Новини про коронавірус 8 листопада в Україні

Ефект вихідних: хворих та госпіталізованих з COVID значно поменшало

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні виявили 13 068 випадків захворювання на COVID-19. До лікарень госпіталізували 3 532 людини з вираженими симптомами коронавірусу. Деякі фахівці пов'язують спад нових хворих тим, що на вихідних роблять менше тестувань.

Увага З 8 листопада в Україні деякі нещеплені залишаться без роботи: кого це торкнеться

Попри це, від ускладнень недуги померли 473 пацієнти. Це трохи більше, ніж днем раніше (тоді кількість нових інфікованих за добу перевалила 17,4 тисячі, померли 449 людей). Натомість видужали 8 200 людей.

Темпи тестувань

За цей самий час здійснили лише 63 858 тестувань, зокрема:

методом ПЛР – 29 497;

методом ІФА – 6 547;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 814.

Загальна статистика хворих за увесь час



Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 088 501 випадок захворювання. Станом на 8 листопада одужали 2 520 956 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 72 557 мешканців країни.



За весь час в Україні провели 14 876 584 ПЛР-тестувань.

Де найбільше хворих

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Одеській (1 558), Харківській (1179), Дніпропетровській (1032), Львівській (827) і Миколаївській (812) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 606 випадків;

Вінницька область – 349 випадків;

Волинська область – 417 випадків;

Дніпропетровська область – 1032 випадки;

Донецька область – 483 випадки;

Житомирська область – 718 випадків;

Закарпатська область – 211 випадків;

Запорізька область – 713 випадків;

Івано-Франківська область – 363 випадки;

Київська область – 425 випадків;

Кіровоградська область – 99 випадків;

Луганська область – 50 випадків;

Львівська область – 827 випадків;

Миколаївська область – 812 випадків;

Одеська область – 1558 випадків;

Полтавська область – 240 випадків;

Рівненська область – 285 випадків;

Сумська область – 315 випадків;

Тернопільська область – 354 випадки;

Харківська область – 1179 випадків;

Херсонська область – 383 випадки;

Хмельницька область – 660 випадків;

Черкаська область – 243 випадки;

Чернівецька область – 361 випадок;

Чернігівська область – 385 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Статистика смертей від коронавірусу у світі / Інфографіка 24 канал

Понад 1,6 мільйона щеплень зробили за перший тиждень листопада, – МОЗ

Джерело: МОЗ

В Україні станом на 8 листопада загалом провели уже понад 19 мільйонів щеплень. Лише за перший тиждень листопада вдалося вакцинувати понад 1,6 мільйона українців. Впродовж останньої доби укол від недуги зробили 85 083 мешканці країни. Одну дозу отримали 51 603 людини, повністю імунізовані – 33 480 людей.

Тим часом від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 406 284 людини, з них отримали одну дозу 11 406 282 людини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 938 053 людини (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом в країні провели 19 344 335 щеплень проти коронавірусу.

Українців без щеплення з 8 листопада відсторонять від роботи: кого це торкнеться

Джерело: МОЗ

З 8 листопада в Україні набуває чинності постанова Кабміну про обов'язкову імунізацію деяких верств населення. Відповідно до неї, усіх невакцинованих держслужбовців і вчителів усунуть від роботи без збереження зарплати. Відповідно до наказу обов'язковим щепленням проти COVID-19 підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

До теми Чи виходить Україна на пік COVID-19: що кажуть експерти

Вже чверть українців вакцинувалися проти коронавірусу, – Ляшко

Джерело: 24 канал

Станом на 8 листопада в Україні повний курс вакцинації завершили понад 25% населення країни. Також майже 40% українців отримали одну дозу. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, лідером з охоплення щепленням залишається місто Київ, де 57% жителів вже отримали одну дозу та 45,7% – завершили курс вакцинації. А найменша охопленість вакцинацією цього тижня зареєстрована у Закарпатській, Чернівецькій та Одеській області.

В Україну доставили нову партію вакцини від Pfizer

Джерело: 24 канал

В Україну доставили нову партію вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech проти коронавірусу. Вона прибула в країну на вихідних.

Шукала "клієнтів": на Прикарпатті викрили медпрацівницю, яка підробляла дані про вакцинацію

Джерело: Нацполіція

На Прикарпатті правоохоронці викрили медпрацівницю, яка вносила фальшиві дані про вакцинацію від COVID-19. Звертались до неї нібито ті громадяни, які не бажали щепитись. Медпрацівниця через програму Medics незаконно вносила персональні дані громадян в електронну систему охорони здоров'я eHealth – як нібито вакцинованих. "Клієнтів" медпрацівниця знаходила через знайомих. Коштувала "послуга" 2 500 гривень.

До теми Вакцинація дітей проти COVID-19: чому це необхідно та як підготуватись

Новини про коронавірус у світі 8 листопада

Кількість випадків коронавірусу у світі перевалила за 250 мільйонів

Джерело: Worldometers

Станом на 8 листопада у світі зареєстрували 250 мільйонів випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. У Східній Європі фіксують рекордні спалахи захворюваності. Так, кількість випадків інфікування зростає в 55 з 240 країн. При цьому приблизно мільйон нових випадків припадає на кожні 4 дні й це лише у Європі.

Вперше за 15 місяців у Японії не зафіксували жодної смерті від COVID-19

Джерело: The Japan Times

В Японії повідомили, що протягом доби не зареєстрували жодної смерті від коронавірусу. Такого в країні не було аж 15 місяців.

Ізраїль хоче закупити експериментальні таблетки Pfizer від COVID-19

Джерело: Times of Israel

Ізраїль має намір незабаром закупити у Pfizer їхні експериментальні пігулки проти коронавірусу. Американський виробник ліків рекламував їх як високоефективний засіб у запобіганні госпіталізації та смерті.

COVID-19 стане схожим на грип, – розробники Pfizer

Джерело: DW

За кілька років COVID-19 може перейти в категорію хвороб на кшталт грипу. Так він стане керованим захворюванням. Про це заявили розробники вакцини Pfizer/BioNTech Угур Шахін та Езлем Тюречі. Щодня біоінженери набувають щоразу більше інформації про поведінку вірусу і його мутації.

Дослідження коронавірусу

Чи може людина заразитись коронавірусом від вакцини

Джерело: МОЗ

Існує міф, буцімто вакциновані проти коронавірусу люди легше заражають інших людей, бо в них із щепленням ввели коронавірус. Це неправильне твердження. Річ у тім, що вакцина проти COVID-19 не може заразити людину, бо у її складі немає живого вірусу. Натомість вона стимулює вироблення імунітету. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.