Вакциновані без карантину, Дельта у дітей на Львівщині: новини про коронавірус 8 вересня
Джерело:24 канал
В Україні прогнозовано погіршується захворюваність на коронавірус – зросли добові показники інфікованих та госпіталізованих. У МОЗ попередили про посилення карантину найближчим часом. Водночас зазначили, що більшість обмежень не стосуватимуться вакцинованих громадян. У США втричі зросла захворюваність. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 8 вересня.
Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
В Україні впродовж доби захворіли на коронавірус 2 772 людини, зокрема 254 дітей та 46 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 1 017 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень коронавірусної хвороби померли 60 пацієнтів. Водночас видужали 1 411 людей.
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За добу в Україні лабораторії здійснили 67 391 тестування, зокрема:
- методом ПЛР – 28 990,
- методом ІФА – 8 110,
- експрес-тестами – 30 291.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 348 випадки;
- Вінницька область – 64 випадки;
- Волинська область – 73 випадки;
- Дніпропетровська область – 131 випадок;
- Донецька область – 120 випадків;
- Житомирська область – 73 випадки;
- Закарпатська область – 13 випадків;
- Запорізька область – 178 випадків;
- Івано-Франківська область – 70 випадків;
- Київська область – 87 випадків;
- Кіровоградська область – 19 випадків;
- Луганська область – 123 випадки;
- Львівська область – 157 випадків;
- Миколаївська область – 52 випадки;
- Одеська область – 152 випадки;
- Полтавська область – 68 випадків;
- Рівненська область – 143 випадки;
- Сумська область – 43 випадки;
- Тернопільська область – 89 випадки;
- Харківська область – 248 випадків;
- Херсонська область – 124 випадки;
- Хмельницька область – 104 випадки;
- Черкаська область – 76 випадків;
- Чернівецька область – 197 випадків;
- Чернігівська область – 20 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи вакцинації в Україні
Впродовж доби, 7 вересня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 149 618 людини, зокрема, першу дозу отримали 47 221 особа, другу дозу, а відтак завершили імунізацію – 102 397 людей.
Вакцинацію проводили:
- 968 мобільних бригад;
- 2 986 пунктів щеплення;
- 335 центрів вакцинації.
Загалом проведено 10 073 041 щеплення.
Нагадаємо, що вакцинація в країні стартувала 24 лютого. Наразі для імунізації проти коронавірусу використовують препарати:
- Covishield – 487187 (кількість використаних доз).
- Coronavac – 1585491.
- Comirnaty від Pfizer – 1970758.
- AstraZeneca–518054.
- Janssen від Johnson & Johnson – 19252.
- Moderna – 1085277.
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На Львівщині у двох дітей підозрюють небезпечний штам Дельта
Джерело: "Твоє місто"
На Львівщині у двох дітей підозрюють штам коронавірусу Дельта. Загалом у 30 жителів області наразі перевіряють інфікування цим варіантом коронавірусу.
Зразки їхніх тестів скерували на дослідження до Центру громадського здоров'я МОЗ у Київ. Попередньо в області штам Дельта виявили у 24 жителів області.
Більшість карантинних обмежень не застосовуватимуть до вакцинованих
Джерело: 24 канал
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 8 вересня повідомив, що ситуація з коронавірусом в Україні прогнозовано погіршується, вже найближчим часом можуть посилити карантин.
Втім, більшість із карантинних заходів не будуть застосовувати щодо вакцинованих громадян.Увага! МОЗ зважає на практику європейських країн та США. Саме тому у відомстві пропонують наблизити якість життя вакцинованого населення до звичного.
Новини про коронавірус у світі 8 вересня
Статистика захворюваності
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 8 вересня у світі офіційно повідомили про понад 222 мільйони випадків інфікування SARS-CoV-2, майже 4,6 мільйона хворих на коронавірус, на жаль, померли.
Найбільше інфікованих виявили у США – понад 40 мільйонів від початку пандемії. Загалом COVID-19 забрав життя більш ніж 650 тисяч американців. Наступними за кількістю виявлених випадків коронавірусу ідуть Індія, Іран, Велика Британія, Бразилія.
У США в 3 рази більше госпіталізованих, ніж минулого року
Джерело: The Guardian
Кількість пацієнтів з COVID-19 в лікарнях США в ці вихідні була майже на 300% вища, ніж в цей час торік. Також тепер на 86% вища смертність від коронавірусу.
Зокрема, в минулі вихідні було 1,146 мільйона випадків щотижня в порівнянні з 287 235 минулого року. Зростання кількості пацієнтів відбувається через дуже заразний штам Дельта, який продовжує шириться Штатами та збігся з вихідними, коли спостерігався сплеск подорожей.
В Латвії хочуть запустити окремий транспорт для вакцинованих
Джерело: Delfi
Латвійський уряд планує дозволити перевізникам громадян організовувати окремі рейси транспорту тільки для вакцинованих проти COVID-19. Для поїздки пасажири повинні будуть пред'явити COVID-сертифікати або негативний тест.
У поїздах можуть бути окремі вагони для таких пасажирів. На таких рейсах громадського транспорту і в таких вагонах пасажири зможуть не носити маски, що закривають рот і ніс.
Дослідження про коронавірус
Хто має найбільший ризик підхопити новий штам коронавірусу
Джерело: Raadio 4
Нові штами коронавірусу несуть велику небезпеку для усіх людей. Вони можуть нівелювати усі зусилля в розробці вакцин та відкинути людство назад у боротьбі з пандемією. Але існує група людей, яка найбільш вразлива до нових мутацій COVID-19.Зверніть увагу! Нові варіанти COVID-19 частіше з'являються саме серед нещепленого населення та серед людей, які ще не хворіли.
Крім того, експерти вважають, що вакциновані люди хворіють тому, що у них не виробився сильний імунітет, або через те, що вірусна доза виявилося занадто велика.
Водночас експерти порівняли нові мутації коронавірус, про циркуляцію яких наразі повідомляють у різних куточках світу. Зокрема штам МЮ, який може бути стійким до вакцин, на думку вчених, не суперник Дельта варіанту.
Що відомо про штам МЮВаріант виявили в Колумбії в січні цього року. В кінці серпня Всесвітня організація охорони здоров'я внесла його до списку варіантів COVID-19, які потребують особливого нагляду. Наразі штам активно поширюється в Колумбії і Еквадорі.
Спосіб, удвічі зменшити ризики інфікування коронавірусом
Джерело: Research Square
Дослідження базується на спостереженнях за 35 студентами, у яких в період з січня по травень 2021 року підтвердили коронавірус, і вони 10 днів провели на карантині в окремих кімнатах в гуртожитку.
Виявилося, що вірусне навантаження в середньому була вдвічі нижче в тих кімнатах, де було провітрювання.