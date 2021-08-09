Новини про коронавірус 9 серпня: бустерна доза Pfizer, нові відкриті країни

У США людям, які отримали 2 щеплення препаратом Pfizer, потрібна буде третя доза вакцини. Фіналяндію та Угорщину відкрили для в'їзду з України. В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 300 людей. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 9 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 9 серпня

Нових хворих за добу значно поменшало

Джерело: МОЗ

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 300 людей, зокрема 20 дітей та 2 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 400 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 5 пацієнтів. Водночас видужала щонайменше 281 людина.

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Зниження захворюваності логічне, адже на вихідних проводять менше тестувань. Зокрема, за добу провели 16 720 тестів на наявність коронавірусної інфекції, зокрема.Загалом в країні провели уже 11 537 474 ПЛР-тестувань.

Зверніть увагу! Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували 2 259 451 випадок коронавірусу.

Станом на 9 серпня про факт одужання повідомили щонайменше 2 191 202 людини. Втім, від ускладнень коронавірусної хвороби померли 53 100 мешканців країни.

Кількість хворих на коронавірус в регіонах: добовий показник

Київ – 51 випадок;

Вінницька область – 24 випадки;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 12 випадків;

Донецька область – 1 випадок;

Житомирська область – 17 випадків;

Запорізька область – не повідомили про жодний випадок;

Закарпатська область – не повідомили про жодний випадок;

Івано-Франківська область – 20 випадків;

Київська область – 5 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 9 випадків;

Львівська область – 9 випадків;

Миколаївська область – 8 випадків;

Одеська область – 39 випадків;

Полтавська область – 1 випадок;

Рівненська область – 2 випадки;

Сумська область – 15 випадків;

Тернопільська область – 32 випадки;

Харківська область – 13 випадків;

Херсонська область – 7 випадків;

Хмельницька область – 3 випадки;

Черкаська область –2 випадки;

Чернівецька область – 21 випадок;

Чернігівська область – 6 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Вакцинація ефективно запобігає важкому перебігу COVID-19

Джерело: МОЗ

За останні три місяці, лише 0,7% людей, яким діагностували коронавірус вакцинували двома дозами. І лише 0,4% госпіталізованих хворих повністю щепили. Такі дані опублікувало Міністерство охорони здоров'я, однак зауважили, що вони попередні.

Як лікують і виявляють Дельта-штам в Україні

Джерело: "Радіо Свобода"

Штам коронавірусу Дельта в Україні виявляють двома способами. Для аналізу зразків хворих використовують геномне секвенування і специфічні ПЛР-системи. Наразі є 2 тисячі таких тестів.

Новини про коронавірус у світі 9 серпня

Загальна статистика

Джерело: Університет Гопкінса

З початку пандемії недугу виявили більш ніж у 202,7 мільйона людей по всьому світу. Хвороба забрала життя майже 4,3 мільйона інфікованих.

Найбільше перехворілих на коронавірус зафіксували у США – недугу діагностували у понад 35,7 мільйона людей, щонайменше 616 тисяч – померли.

У Франції ввели жорсткі обмеження для невакцинованих людей

Джерело: DPA

З 9 серпня у Франції вводять низку обмежень для невакцинованих проти коронавірусу людей. Відтепер більшість громадських місць, будуть дозволені лише тим, хто може довести, що має щеплення від коронавірусу, одужав або отримав негативний тест.

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В Ухані побоюються нового спалаху коронавірусу

Джерело: Сіньхуа

В китайському місті Ухань майже всіх жителів перевірили на коронавірусу. Тестування не проводили лише дітям до 6 років та студентам, які виїхали на канікули. Загалом перевірили понад 11,28 мільйона жителів.

Фінляндія відкрилася для українців

Джерело: Yle

Фінляндія відкрила свої кордони і зняла всі обмеження на в'їзд для громадян України. Вони можуть вільно подорожувати вже з 9 серпня.

Хто отримає бустерну дозу Pfizer

Джерело: Голос Америки Головний медичний радник Білого дому Ентоні Фаучі заявив, що людям, як отримали 2 щеплення препаратом Pfizer, потрібна буде третя доза препарату. Першими щеплюватимуть додатковою дозою людей похилого віку та пацієнтів із ослабленою імунною системою.

Антивакцинатор Дік Фаррер помер від COVID-19

Джерело: The Guardian

У Сполучених Штатах від коронавірусу помер чоловік, який виступав проти вакцинації населення. Дік Фаррел був відомим радіо- та телеведучим. Чоловік у своїх ефірах закликав слухачів та глядачів не вакцинуватись від COVID-19.

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Наземним транспортом можна в'їхати в Угорщину без карантинних обмежень

Джерело: Департамент консульської служби МЗС України

Уряд Угорщини спростив умови в'їзду для українців. Від 7 серпня мандрівники, які перетинатимуть кордон на наземних пунктах пропуску, більше не зобов'язані надавати документи про вакцинацію або негативний результат ПЛР-тесту.

Третя доза CoronaVac: рекомендації

Джерело: MedRxiv

Розробники китайської вакцини CoronaVac провели нове дослідження, аби оцінити імунну відповідь на введення двох доз препарату, а також доцільність третьої (бустерної) дози. Вчені рекомендували додаткову імунізацію людям віком від 60 років.