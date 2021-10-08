Новини про коронавірус у світі 8 жовтня

Ще більше COVID-хворих: за добу захворіли понад 16 тисяч, госпіталізували 3 526 людей

Джерело: МОЗ

За минулу добу коронавірус підтвердили у 16 362 людини. Серед них – 1 553 дитини та 431 медпрацівник. До лікарень госпіталізували 3 526 людину з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 241 пацієнтів. Водночас видужали 4 720 людей.

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Загальна картина захворюваності

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 2 514 005 випадки захворювання. Станом на 7 жовтня одужали 2 282 482 людини. Натомість померли від коронавірусу, на жаль, 58 081 мешканців країни.

Темпи тестування

Впродовж доби лабораторії провели понад 106 тисяч тестувань на SARS-CoV-2, зокрема:

методом ПЛР – 53 211 осіб,

методом ІФА – 10 100 осіб,

експрес-тестами – 43 558 осіб.

Всього від початку пандемії зробили 13 164 600 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 721 випадок;

Вінницька область – 302 випадки;

Волинська область – 395 випадків;

Дніпропетровська область – 1 345 випадків;

Донецька область – 949 випадків;

Житомирська область – 550 випадків;

Закарпатська область – 149 випадків;

Запорізька область – 808 випадків;

Івано-Франківська область – 381 випадок;

Київська область – 525 випадків;

Кіровоградська область – 103 випадки;

Луганська область – 658 випадків;

Львівська область – 1 237 випадків;

Миколаївська область – 342 випадки;

Одеська область – 1 418 випадків;

Полтавська область – 574 випадки;

Рівненська область – 562 випадки;

Сумська область – 845 випадків;

Тернопільська область – 614 випадки;

Харківська область – 1 025 випадків;

Херсонська область – 716 випадків;

Хмельницька область – 608 випадків;

Черкаська область – 582 випадки;

Чернівецька область – 611 випадків;

Чернігівська область – 342 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Вже 6 мільйонів українців повністю вакцинувались від COVID-19

Джерело: МОЗ

Станом на 8 жовтня вже понад 6 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19. Це означає, що вони пройшли повний курс щеплення. За минулу добу вдалося щепити проти коронавірусу 127 685 людей. Одну дозу отримали 61 250 людей, повністю імунізовані – 66 435 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 7 421 452 людини, з них отримали:

одну дозу – 7 421 450 людей;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 008 605 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в країні провели 13 430 055 щеплень.

Вже 13 областей України у помаранчевій зоні

Джерело: МОЗ

Станом на 8 жовтня 13 областей України відповідають показникам помаранчевої зони епідемічної небезпеки: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська та Чернівецька. Попри це, уся Україна все ще перебуває у жовтій зоні.

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Новини про коронавірус у світі 8 жовтня

"Нас покинули": в Ізраїлі одночасно звільнилися понад 2 500 медиків

Джерело: The Times of Israel

В Ізраїлі понад 2 500 лікарів-інтернів масово звільнилися з роботи 7 жовтня. Все це – через виснажливі умови праці. Всі вони були змушені виходити на 26-годинні робочі зміни. Тож вони вийшли на протест. Вони написали, що зрозуміли, що їх просто "покинули". Річ у тім, що уряд відмовився скоротити максимальну тривалість чергування для усіх лікарів-інтернів з 26 до 18 годин. Натомість там запропонували поступове скорочення до 2026 року й лише у 10 лікарнях у віддалених районах. Проте для хірургів тривалість чергування залишилася колишньою – 26 годин.



Лікарі зібрались на протест / Фото Міріам Альстер, Flash90

Вакцинувати 40% населення землі до кінця 2021 року, – ООН про амбітні плани

Джерело: The National News

Організація об'єднаних націй та її Всесвітня організація охорони здоров'я оголосили амбітний план щодо вакцинації населення планети від коронавірусу. Так, там хочуть повністю щепити 40% людей до кінця 2021 року. А до середини 2022 року – 70%. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш заявив, що у світі вже виробляється достатня кількість вакцин для досягнення цієї мети.

ВООЗ уточнила визначення колективного імунітету

Джерело: фейсбук Сергія Діброва

Шляхів колективного імунітету може бути два: люди масово хворіють і виробляють природний імунітет; люди масово вакцинуються. Всесвітня організація охорони здоров'я виступає за другий варіант, адже він не дозволяє поширювати інфекцію та запобігає втраті людських життів.