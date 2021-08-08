Новини про коронавірус 8 серпня: антивакцинатори обурюються у світі, Дельта на Львівщині

У Європі тривають масові акції протестів через примусові щеплення. На Львівщині підтвердили 7 випадків захворювання на Дельта-штам. Впродовж минулої доби в Україні на коронавірус інфікувались 619 людей. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 8 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 8 серпня

Статистика поширення: майже вдвічі менше, ніж учора

Джерело: МОЗ Впродовж минулої доби в Україні на коронавірус інфікувались 619 людей. З-поміж них 45 дітей та 11 медпрацівників. Недуга забрала життя у 10 людей. До лікарень госпіталізували 561 людину із симптомами COVID-19. Днем раніше Коронавірус в Україні: за добу знову зафіксували понад тисячу хворих Разом з тим, за цей період вдалося побороти недугу 235 людям. За весь час пандемії в Україні всього вдалося провести 11 528 091 тестування. Довідка. Від початку пандемії загалом захворіла – 2 259 151 особа. Одужали – 2 190 921 людина. На жаль, разом зафіксували 53 095 летальних випадків. Кількість захворювань в регіонах за добу: Київ – 53 випадки;

Вінницька область – 17 випадків;

Волинська область – 8 випадків;

Дніпропетровська область – 72 випадки;

Донецька область – 23 випадки;

Житомирська область – 18 випадків;

Запорізька область – 24 випадки;

Івано-Франківська область – 21 випадок;

Київська область – 26 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 7 випадків;

Львівська область – 11 випадків;

Миколаївська область – 15 випадків;

Одеська область – 50 випадків;

Полтавська область – 12 випадків;

Рівненська область – 4 випадки;

Сумська область – 7 випадків;

Тернопільська область – 38 випадків;

Харківська область – 38 випадків;

Херсонська область – 101 випадок;

Хмельницька область – 27 випадків;

Черкаська область – 6 випадків;

Чернівецька область – 27 випадків;

Чернігівська область – 13 випадків. Від початку пандемії загалом захворіла – 2 259 151 особа. Одужали – 2 190 921 людина. На жаль, разом зафіксували 53 095 летальних випадків. *Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Скільки українців вакцинували проти коронавірусу

Джерело: МОЗ

Від учора в Україні вакцинували проти коронавірусу 78 965 людей, що на понад 90 тисяч менше, ніж учора. Днем раніше за добу встигли зробити 170 602 уколів.

Одну дозу за учора отримали 50 993 людини. Дві останніх дози – 27 972 людини. Тепер вони повністю імунізовані.

На Львівщині підтвердили 7 випадків Дельта-штаму

Джерело: фейсбук Наталії Іванченко-Тімко

На Львівщині підтвердили 7 випадків захворювання на коронавірус, викликаний штамом Дельта. Більшість із хворих повернулись з Росії та Великої Британії. Ще 2 хворих жінок не виїжджали за кордон. Відповідно, вони інфікувалися в межах Львівщини.

МОЗ рекомендує скоротити інтервал між вакцинами

Джерело: "Радіо Свобода"

У Міністерстві охорони здоров'я рекомендують скоротити терміни між введенням першого і другого уколів. Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін наголосив, що ефективність скорочення інтервалів підтвердили у низці наукових досліджень. Так, хочуть скоротити цей період між введенням доз вакцини з 28 до 14 днів.

Новини про коронавірус у світі 8 серпня

Статистика поширення

Джерело: Університет Гопкінса

З початку пандемії недугу виявили більш ніж у 202,2 мільйона людей по всьому світу. Хвороба забрала життя понад 4,2 мільйона інфікованих.

Найбільше перехворілих на коронавірус зафіксували у США – COVID-19 діагностували понад 35,7 мільйона людей, щонайменше 616 тисяч – померли. Сильно постраждала від інфекції й Індія, де недугу виявили у майже 32 мільйонів людей. Нині в країні зареєстрували 427 тисяч смертей серед пацієнтів.

Наступними за кількістю випадків та смертей лідирують Бразилія, Франція та Росія.

Масові протести антивакцинаторів у Франції, Польщі й Іспанії

Джерело: Euronews

У Європі тривають масові акції протестів через примусові щеплення проти COVID-19 і так звані паспорти вакцинації. До активістів у Франції, Італії та Німеччині приєдналися однодумці в Іспанії та Польщі.

Більше тут Масові протести антивакцинаторів: десятки тисяч вийшли на вулиці

Новий сплеск коронавірусу у США

Джерело: USA Today

У США різко погіршилася епідемічна ситуація – лікарні б'ють на сполох. Серед нових хворих велика кількість невакцинованих людей, а також дітей. Центри з контролю та профілактики захворювань Сполучених Штатів повідомляють, що кількість COVID-госпіталізацій збільшилася більш ніж утричі протягом місяця – з приблизно 12 тисяч до майже 43 тисяч.

У ВООЗ вирішили, як будуть називати нові штами коронавірусу

Джерело: The Telegraph

У Всесвітній організації охорони здоров'я припустили, що 24 букви грецького алфавіту може не вистачити для позначення штамів коронавірусу SARS-CoV-2. Тож, можуть називати мутації вірусу іменами сузір'їв.

Досі назвали 11 мутацій: 4 варіанти, що викликають занепокоєння, включаючи дельта та бета; ще 4 цікаві варіанти, такі як ета і лямбда; плюс епсілон, діта і тета.

Дослідження про коронавірус

Однієї дози вакцини Pfizer може бути достатньо для людей, які перенесли COVID-19

Джерело: Medical Express

Вчені припустили, що люди, у яких підтвердили попереднє інфікування COVID-19 можуть бути достатньо захищені від повторного зараження після одноразової дози вакцини мРНК. На їхню думку, у такому разі мільйони доз могли б бути доступними для країн, яким це потрібно.