Новини про коронавірус в Україні 9 червня

Остання статистика захворюваності в країні

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні зареєстрували 1 385 хворих на коронавірус. Серед них – 57 дітей та 74 медпрацівники.

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Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли ще 77 пацієнтів. Водночас одужали – 6 962 людини з підтвердженим COVID-19.

Скільки провели досліджень

Впродовж минулої доби методом ПЛР дослідили зразки 25 344 українців. Ще 11 463 громадян здали кров для перевірки на антитіла методом ІФА, також було зроблено 23 813 експрес-тестів на антиген.

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 218 039 випадків інфікування коронавірусом. Станом на 9 червня 2 108 684 українці вже подолали хворобу. Але, на жаль, з життя пішли 51 410 пацієнтів.

Статистика захворюваності в регіонах: добовий приріст

Київ – 262 випадки;

Вінницька область – 18 випадків;

Волинська область – 42 випадки;

Дніпропетровська область – 75 випадків;

Донецька область – 56 випадків;

Житомирська область – 16 випадків;

Закарпатська область – 31 випадок;

Запорізька область – 43 випадки;

Івано-Франківська область – 30 випадків;

Київська область – 142 випадки;

Кіровоградська область – 20 випадків;

Луганська область – 21 випадок;

Львівська область – 55 випадків;

Миколаївська область – 59 випадків;

Одеська область – 44 випадки;

Полтавська область – 41 випадок;

Рівненська область – 75 випадків;

Сумська область – 43 випадки;

Тернопільська область – 24 випадки;

Харківська область – 87 випадків;

Херсонська область – 68 випадків;

Хмельницька область – 64 випадки;

Черкаська область – 36 випадків;

Чернівецька область – 22 випадки;

Чернігівська область – 11 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Темпи вакцинації в Україні

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували 53 161 людину. З них 43 925 отримали першу дозу препарату, а решта 9 236 – другу дозу. Щеплення виконувались 485 мобільними бригадами й у 624 пунктах щеплення.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні COVID-щеплення зробили 1 328 070 людям. 1 328 068 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість повністю імунізувались проти хвороби, отримавши усі 2 дози, 161 378 українців.

Вся Україна перейшла в зелену зону карантину

Джерело: МОЗ

Усі області України 9 червня стали "зеленими". Інших карантинних зон, як свідчать дані МОЗ, наразі немає.

Які правила діють у зеленій зоні

У громадських місцях слід перебувати в масках;

дозволені масові заходи за участі понад 50 людей;

кінотеатри та заклади культури повинні б бути заповнені не більше, ніж на 50% місць у кожному залі;

пасажирів у громадському транспорті можна перевозити лише на сидячих місцях;

відвідування закладів дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу.

МОЗ пропонує продовжити карантин в Україні до кінця літа

Джерело: 24 канал

Карантин в Україні можуть продовжити на весь літній період. За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, продовження карантинних обмежень варто розглянути, адже наразі Україна ще не подолала коронавірус COVID-19. Маски у громадських місцях та транспорті, дотримання соціальної дистанції між людьми – всі ці основні обмеження, на його думку, повинні залишитися.

Якою буде захворюваність на COVID-19 в Україні у найближчі два тижні

Джерело: НАН України

Цього тижня середня кількість нових інфікованих зменшилася до 1 718 людей в день. За останні два тижні цей показник зменшився вдвічі. У НАН прогнозують, що з 9 по 15 червня середня кількість інфікованих на добу становитиме 1 465, а впродовж тижня 16 – 22 червня – 1 013.

Як зміниться смертність від коронавірусу в Україні: прогноз науковців

Джерело: НАН України

Реальна смертність в Україні могла б стати нижчою. Це можливо за умови, якби COVID-19 було повністю зупинено. Загальна смертність могла б зменшитися через те, що деякі люди, які вже були важко хворі, померли на тлі пандемії через інфікування коронавірусом або недостатній догляд медичним персоналом в умовах обмеженості доступу до медичного обслуговування. Надлишкова смертність все ще має динаміку з більшою абсолютною амплітудою, у порівнянні з кількістю летальних випадків при COVID-19.

До теми Ляшко розповів про нові обмеження зеленої карантинної зони

Новини про коронавірус у світі 9 червня

Ситуація з захворюваністю у світі

Джерело: РНБО України

Станом на 9 червня коронавірусну інфекцію SARS-CoV-2 виявили у понад 173 мільйонів людей по всьому світу. І хоч більш ніж 111 мільйонів з них вже одужали, недуга все ж забрала життя щонайменше 3 746 772 інфікованих.

Так, експерти та представники ВООЗ впевнені, що через недостатній обсяг тестування у багатьох країнах дані про кількість хворих та померлих можуть бути в рази вищими.

У ЄС схвалили запровадження COVID-сертифікатів: відколи і як діятиме документ

Джерело: Європейська правда

Європарламент підтримав запровадження європейського цифрового COVID-сертифіката, який повинен спростити пересування у Європі на час пандемії. Почнуть застосовувати систему з 1 липня 2021 року, а діятиме вона впродовж 12 місяців. Сертифікат безоплатно видаватимуть національні органи, документ буде доступний у цифровому або паперовому форматі, що містить QR-код.