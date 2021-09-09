Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Впродовж минулої доби захворіли на коронавірус 3 663 людини, зокрема 342 дитини та 63 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 981 хворого з симптомами COVID-19, від ускладнень хвороби, на жаль, помер 61 пацієнт.
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Водночас видужали 1 546 людей. Добові показники захворюваності різко збільшились, днем раніше виявили 2 772 випадки зараження.
Динаміка вакцинації в Україні
Впродовж доби, 8 вересня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 161 169 людей, зокрема, першу дозу отримали 56 193 людини, другу, відтак завершили імунізацію – 104 976 людей.
Вакцинацію проводили:
- 1004 мобільні бригади,
- 2 948 пунктів щеплення;
- 339 центрів вакцинації.
Показники госпіталізації високі у двох областях
Джерело: МОЗ
У двох регіонах епідеміологічні показники не відповідають нормам. Так, у Львівській області майже два тижні спостерігається висока динаміка госпіталізацій хворих коронавірусом. Наразі вона складає 62,3%, а раніше перебувала в межах 60,9% – 78,0%. Водночас у Закарпатській області, де нещодавно динаміка COVID-госпіталізацій була в нормі, ситуація погіршилася.
Епідеміологиня висловилась щодо вакцинації дітей
Джерело: 24 канал
У деяких країнах вже стартувала кампанія з вакцинації дітей проти COVID-19. В Україні наразі цього робити не поспішають. Епідеміологиня Наталія Виноград сказала в ефірі 24 каналу, що наразі не може відповісти на запитання, чи треба вакцинуватись дітям. Варто зазначити, що у світі ще немає необхідних досліджень.
Новий спалах COVID-19
Джерело: 24 канал
Коронавірус знову спалахне восени, але не у листопаді, як припускають у Міністерстві охорони здоров'я. Це станеться раніше. Ба більше, не варто очікувати, що цей спалах буде слабшим, ніж попередні. Все через Дельта-штам.
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Штам Дельта у дітей: які ускладнення можуть бути
Джерело: Факти
Новий штам є більш заразним, і його симптоми відрізняються від звичайного COVID-19. Зокрема, варіант Дельта може викликати у дітей мультисистемний запальний синдром, який дуже небезпечний. А за 2 – 3 тижні можуть з'явитися рідкісні симптоми та ускладнення.
Коронавірус у дітей: що відомо?
Загалом вважається, що у дітей COVID-19 має легший перебіг. Однак для новонароджених та дітей раннього віку хвороба є більш небезпечною. Важкими симптомами COVID-19 є кашель та температура, які супроводжуються задишкою. Також насиченість крові киснем нижче 92%.
За словами медиків, критичний стан – коли є дихальна недостатність, енцефалопатія, серцева недостатність тощо. Про причини ускладненої хвороби у дітей читайте у матеріалі.
МОЗ змінило стандарти медичної допомоги пацієнтам з COVID-19
В Україні затвердили нові норми надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Зокрема, змінили вимоги стосовно самоізоляції для вакцинованих людей та перелік категорій населення, які повинні регулярно проходити експрес-тестування.
Більше тут Вакцинованим не потрібна самоізоляція у випадку контакту з хворим на COVID-19, – МОЗ
Новини про коронавірус у світі 9 вересня
Статистика захворюваності
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 8 вересня у світі офіційно повідомили про понад 222,6 мільйона випадків інфікування SARS-CoV-2, майже 4,6 мільйона хворих на коронавірус, на жаль, померли.
Найбільше інфікованих виявили у США – понад 40 мільйонів від початку пандемії. Загалом COVID-19 забрав життя більш ніж 652 тисячі американців. Наступними за кількістю виявлених випадків коронавірусу ідуть Індія, Велика Британія, Іран, Бразилія.
В Болгарії посилили карантин
Джерело: Associated Press
У Болгарії зросла смертність внаслідок коронавірусу. Уряд країни пов'язує це з повільними темпами вакцинації та вирішив ввести додаткові карантинні обмеження.
Дослідження коронавірусу
Які побічні ефекти викликають вакцини Pfizer і Moderna
Джерело: Medicinenet
У дослідженні, яке триває, вже беруть участь понад 6 мільйонів американців. Вчені не виявили будь-яких серйозних побічних ефектів, пов’язаних з мРНК вакцинами проти COVID-19. Спостереження триватиме ще два роки, але поки медики знайшли лише десятки проблемних випадків на мільйони пацієнтів.
ВООЗ вважає, що коронавірус з нами назавжди
Джерело: CNBC
Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я вважають, що остаточно перемогти COVID-19 уже не вдасться. Водночас в організації вважають, що найбільшу небезпеку наразі становить штам коронавірусу Дельта.
Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу