Вакциновані без карантину, Дельта у дітей на Львівщині: новини про коронавірус 8 вересня

В Україні прогнозовано погіршується захворюваність на коронавірус – зросли добові показники інфікованих та госпіталізованих. У МОЗ попередили про посилення карантину найближчим часом. Водночас зазначили, що більшість обмежень не стосуватимуться вакцинованих громадян. У США втричі зросла захворюваність. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 8 вересня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

В Україні впродовж доби захворіли на коронавірус 2 772 людини, зокрема 254 дітей та 46 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 1 017 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень коронавірусної хвороби померли 60 пацієнтів. Водночас видужали 1 411 людей.

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За добу в Україні лабораторії здійснили 67 391 тестування, зокрема:

методом ПЛР – 28 990,

методом ІФА – 8 110,

експрес-тестами – 30 291.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 348 випадки;

Вінницька область – 64 випадки;

Волинська область – 73 випадки;

Дніпропетровська область – 131 випадок;

Донецька область – 120 випадків;

Житомирська область – 73 випадки;

Закарпатська область – 13 випадків;

Запорізька область – 178 випадків;

Івано-Франківська область – 70 випадків;

Київська область – 87 випадків;

Кіровоградська область – 19 випадків;

Луганська область – 123 випадки;

Львівська область – 157 випадків;

Миколаївська область – 52 випадки;

Одеська область – 152 випадки;

Полтавська область – 68 випадків;

Рівненська область – 143 випадки;

Сумська область – 43 випадки;

Тернопільська область – 89 випадки;

Харківська область – 248 випадків;

Херсонська область – 124 випадки;

Хмельницька область – 104 випадки;

Черкаська область – 76 випадків;

Чернівецька область – 197 випадків;

Чернігівська область – 20 випадків.

За весь час пандемії в Україні підтвердили 2 303 276 випадки зараження коронавірусом. Станом на 8 вересня одужало – 2 216 017 людей. Жертвами COVID-19 стали 54 114 пацієнти. Всього проведено ПЛР-тестувань – 12 160 175.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Темпи вакцинації в Україні

Впродовж доби, 7 вересня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 149 618 людини, зокрема, першу дозу отримали 47 221 особа, другу дозу, а відтак завершили імунізацію – 102 397 людей.

Вакцинацію проводили:

968 мобільних бригад;

2 986 пунктів щеплення;

335 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 666 019 людей, з них отримали одну дозу – 5 666 017 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 407 024 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).Загалом проведено 10 073 041 щеплення.

Нагадаємо, що вакцинація в країні стартувала 24 лютого. Наразі для імунізації проти коронавірусу використовують препарати:

Covishield – 487187 (кількість використаних доз).

Coronavac – 1585491.

Comirnaty від Pfizer – 1970758.

AstraZeneca–518054.

Janssen від Johnson & Johnson – 19252.

Moderna – 1085277.

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На Львівщині у двох дітей підозрюють небезпечний штам Дельта

Джерело: "Твоє місто"

На Львівщині у двох дітей підозрюють штам коронавірусу Дельта. Загалом у 30 жителів області наразі перевіряють інфікування цим варіантом коронавірусу.

Зразки їхніх тестів скерували на дослідження до Центру громадського здоров'я МОЗ у Київ. Попередньо в області штам Дельта виявили у 24 жителів області.

Більшість карантинних обмежень не застосовуватимуть до вакцинованих

Джерело: 24 канал

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 8 вересня повідомив, що ситуація з коронавірусом в Україні прогнозовано погіршується, вже найближчим часом можуть посилити карантин.

Втім, більшість із карантинних заходів не будуть застосовувати щодо вакцинованих громадян.

МОЗ зважає на практику європейських країн та США. Саме тому у відомстві пропонують наблизити якість життя вакцинованого населення до звичного.

Новини про коронавірус у світі 8 вересня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 8 вересня у світі офіційно повідомили про понад 222 мільйони випадків інфікування SARS-CoV-2, майже 4,6 мільйона хворих на коронавірус, на жаль, померли.

Найбільше інфікованих виявили у США – понад 40 мільйонів від початку пандемії. Загалом COVID-19 забрав життя більш ніж 650 тисяч американців. Наступними за кількістю виявлених випадків коронавірусу ідуть Індія, Іран, Велика Британія, Бразилія.

У США в 3 рази більше госпіталізованих, ніж минулого року

Джерело: The Guardian

Кількість пацієнтів з COVID-19 в лікарнях США в ці вихідні була майже на 300% вища, ніж в цей час торік. Також тепер на 86% вища смертність від коронавірусу.

Зокрема, в минулі вихідні було 1,146 мільйона випадків щотижня в порівнянні з 287 235 минулого року. Зростання кількості пацієнтів відбувається через дуже заразний штам Дельта, який продовжує шириться Штатами та збігся з вихідними, коли спостерігався сплеск подорожей.

В Латвії хочуть запустити окремий транспорт для вакцинованих

Джерело: Delfi

Латвійський уряд планує дозволити перевізникам громадян організовувати окремі рейси транспорту тільки для вакцинованих проти COVID-19. Для поїздки пасажири повинні будуть пред'явити COVID-сертифікати або негативний тест.

У поїздах можуть бути окремі вагони для таких пасажирів. На таких рейсах громадського транспорту і в таких вагонах пасажири зможуть не носити маски, що закривають рот і ніс.

Дослідження про коронавірус

Хто має найбільший ризик підхопити новий штам коронавірусу

Джерело: Raadio 4

Нові штами коронавірусу несуть велику небезпеку для усіх людей. Вони можуть нівелювати усі зусилля в розробці вакцин та відкинути людство назад у боротьбі з пандемією. Але існує група людей, яка найбільш вразлива до нових мутацій COVID-19.

Нові варіанти COVID-19 частіше з'являються саме серед нещепленого населення та серед людей, які ще не хворіли.

Крім того, експерти вважають, що вакциновані люди хворіють тому, що у них не виробився сильний імунітет, або через те, що вірусна доза виявилося занадто велика.

Водночас експерти порівняли нові мутації коронавірус, про циркуляцію яких наразі повідомляють у різних куточках світу. Зокрема штам МЮ, який може бути стійким до вакцин, на думку вчених, не суперник Дельта варіанту.

Що відомо про штам МЮ Варіант виявили в Колумбії в січні цього року. В кінці серпня Всесвітня організація охорони здоров'я внесла його до списку варіантів COVID-19, які Варіант виявили в Колумбії в січні цього року. В кінці серпня Всесвітня організація охорони здоров'я внесла його до списку варіантів COVID-19, які потребують особливого нагляду . Наразі штам активно поширюється в Колумбії і Еквадорі.

Спосіб, удвічі зменшити ризики інфікування коронавірусом

Джерело: Research Square

Дослідження базується на спостереженнях за 35 студентами, у яких в період з січня по травень 2021 року підтвердили коронавірус, і вони 10 днів провели на карантині в окремих кімнатах в гуртожитку.

Виявилося, що вірусне навантаження в середньому була вдвічі нижче в тих кімнатах, де було провітрювання.