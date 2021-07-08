Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Від учора в Україні виявили 617 нових випадків інфікування коронавірусом – серед хворих 26 дітей та 28 медиків. До лікарень госпіталізували 404 людини з COVID-19, вони потребували медичної допомоги в стаціонарі.

Днем раніше Незаконна вакцинація блогерів, ліки знизили вірусне навантаження

На жаль, впродовж 7 липня померли ще 23 хворих. Натомість виписали 872 пацієнти.

Ситуація з тестуванням в країні

За минулу добу в Україні провели 40 893 тестів на коронавірус: з них 17 945 методом ПЛР та 9 129 методом ІФА. Також було зроблено 13 819 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загалом від початку пандемії COVID-19 в Україні провели 10 983 401 ПЛР-тестування.

За весь час пандемії в країні: виявили – 2 239 591 COVID-хворого,

одужали – 2 175 225 інфікованих,

померли – 52 560 інфікованих.

Добовий приріст інфікованих в регіонах

Київ – 181 випадок;

Вінницька область – 24 випадки;

Волинська область – 11 випадків;

Дніпропетровська область – 41 випадок;

Донецька область – 21 випадок;

Житомирська область – 15 випадків;

Закарпатська область – 11 випадків;

Запорізька область – 23 випадки;

Івано-Франківська область – 7 випадків;

Київська область – 50 випадків;

Кіровоградська область – 2 випадки;

Луганська область – 17 випадків;

Львівська область – 29 випадків;

Миколаївська область – 20 випадків;

Одеська область – 18 випадків;

Полтавська область – 20 випадків;

Рівненська область – 13 випадків;

Сумська область – 21 випадок;

Тернопільська область – 10 випадків;

Харківська область – 20 випадків;

Херсонська область – 18 випадків;

Хмельницька область – 16 випадків;

Черкаська область – 13 випадків;

Чернівецька область – 5 випадків;

Чернігівська область – 11 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

В Україні рекордна кількість щеплень за добу

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби, 7 липня, проти коронавірусу вакцинували 104 680 громадян країни: 42 029 людей отримали першу дозу вакцини. Натомість другу дозу отримала 62 651 людина.

Теми вакцинації зросли: Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 2 178 592 людини. 2 178 590 з них отримали 1 дозу вакцини.

Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 018 258 людей (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Наразі, за даними МОЗ, до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 782 692 мешканці країни.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус в світі

Статистика поширення COVID-19

Станом на 8 липня у світі зареєстрували понад 185 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2.Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 4 мільйони хворих. Водночас близько 122 мільйонів пацієнтів одужали.

Продовжують лікування від коронавірусу понад 59 мільйонів людей.

Коронавірус поширюється швидше вакцини, – ООН

Джерело: твітер Антоніу Гутерреша

Пандемія COVID-19 далека до завершення – SARS-CoV-2 поширюється швидше вакцини. Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш. За його словами, чим активніше поширення коронавірусу, тим більше з'являється нових штамів – заразніших, смертоносніших та більш стійких до вакцин.

Гутерреш закликав створити глобальний план щеплень, щоб забезпечити справедливий розподіл вакцини.

Франція закликає ЄС не визнавати COVID-вакцини з Росії та Китаю

Джерело: НВ

Держсекретар при міністерстві закордонних справ Франції Клеман Бон вважає, що Євросоюз повинен не визнавати вакцини проти коронавірусу, які розробили у Росії та Китаї.

На його думку, кількість визнаних вакцин для європейців має бути обмежена тими, використання яких вже дозволило Європейське агентство лікарських засобів. І інших схвалювати не треба. Франція закликає ЄС не визнавати COVID-вакцини з Росії та Китаю.