Новини про коронавірус 9 липня: рекорд щеплень в Україні, вода замість вакцини в Росії

В Україні проти коронавірусу вакцинували рекордну кількість людей. Закінчився "Супутник": в Росії медсестра вколола людям замість вакцини воду. Встановили, наскільки збільшується ризик госпіталізації після важкого COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 9 липня.

Новини про коронавірус в Україні 9 липня

Джерело: МОЗ України

Впродовж минулої доби в Україні виявили 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них 31 дитина та 37 медпрацівників). За цей самий період до лікарень госпіталізували 396 людини.

На жаль, впродовж 8 липня померли ще 12 хворих. Натомість виписали 885 пацієнтів.

Тестування на коронавірус

За минулу добу в Україні провели 41 607 тестів на коронавірус: з них 18 341 методом ПЛР та 7 954 методом ІФА. Також було зроблено 15 312 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загалом від початку пандемії COVID-19 в Україні провели 11 025 742 ПЛР-тестування.

За весь час пандемії в країні:

виявили – 2 240 246 COVID-хворих,

одужали – 2 176 110 інфікованих,

померли – 52 572 інфікованих.

Добовий приріст інфікованих в регіонах

м. Київ – 203 випадки;

Вінницька область – 5 випадків;

Волинська область – 11 випадків;

Дніпропетровська область – 22 випадки;

Донецька область – 46 випадків;

Житомирська область – 11 випадків;

Закарпатська область – 5 випадків;

Запорізька область – 25 випадків;

Івано-Франківська область – 3 випадки;

Київська область – 42 випадки;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 17 випадків;

Львівська область – 39 випадків;

Миколаївська область – 12 випадків;

Одеська область – 62 випадки;

Полтавська область – 17 випадків;

Рівненська область – 8 випадків;

Сумська область – 24 випадки;

Тернопільська область – 3 випадки;

Харківська область – 30 випадків;

Херсонська область – 14 випадків;

Хмельницька область – 19 випадків;

Черкаська область – 23 випадки;

Чернівецька область – 6 випадків;

Чернігівська область – 4 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

В Україні проти коронавірусу вакцинували рекордну кількість людей

Джерело: МОЗ України

Впродовж 8 липня в Україні проти COVID-19 вакцинували 109 160 людей – це найвища добова кількість щеплень за 4,5 місяці вакцинальної кампанії. Попередній рекорд було встановлено днем раніше, тоді від недуги вакцинували 104 680 українців.

Новини про коронавірус у світі 9 липня

Станом на 9 липня у світі зареєстрували понад 185 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли більш ніж 4 мільйони хворих. Водночас близько 122 мільйонів пацієнтів одужали.

Продовжують лікування від коронавірусу понад 59 мільйонів людей.

Росіянам порадили не займатись сексом після вакцинації проти коронавірусу

Джерело: Радио1

Підвищені навантаження, такі як спорт і секс, не рекомендуються відразу після вакцинації від коронавірусної інфекції. Про це повідомив журналістам заступник міністра охорони здоров'я Саратовської області Денис Грайфер.

Закінчився "Супутник": в Росії медсестра вколола людям замість вакцини воду

Джерело: телеграм-канал Mash

У Калузькій області в Росії в одній із лікарень закінчилася вакцина "Супутник V". Медсестра не вигадала нічого кращого і вирішили колоти людей водою для ін'єкцій. Виявити її обман змогло подружжя: вони дізналися про воду і прийшли у лікарню з претензією. Втім, скільки людей було щеплено таким "чудодійним" методом – не зрозуміло. Медсестра слізно пояснила: побоялася сказати правду, що вакцина закінчилася. На відео жінка зізналася в скоєному.

Дослідження коронавірусу

Які гени викликають важкий перебіг COVID-19

Джерело: Nature

Метааналіз даних виявив 13 нових генів, які пов'язані зі сприйнятливістю людей до COVID-19 і з тяжким перебігом цього захворювання. Деякі з цих генів раніше вже були відомі своїм зв'язком з аутоімунними та запальними хворобами, також вони є факторами ризику хвороб легенів. Частина з них була виявлена ​​тільки у певних популяцій людей. Наприклад, 2 гени, пов'язані з важкою інфекцією, були тільки у вихідців зі Східної Азії. На думку вчених, це підкреслює важливість глобального підходу до вивчення цієї проблеми.

Наскільки збільшується ризик госпіталізації після важкого COVID-19

Джерело: JABFM

Підступність COVID-19 в тому, що після нього складно одужати повністю, особливо якщо перебіг захворювання був важким. Результати нового дослідження показали, що для таких пацієнтів випробування не закінчуються навіть через пів року після виписки з лікарні. Виявилося, що важкі пацієнти більш ніж у два рази частіше потрапляли до лікарні у зв'язку з різними наслідками.

Найчастіше після важкого COVID-19 людям потрібна госпіталізація через дихальну та серцеву недостатності, порушень згортання крові (тромбоутворення), інфаркту та інсульту. До ризику різних ускладнень очікувано більше були схильні пацієнти старше 65 років, які страждають на ожиріння і різні хронічні захворювання.