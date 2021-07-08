Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Від учора в Україні виявили 617 нових випадків інфікування коронавірусом – серед хворих 26 дітей та 28 медиків. До лікарень госпіталізували 404 людини з COVID-19, вони потребували медичної допомоги в стаціонарі.
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На жаль, впродовж 7 липня померли ще 23 хворих. Натомість виписали 872 пацієнти.
Ситуація з тестуванням в країні
За минулу добу в Україні провели 40 893 тестів на коронавірус: з них 17 945 методом ПЛР та 9 129 методом ІФА. Також було зроблено 13 819 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Загалом від початку пандемії COVID-19 в Україні провели 10 983 401 ПЛР-тестування.
Добовий приріст інфікованих в регіонах
- Київ – 181 випадок;
- Вінницька область – 24 випадки;
- Волинська область – 11 випадків;
- Дніпропетровська область – 41 випадок;
- Донецька область – 21 випадок;
- Житомирська область – 15 випадків;
- Закарпатська область – 11 випадків;
- Запорізька область – 23 випадки;
- Івано-Франківська область – 7 випадків;
- Київська область – 50 випадків;
- Кіровоградська область – 2 випадки;
- Луганська область – 17 випадків;
- Львівська область – 29 випадків;
- Миколаївська область – 20 випадків;
- Одеська область – 18 випадків;
- Полтавська область – 20 випадків;
- Рівненська область – 13 випадків;
- Сумська область – 21 випадок;
- Тернопільська область – 10 випадків;
- Харківська область – 20 випадків;
- Херсонська область – 18 випадків;
- Хмельницька область – 16 випадків;
- Черкаська область – 13 випадків;
- Чернівецька область – 5 випадків;
- Чернігівська область – 11 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
В Україні рекордна кількість щеплень за добу
Джерело: МОЗ
Впродовж минулої доби, 7 липня, проти коронавірусу вакцинували 104 680 громадян країни: 42 029 людей отримали першу дозу вакцини. Натомість другу дозу отримала 62 651 людина.
Наразі, за даними МОЗ, до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 782 692 мешканці країни.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус в світі
Статистика поширення COVID-19
Джерело: РНБО України
Станом на 8 липня у світі зареєстрували понад 185 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2.Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 4 мільйони хворих. Водночас близько 122 мільйонів пацієнтів одужали.
Продовжують лікування від коронавірусу понад 59 мільйонів людей.
Коронавірус поширюється швидше вакцини, – ООН
Джерело: твітер Антоніу Гутерреша
Пандемія COVID-19 далека до завершення – SARS-CoV-2 поширюється швидше вакцини. Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш. За його словами, чим активніше поширення коронавірусу, тим більше з'являється нових штамів – заразніших, смертоносніших та більш стійких до вакцин.
Гутерреш закликав створити глобальний план щеплень, щоб забезпечити справедливий розподіл вакцини.
Франція закликає ЄС не визнавати COVID-вакцини з Росії та Китаю
Джерело: НВ
Держсекретар при міністерстві закордонних справ Франції Клеман Бон вважає, що Євросоюз повинен не визнавати вакцини проти коронавірусу, які розробили у Росії та Китаї.
На його думку, кількість визнаних вакцин для європейців має бути обмежена тими, використання яких вже дозволило Європейське агентство лікарських засобів. І інших схвалювати не треба. Франція закликає ЄС не визнавати COVID-вакцини з Росії та Китаю.