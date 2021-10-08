Новини про коронавірус у світі 8 жовтня
Ще більше COVID-хворих: за добу захворіли понад 16 тисяч, госпіталізували 3 526 людей
Джерело: МОЗ
За минулу добу коронавірус підтвердили у 16 362 людини. Серед них – 1 553 дитини та 431 медпрацівник. До лікарень госпіталізували 3 526 людину з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 241 пацієнтів. Водночас видужали 4 720 людей.
Днем раніше Обов'язкові щеплення, депресія після коронавірусу: новини про коронавірус 7 жовтня
Загальна картина захворюваності
Темпи тестування
Впродовж доби лабораторії провели понад 106 тисяч тестувань на SARS-CoV-2, зокрема:
- методом ПЛР – 53 211 осіб,
- методом ІФА – 10 100 осіб,
- експрес-тестами – 43 558 осіб.
Всього від початку пандемії зробили 13 164 600 ПЛР-тестувань.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 721 випадок;
- Вінницька область – 302 випадки;
- Волинська область – 395 випадків;
- Дніпропетровська область – 1 345 випадків;
- Донецька область – 949 випадків;
- Житомирська область – 550 випадків;
- Закарпатська область – 149 випадків;
- Запорізька область – 808 випадків;
- Івано-Франківська область – 381 випадок;
- Київська область – 525 випадків;
- Кіровоградська область – 103 випадки;
- Луганська область – 658 випадків;
- Львівська область – 1 237 випадків;
- Миколаївська область – 342 випадки;
- Одеська область – 1 418 випадків;
- Полтавська область – 574 випадки;
- Рівненська область – 562 випадки;
- Сумська область – 845 випадків;
- Тернопільська область – 614 випадки;
- Харківська область – 1 025 випадків;
- Херсонська область – 716 випадків;
- Хмельницька область – 608 випадків;
- Черкаська область – 582 випадки;
- Чернівецька область – 611 випадків;
- Чернігівська область – 342 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Вже 6 мільйонів українців повністю вакцинувались від COVID-19
Джерело: МОЗ
Станом на 8 жовтня вже понад 6 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19. Це означає, що вони пройшли повний курс щеплення. За минулу добу вдалося щепити проти коронавірусу 127 685 людей. Одну дозу отримали 61 250 людей, повністю імунізовані – 66 435 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 7 421 452 людини, з них отримали:
- одну дозу – 7 421 450 людей;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 008 605 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
Загалом в країні провели 13 430 055 щеплень.
Вже 13 областей України у помаранчевій зоні
Джерело: МОЗ
Станом на 8 жовтня 13 областей України відповідають показникам помаранчевої зони епідемічної небезпеки: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська та Чернівецька. Попри це, уся Україна все ще перебуває у жовтій зоні.
До теми Пенсіонери у двох областях можуть вколоти COVID-вакцину на пошті: список адрес
Новини про коронавірус у світі 8 жовтня
"Нас покинули": в Ізраїлі одночасно звільнилися понад 2 500 медиків
Джерело: The Times of Israel
В Ізраїлі понад 2 500 лікарів-інтернів масово звільнилися з роботи 7 жовтня. Все це – через виснажливі умови праці. Всі вони були змушені виходити на 26-годинні робочі зміни. Тож вони вийшли на протест. Вони написали, що зрозуміли, що їх просто "покинули". Річ у тім, що уряд відмовився скоротити максимальну тривалість чергування для усіх лікарів-інтернів з 26 до 18 годин. Натомість там запропонували поступове скорочення до 2026 року й лише у 10 лікарнях у віддалених районах. Проте для хірургів тривалість чергування залишилася колишньою – 26 годин.
Лікарі зібрались на протест / Фото Міріам Альстер, Flash90
Вакцинувати 40% населення землі до кінця 2021 року, – ООН про амбітні плани
Джерело: The National News
Організація об'єднаних націй та її Всесвітня організація охорони здоров'я оголосили амбітний план щодо вакцинації населення планети від коронавірусу. Так, там хочуть повністю щепити 40% людей до кінця 2021 року. А до середини 2022 року – 70%. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш заявив, що у світі вже виробляється достатня кількість вакцин для досягнення цієї мети.
ВООЗ уточнила визначення колективного імунітету
Джерело: фейсбук Сергія Діброва
Шляхів колективного імунітету може бути два: люди масово хворіють і виробляють природний імунітет; люди масово вакцинуються. Всесвітня організація охорони здоров'я виступає за другий варіант, адже він не дозволяє поширювати інфекцію та запобігає втраті людських життів.