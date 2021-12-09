Як отримати "тисячу Зеленського", Омікрон vs Дельта: новини про коронавірус

У 2021 році Мінцифри запустить бета-тест послугу для отримання "тисячі Зеленського". Штам Омікрон заразніший за Дельту щонайменше у 4 рази. Розумні годинники та фітнес-браслети діагностують коронавірус. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 9 грудня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 8 грудня, в Україні зафіксували 12 376 нових хворих на COVID-19. Відомо, що з них 1 078 дітей та 194 медиків.

До лікарень госпіталізували 2 449 людей з COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. Ще 465 пацієнтів померли. Натомість одужали 24 547 хворих.

Увага Вроджений та набутий імунітет: у чому різниця

Темпи тестування населення

Вчора в Україні провели 79 642 тестування на коронавірус різними методами, зокрема:

методом ПЛР – 39 023,

методом ІФА – 9 561,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 058.

Кількість нових хворих в регіонах:

Київ – 1198;

Вінницька область – 488;

Волинська область – 493;

Дніпропетровська область – 471;

Донецька область – 574;

Житомирська область – 640;

Закарпатська область – 503;

Запорізька область – 570;

Івано-Франківська область – 529;

Київська область – 484;

Кіровоградська область – 139;

Луганська область – 146;

Львівська область – 745;

Миколаївська область – 359;

Одеська область – 1232;

Полтавська область – 537;

Рівненська область – 346;

Сумська область – 288;

Тернопільська область – 306;

Харківська область – 566;

Херсонська область – 137;

Хмельницька область – 538;

Черкаська область – 496;

Чернівецька область – 155;

Чернігівська область – 436.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика

Зверніть увагу: станом на 9 грудня в Україні зареєстрували 3 532 357 хворих на COVID-19. 3 133 970 з них вже одужали. Натомість 89 901 пацієнт, на жаль, не зумів подолати хворобу.

Від початку пандемії в Україні провели 16 199 355 ПЛР-тестувань на коронавірус.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал

Темпи вакцинації

Джерело: МОЗ

Вакцинальна кампанія проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого. Відтоді в країні провели понад 26 мільйонів щеплень. За минулу добу, 8 грудня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 178 796 людей. 69 267 з них отримали першу дозу, решта 109 529 – завершальну, другу дозу.

Щеплення проводилось 916 мобільними бригадами з імунізації, у 3 264 пунктах щеплення та у 471 центрі вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації в країні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 13 974 700 людей. 13 974 698 з них отримали першу дозу препарату, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 151 762 людини.

Загалом в країні провели 26 126 460 COVID-щеплень.

Які вакцини використовували загалом

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 860 947,

Coronavac – 4 585 079,

AstraZeneca – 1 599 835,

Moderna – 1 420 972,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) –20 680.

В Україні планують запустити бустерну вакцинацію проти коронавірусу в січні 2022 року. Вона стосується людей із групи ризику. Наприкінці зими прогнозують нову хвилю COVID-19.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Обов'язкова вакцинація в Україні

Джерело: МОЗ

Від сьогодні, 9 грудня, нещеплених проти COVID-19 держслужбовців та соцпрацівників почнуть відстороняти від роботи. Але люди, які мають принаймні одне щеплення, можуть продовжувати працювати.

Окрім освітян та працівників центральних та місцевих органів влади, обов’язковій COVID-вакцинації на період дії карантину підлягають співробітники:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Чи є штам коронавірусу Омікрон в Україні

Джерело: 24 канал

Нині світом активно поширюється новий штам коронавірусу Омікрон з ПАР. В Україні поки що не зафіксували хворих зі штамом коронавірусу Омікрон. Про це під час брифінгу 9 грудня розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

Області-антилідери з вакцинації

Джерело: 24 канал

У Міністерстві охорони здоров'я перерахували області, які відстають від інших у процесі вакцинації. Зокрема, мовиться про Волинь, Буковину, Закарпаття та Івано-Франківщину.

МОЗ ініціює відсторонення керівників лікарень, де продавали COVID-сертифікати

Джерело: 24 канал

Каратимуть не лише тих людей, які користуються купленими COVID-сертифікатами. МОЗ ініціює відсторонення керівників тих медичних закладів, співробітники яких були залучені до продажу підроблених документів.

Бета-тест послуга для отримання "тисячі Зеленського"

Лише вчора, 8 грудня, у Донецькій області викрили 2 групи з продажу фейкових COVID-сертифікатів.

Джерело: 24 канал

Денис Шмигаль заявив, що програма, за якою вакциновані двічі громадяни зможуть отримати "тисячу Зеленського", реалізовуватиметься з 19 грудня 2021 року. З його слів, кошти можна буде отримати через застосунок "Дія". Прем'єр-міністр зазначив, що вже наступного тижня Мінцифри запустить бета-тест послуга.

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 8 грудня у світі виявили понад 267,8 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,2 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 49 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Росія, Франція та Туреччина.

Румунія оновила правила в'їзду для українців

Джерело: МВС України

З 10 грудня Румунія змінює правила в'їзду для українців на територію країни. Для того, аби не проходити 14-денну ізоляцію, сертифікату про вакцинацію тепер буде недостатньо. Адже, окрім сертифіката про вакцинацію, потрібно буде пред'являти і сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту, отриманий впродовж останніх 48 годин.

Бразилія відкриє кордони для туристів без COVID-сертифікатів

Джерело: IBT

Бразилія не вимагатиме в іноземців сертифікати про вакцинацію від COVID-19. Це стосується і тих, що в'їжджають до країни з туристичною метою.

У Греції пропонують відправляти за ґрати батьків на тлі пандемії

Джерело: Money Review

Міністерства освіти та юстиції Греції пропонують парламенту ухвалити закон про покарання батьків, які не дозволяють дітям відвідувати навчальні заклади через пандемію. Їм може загрожувати до двох років в'язниці та штраф.

Дослідження про коронавірус

Омікрон може змінити історію пандемії

Джерело: твітер World Health Organization (WHO)

У ВООЗ заявили, що Омікрон може мати вплив на усю пандемію коронавірусу. Станом на 8 грудня штам виявили вже у 57 країнах світу. Гендиректор ВООЗ Тедрос Адан Гебреєсус зауважив, що наразі складно спрогнозувати, про який саме вплив мовиться. Фахівці фіксують збільшення передаваності вірусу.

Штам Омікрон заразніший за Дельту щонайменше у 4 рази

Головні симптоми Омікрону: сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

Джерело: Bloomerg

Варіант коронавірусу Омікрон у 4,2 раза більше передається на ранній стадії, ніж Дельта. Це вкотре підтверджує побоювання з приводу заразності нового штаму.

Розумні годинники та фітнес-браслети діагностують коронавірус

У компанії Pfizer BioNTec заявили, що бустерна доза їхньої вакцини проти коронавірусу може посилити захист від цього штаму.

Джерело: Nature

Фітнес-браслети або розумні годинники рахують кількість пройдених кроків, вимірюють пульс і тривалість сну. У ході нового дослідження вчені оцінили потенціал популярних гаджетів у визначенні ранніх симптомів COVID-19.

Під час спостережного періоду оповіщення отримали понад 2 тисячі учасників, стільки ж пройшли хоча б одне опитування. З 84 людей з підтвердженим коронавірусом 67 отримали попередження від пристрою про те, що вони з великою ймовірністю заражені.

Омікрон може уникати антитіл

Джерело: The Guardian

В одному з перших лабораторних досліджень вчені виявили 41-кратне зниження нейтралізації вірусу в крові вакцинованих та перехворілих пацієнтів. Це свідчить про потенційну здатність штаму Омікрон ухилятися від імунного захисту.