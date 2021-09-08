Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

В Україні впродовж доби захворіли на коронавірус 2 772 людини, зокрема 254 дітей та 46 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 1 017 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень коронавірусної хвороби померли 60 пацієнтів. Водночас видужали 1 411 людей.

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За добу в Україні лабораторії здійснили 67 391 тестування, зокрема:

методом ПЛР – 28 990,

методом ІФА – 8 110,

експрес-тестами – 30 291.

За весь час пандемії в Україні підтвердили 2 303 276 випадки зараження коронавірусом. Станом на 8 вересня одужало – 2 216 017 людей. Жертвами COVID-19 стали 54 114 пацієнти. Всього проведено ПЛР-тестувань – 12 160 175.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 348 випадки;

Вінницька область – 64 випадки;

Волинська область – 73 випадки;

Дніпропетровська область – 131 випадок;

Донецька область – 120 випадків;

Житомирська область – 73 випадки;

Закарпатська область – 13 випадків;

Запорізька область – 178 випадків;

Івано-Франківська область – 70 випадків;

Київська область – 87 випадків;

Кіровоградська область – 19 випадків;

Луганська область – 123 випадки;

Львівська область – 157 випадків;

Миколаївська область – 52 випадки;

Одеська область – 152 випадки;

Полтавська область – 68 випадків;

Рівненська область – 143 випадки;

Сумська область – 43 випадки;

Тернопільська область – 89 випадки;

Харківська область – 248 випадків;

Херсонська область – 124 випадки;

Хмельницька область – 104 випадки;

Черкаська область – 76 випадків;

Чернівецька область – 197 випадків;

Чернігівська область – 20 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Темпи вакцинації в Україні

Впродовж доби, 7 вересня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 149 618 людини, зокрема, першу дозу отримали 47 221 особа, другу дозу, а відтак завершили імунізацію – 102 397 людей.

Вакцинацію проводили:

968 мобільних бригад;

2 986 пунктів щеплення;

335 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 666 019 людей, з них отримали одну дозу – 5 666 017 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 407 024 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 10 073 041 щеплення.

Нагадаємо, що вакцинація в країні стартувала 24 лютого. Наразі для імунізації проти коронавірусу використовують препарати:

Covishield – 487187 (кількість використаних доз).

Coronavac – 1585491.

Comirnaty від Pfizer – 1970758.

AstraZeneca–518054.

Janssen від Johnson & Johnson – 19252.

Moderna – 1085277.

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На Львівщині у двох дітей підозрюють небезпечний штам Дельта

Джерело: "Твоє місто"

На Львівщині у двох дітей підозрюють штам коронавірусу Дельта. Загалом у 30 жителів області наразі перевіряють інфікування цим варіантом коронавірусу.

Зразки їхніх тестів скерували на дослідження до Центру громадського здоров'я МОЗ у Київ. Попередньо в області штам Дельта виявили у 24 жителів області.

Більшість карантинних обмежень не застосовуватимуть до вакцинованих

Джерело: 24 канал

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 8 вересня повідомив, що ситуація з коронавірусом в Україні прогнозовано погіршується, вже найближчим часом можуть посилити карантин.

Втім, більшість із карантинних заходів не будуть застосовувати щодо вакцинованих громадян.

Увага! МОЗ зважає на практику європейських країн та США. Саме тому у відомстві пропонують наблизити якість життя вакцинованого населення до звичного.

Новини про коронавірус у світі 8 вересня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 8 вересня у світі офіційно повідомили про понад 222 мільйони випадків інфікування SARS-CoV-2, майже 4,6 мільйона хворих на коронавірус, на жаль, померли.

Найбільше інфікованих виявили у США – понад 40 мільйонів від початку пандемії. Загалом COVID-19 забрав життя більш ніж 650 тисяч американців. Наступними за кількістю виявлених випадків коронавірусу ідуть Індія, Іран, Велика Британія, Бразилія.

У США в 3 рази більше госпіталізованих, ніж минулого року

Джерело: The Guardian

Кількість пацієнтів з COVID-19 в лікарнях США в ці вихідні була майже на 300% вища, ніж в цей час торік. Також тепер на 86% вища смертність від коронавірусу.

Зокрема, в минулі вихідні було 1,146 мільйона випадків щотижня в порівнянні з 287 235 минулого року. Зростання кількості пацієнтів відбувається через дуже заразний штам Дельта, який продовжує шириться Штатами та збігся з вихідними, коли спостерігався сплеск подорожей.

В Латвії хочуть запустити окремий транспорт для вакцинованих

Джерело: Delfi

Латвійський уряд планує дозволити перевізникам громадян організовувати окремі рейси транспорту тільки для вакцинованих проти COVID-19. Для поїздки пасажири повинні будуть пред'явити COVID-сертифікати або негативний тест.

У поїздах можуть бути окремі вагони для таких пасажирів. На таких рейсах громадського транспорту і в таких вагонах пасажири зможуть не носити маски, що закривають рот і ніс.

Дослідження про коронавірус

Хто має найбільший ризик підхопити новий штам коронавірусу

Джерело: Raadio 4

Нові штами коронавірусу несуть велику небезпеку для усіх людей. Вони можуть нівелювати усі зусилля в розробці вакцин та відкинути людство назад у боротьбі з пандемією. Але існує група людей, яка найбільш вразлива до нових мутацій COVID-19.

Зверніть увагу! Нові варіанти COVID-19 частіше з'являються саме серед нещепленого населення та серед людей, які ще не хворіли.

Крім того, експерти вважають, що вакциновані люди хворіють тому, що у них не виробився сильний імунітет, або через те, що вірусна доза виявилося занадто велика.

Водночас експерти порівняли нові мутації коронавірус, про циркуляцію яких наразі повідомляють у різних куточках світу. Зокрема штам МЮ, який може бути стійким до вакцин, на думку вчених, не суперник Дельта варіанту.

Що відомо про штам МЮ Варіант виявили в Колумбії в січні цього року. В кінці серпня Всесвітня організація охорони здоров'я внесла його до списку варіантів COVID-19, які Варіант виявили в Колумбії в січні цього року. В кінці серпня Всесвітня організація охорони здоров'я внесла його до списку варіантів COVID-19, які потребують особливого нагляду . Наразі штам активно поширюється в Колумбії і Еквадорі.

Спосіб, удвічі зменшити ризики інфікування коронавірусом

Джерело: Research Square

Дослідження базується на спостереженнях за 35 студентами, у яких в період з січня по травень 2021 року підтвердили коронавірус, і вони 10 днів провели на карантині в окремих кімнатах в гуртожитку.

Виявилося, що вірусне навантаження в середньому була вдвічі нижче в тих кімнатах, де було провітрювання.