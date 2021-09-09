Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби захворіли на коронавірус 3 663 людини, зокрема 342 дитини та 63 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 981 хворого з симптомами COVID-19, від ускладнень хвороби, на жаль, помер 61 пацієнт.

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Водночас видужали 1 546 людей. Добові показники захворюваності різко збільшились, днем раніше виявили 2 772 випадки зараження.

Увага! Всього за весь час пандемії в Україні підтвердили 2 306 939 випадків інфікування коронавірусу. Станом на 9 вересня 2 217 563 одужали. Жертвами коронавірусної хвороби стали 54 175 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу: Київ – 379 випадків;

Вінницька область – 124 випадки;

Волинська область – 93 випадки;

Дніпропетровська область – 209 випадків;

Донецька область – 167 випадків;

Житомирська область – 163 випадки;

Закарпатська область – 25 випадків;

Запорізька область – 163 випадки;

Івано-Франківська область – 134 випадки;

Київська область – 116 випадків;

Кіровоградська область – 18 випадків;

Луганська область – 150 випадків;

Львівська область – 318 випадків;

Миколаївська область – 51 випадок;

Одеська область – 222 випадки;

Полтавська область – 79 випадків;

Рівненська область – 93 випадки;

Сумська область – 113 випадків;

Тернопільська область – 159 випадків;

Харківська область – 302 випадки;

Херсонська область – 93 випадки;

Хмельницька область – 130 випадків;

Черкаська область – 81 випадок;

Чернівецька область – 183 випадки;

Чернігівська область – 98 випадків. *Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Динаміка вакцинації в Україні

Впродовж доби, 8 вересня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 161 169 людей, зокрема, першу дозу отримали 56 193 людини, другу, відтак завершили імунізацію – 104 976 людей.

Вакцинацію проводили:

1004 мобільні бригади,

2 948 пунктів щеплення;

339 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 5 722 212 людей, з них отримали одну дозу – 5 722 210 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 512 000 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 234 210 щеплень.

Показники госпіталізації високі у двох областях

Джерело: МОЗ

У двох регіонах епідеміологічні показники не відповідають нормам. Так, у Львівській області майже два тижні спостерігається висока динаміка госпіталізацій хворих коронавірусом. Наразі вона складає 62,3%, а раніше перебувала в межах 60,9% – 78,0%. Водночас у Закарпатській області, де нещодавно динаміка COVID-госпіталізацій була в нормі, ситуація погіршилася.

Епідеміологиня висловилась щодо вакцинації дітей

Джерело: 24 канал

У деяких країнах вже стартувала кампанія з вакцинації дітей проти COVID-19. В Україні наразі цього робити не поспішають. Епідеміологиня Наталія Виноград сказала в ефірі 24 каналу, що наразі не може відповісти на запитання, чи треба вакцинуватись дітям. Варто зазначити, що у світі ще немає необхідних досліджень.

Новий спалах COVID-19

Джерело: 24 канал

Коронавірус знову спалахне восени, але не у листопаді, як припускають у Міністерстві охорони здоров'я. Це станеться раніше. Ба більше, не варто очікувати, що цей спалах буде слабшим, ніж попередні. Все через Дельта-штам.

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Штам Дельта у дітей: які ускладнення можуть бути

Джерело: Факти

Новий штам є більш заразним, і його симптоми відрізняються від звичайного COVID-19. Зокрема, варіант Дельта може викликати у дітей мультисистемний запальний синдром, який дуже небезпечний. А за 2 – 3 тижні можуть з'явитися рідкісні симптоми та ускладнення.

Коронавірус у дітей: що відомо?

Загалом вважається, що у дітей COVID-19 має легший перебіг. Однак для новонароджених та дітей раннього віку хвороба є більш небезпечною. Важкими симптомами COVID-19 є кашель та температура, які супроводжуються задишкою. Також насиченість крові киснем нижче 92%.



За словами медиків, критичний стан – коли є дихальна недостатність, енцефалопатія, серцева недостатність тощо. Про причини ускладненої хвороби у дітей Загалом вважається, що у дітей COVID-19 має легший перебіг. Однак для новонароджених та дітей раннього віку хвороба є більш небезпечною. Важкими симптомами COVID-19 є кашель та температура, які супроводжуються задишкою. Також насиченість крові киснем нижче 92%.За словами медиків, критичний стан – коли є дихальна недостатність, енцефалопатія, серцева недостатність тощо. Про причини ускладненої хвороби у дітей читайте у матеріалі.

МОЗ змінило стандарти медичної допомоги пацієнтам з COVID-19

В Україні затвердили нові норми надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Зокрема, змінили вимоги стосовно самоізоляції для вакцинованих людей та перелік категорій населення, які повинні регулярно проходити експрес-тестування.

Більше тут Вакцинованим не потрібна самоізоляція у випадку контакту з хворим на COVID-19, – МОЗ

Новини про коронавірус у світі 9 вересня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 8 вересня у світі офіційно повідомили про понад 222,6 мільйона випадків інфікування SARS-CoV-2, майже 4,6 мільйона хворих на коронавірус, на жаль, померли.

Найбільше інфікованих виявили у США – понад 40 мільйонів від початку пандемії. Загалом COVID-19 забрав життя більш ніж 652 тисячі американців. Наступними за кількістю виявлених випадків коронавірусу ідуть Індія, Велика Британія, Іран, Бразилія.

В Болгарії посилили карантин

Джерело: Associated Press

У Болгарії зросла смертність внаслідок коронавірусу. Уряд країни пов'язує це з повільними темпами вакцинації та вирішив ввести додаткові карантинні обмеження.

Дослідження коронавірусу

Які побічні ефекти викликають вакцини Pfizer і Moderna

Джерело: Medicinenet

У дослідженні, яке триває, вже беруть участь понад 6 мільйонів американців. Вчені не виявили будь-яких серйозних побічних ефектів, пов’язаних з мРНК вакцинами проти COVID-19. Спостереження триватиме ще два роки, але поки медики знайшли лише десятки проблемних випадків на мільйони пацієнтів.

Цікаво! Останнє дослідження показало, що щеплення вакциною Moderna сформувало більше антитіл проти коронавірусу, ніж вакцина від Pfizer/BioNTech. Також в іншому дослідженні підтвердили вищу ефективність вакцини Moderna проти штаму Дельта.

ВООЗ вважає, що коронавірус з нами назавжди

Джерело: CNBC

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я вважають, що остаточно перемогти COVID-19 уже не вдасться. Водночас в організації вважають, що найбільшу небезпеку наразі становить штам коронавірусу Дельта.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу