Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Впродовж доби захворіла на коронавірус 9 371 людина. На жаль, померли від наслідків недуги 450 пацієнтів. Також за минулу добу збільшилась кількість госпіталізацій, у порівнянні зі вчорашнім днем – 2 998 пацієнтів з підозрою на COVID-19 або з недугою потребували допомоги медиків. Водночас вдалося побороти недугу за той самий час 26 804 особам.
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Темпи тестувань
Загалом здійснили 83 852 тестувань за добу, зокрема:
- методом ПЛР – 40 611;
- методом ІФА – 8 351;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 890.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1 519;
- Вінницька область – 369;
- Волинська область – 379;
- Дніпропетровська область – 358;
- Донецька область – 723;
- Житомирська область – 187;
- Закарпатська область – 329;
- Запорізька область – 530;
- Івано-Франківська область – 166;
- Київська область – 489;
- Кіровоградська область – 137;
- Луганська область – 147;
- Львівська область – 413;
- Миколаївська область – 305;
- Одеська область – 284;
- Полтавська область – 705;
- Рівненська область – 397;
- Сумська область – 274;
- Тернопільська область – 184;
- Харківська область – 309;
- Херсонська область – 201;
- Хмельницька область – 390;
- Черкаська область – 376;
- Чернівецька область – 122;
- Чернігівська область – 78.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика
За весь час пандемії в Україні захворіла на коронавірус 3 519 981 особа. Всього одужало – 3 109 423 особи. Також виявили 89 436 летальних випадків.
Загалом провели 16 160 332 ПЛР-тестувань.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал
Понад 12 мільйонів українців вакцинувались проти COVID-19
Джерело: МОЗ
За вчора щеплення отримали 199 765 людей, зокрема першу дозу – 79 270 людей, другу дозу – 120 495 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 13 905 433 людини:
- з них отримали першу дозу – 13 905 431 людину;
- отримали дві дози – 12 042 233 людини.
Загалом провели 25 947 664 щеплення (і першою, і другою дозами).
Радуцький розповів, коли буде доступна бустерна доза
Джерело: "Суспільне"
В Україні планують запустити бустерну вакцинацію проти коронавірусу в січні 2022 року. Наприкінці зими прогнозують нову хвилю COVID-19. Запровадження третьої дози вакцини не пов'язане з новим штамом коронавірусу Омікрон.
Захворюваність буде менш як 8 тисяч випадків за добу, – НАН
Джерело: НАН
Вчені Національної академії наук (НАН) зауважили, що за останні 2 тижні епідемія спадала відносно сталими темпами.
Середня кількість нових COVID-випадків в Україні зменшилася до 10 318 людей на день. Тоді як середня кількість летальних випадків – 430 смертей на день у середньому за останній тиждень.
Академія використала дві моделі для побудови прогнозів – статистичну модель Facebook Prophet та компартментну модель SEIR-U.
Згідно з прогнозними обчисленнями:
- середня кількість нових випадків дорівнюватиме 9 410 (SEIR_U) або 8 626 (Prophet) протягом тижня 8 – 14 грудня 2021 року;
- та 7 677 (SEIR_U) чи 7 279 (Prophet) – протягом тижня 15 – 21 грудня 2021 року.
Новини про коронавірус в світі
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 8 грудня у світі виявили понад 267 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,2 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 49 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Росія, Франція та Туреччина.
Наскільки вакцина від Pfizer ефективна проти Омікрону
Джерело: Sky News
Вчені визначили, що антитіла від вакцини Pfizer можуть бути в 40 разів менш ефективними проти коронавірусу Омікрон, ніж від початкового варіанту COVID-19.
Здатність цього штаму "вислизати" від вакцини була в 5 – 10 разів кращою, ніж у Бета-варіанту. Однак, не все втрачено.
Британські вчені виявили нову "невидиму" версію Омікрона
Джерело: The Guardian
Вчені з Великої Британії виявили "невидимий" варіант штаму коронавірусу COVID-19 Омікрон. Він трохи відрізняється від відомого раніше.
Прихований штам відкрили вчені з Інституту генетики Університетського коледжу Лондона.
У "невидимої" версії зі звичайним Омікроном багато спільних мутацій. Однак у ньому немає генетичних змін, які визначають лабораторні тести ПЛР.
Розробили матеріал, який вбиває коронавірус за кілька годин
Джерело: Bloomberg
Команда дослідників із Гонконгського університету заявила, що розробила матеріал, який цілком нейтралізує коронавірус COVID-19.
Зараз же вчені співпрацюють з промисловими партнерами. Вони перевіряють цей матеріал у повсякденному середовищі та вже вигадали, як його застосовувати. Зокрема, для:
- створення кнопок у ліфтах;
- дверних ручок та поручнів.
Незвичайний симптом зараження Омікроном у дітей
Джерело: Sky News
Світом шириться новий штам Омікрон. Поки від нього не зафіксували жодної смерті. Однак у дітей виявили незвичний симптом.
Так, якщо дитина раптом інфікується штамом Омікрон, у неї може з'являтися незвичайний висип. Про це заявив британський лікар Девід Ллойдт.
У дорослих такого ще не спостерігали. Також у маленьких пацієнтів часто можна спостерігати:
- втому;
- головний біль;
- втрату апетиту.