом.

Так, якщо дитина раптом інфікується штамом Омікрон, у неї може з'являтися незвичайний висип. Про це заявив британський лікар Девід Ллойдт.

У дорослих такого ще не спостерігали. Також у маленьких пацієнтів часто можна спостерігати:

втому;

головний біль;

втрату апетиту.

Довідка. Попередні дані говорять про те, що висипи виявили у 15% дітей, у яких діагностували новий штам COVID-19.