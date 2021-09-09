Вакцинація дітей, побічні ефекти Pfizer і Moderna: новини про коронавірус 9 вересня

В Україні не поспішають починати вакцинацію дітей проти COVID-19. Вчені не виявили будь-яких серйозних побічних ефектів, пов’язаних з мРНК вакцинами проти COVID-19. Дві області не відповідають зеленій зоні карантину. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 9 вересня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби захворіли на коронавірус 3 663 людини, зокрема 342 дитини та 63 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 981 хворого з симптомами COVID-19, від ускладнень хвороби, на жаль, помер 61 пацієнт.

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Водночас видужали 1 546 людей. Добові показники захворюваності різко збільшились, днем раніше виявили 2 772 випадки зараження.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 379 випадків;

Вінницька область – 124 випадки;

Волинська область – 93 випадки;

Дніпропетровська область – 209 випадків;

Донецька область – 167 випадків;

Житомирська область – 163 випадки;

Закарпатська область – 25 випадків;

Запорізька область – 163 випадки;

Івано-Франківська область – 134 випадки;

Київська область – 116 випадків;

Кіровоградська область – 18 випадків;

Луганська область – 150 випадків;

Львівська область – 318 випадків;

Миколаївська область – 51 випадок;

Одеська область – 222 випадки;

Полтавська область – 79 випадків;

Рівненська область – 93 випадки;

Сумська область – 113 випадків;

Тернопільська область – 159 випадків;

Харківська область – 302 випадки;

Херсонська область – 93 випадки;

Хмельницька область – 130 випадків;

Черкаська область – 81 випадок;

Чернівецька область – 183 випадки;

Чернігівська область – 98 випадків.

Всього за весь час пандемії в Україні підтвердили 2 306 939 випадків інфікування коронавірусу. Станом на 9 вересня 2 217 563 одужали. Жертвами коронавірусної хвороби стали 54 175 людей.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Динаміка вакцинації в Україні

Впродовж доби, 8 вересня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 161 169 людей, зокрема, першу дозу отримали 56 193 людини, другу, відтак завершили імунізацію – 104 976 людей.

Вакцинацію проводили:

1004 мобільні бригади,

2 948 пунктів щеплення;

339 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 5 722 212 людей, з них отримали одну дозу – 5 722 210 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 512 000 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 10 234 210 щеплень.

Показники госпіталізації високі у двох областях

Джерело: МОЗ

У двох регіонах епідеміологічні показники не відповідають нормам. Так, у Львівській області майже два тижні спостерігається висока динаміка госпіталізацій хворих коронавірусом. Наразі вона складає 62,3%, а раніше перебувала в межах 60,9% – 78,0%. Водночас у Закарпатській області, де нещодавно динаміка COVID-госпіталізацій була в нормі, ситуація погіршилася.

Епідеміологиня висловилась щодо вакцинації дітей

Джерело: 24 канал

У деяких країнах вже стартувала кампанія з вакцинації дітей проти COVID-19. В Україні наразі цього робити не поспішають. Епідеміологиня Наталія Виноград сказала в ефірі 24 каналу, що наразі не може відповісти на запитання, чи треба вакцинуватись дітям. Варто зазначити, що у світі ще немає необхідних досліджень.

Новий спалах COVID-19

Джерело: 24 канал

Коронавірус знову спалахне восени, але не у листопаді, як припускають у Міністерстві охорони здоров'я. Це станеться раніше. Ба більше, не варто очікувати, що цей спалах буде слабшим, ніж попередні. Все через Дельта-штам.

Актуально Аби уникнути падіння рівня антитіл проти Дельта: Sinovac потрібно три дози

Штам Дельта у дітей: які ускладнення можуть бути

Джерело: Факти

Новий штам є більш заразним, і його симптоми відрізняються від звичайного COVID-19. Зокрема, варіант Дельта може викликати у дітей мультисистемний запальний синдром, який дуже небезпечний. А за 2 – 3 тижні можуть з'явитися рідкісні симптоми та ускладнення.

Коронавірус у дітей: що відомо?

Загалом вважається, що у дітей COVID-19 має легший перебіг. Однак для новонароджених та дітей раннього віку хвороба є більш небезпечною. Важкими симптомами COVID-19 є кашель та температура, які супроводжуються задишкою. Також насиченість крові киснем нижче 92%.



За словами медиків, критичний стан – коли є дихальна недостатність, енцефалопатія, серцева недостатність тощо. Про причини ускладненої хвороби у дітей Загалом вважається, що у дітей COVID-19 має легший перебіг. Однак для новонароджених та дітей раннього віку хвороба є більш небезпечною. Важкими симптомами COVID-19 є кашель та температура, які супроводжуються задишкою. Також насиченість крові киснем нижче 92%.За словами медиків, критичний стан – коли є дихальна недостатність, енцефалопатія, серцева недостатність тощо. Про причини ускладненої хвороби у дітей читайте у матеріалі.

МОЗ змінило стандарти медичної допомоги пацієнтам з COVID-19

В Україні затвердили нові норми надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Зокрема, змінили вимоги стосовно самоізоляції для вакцинованих людей та перелік категорій населення, які повинні регулярно проходити експрес-тестування.

Більше тут Вакцинованим не потрібна самоізоляція у випадку контакту з хворим на COVID-19, – МОЗ

Новини про коронавірус у світі 9 вересня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 8 вересня у світі офіційно повідомили про понад 222,6 мільйона випадків інфікування SARS-CoV-2, майже 4,6 мільйона хворих на коронавірус, на жаль, померли.

Найбільше інфікованих виявили у США – понад 40 мільйонів від початку пандемії. Загалом COVID-19 забрав життя більш ніж 652 тисячі американців. Наступними за кількістю виявлених випадків коронавірусу ідуть Індія, Велика Британія, Іран, Бразилія.

В Болгарії посилили карантин

Джерело: Associated Press

У Болгарії зросла смертність внаслідок коронавірусу. Уряд країни пов'язує це з повільними темпами вакцинації та вирішив ввести додаткові карантинні обмеження.

Дослідження коронавірусу

Які побічні ефекти викликають вакцини Pfizer і Moderna

Джерело: Medicinenet

У дослідженні, яке триває, вже беруть участь понад 6 мільйонів американців. Вчені не виявили будь-яких серйозних побічних ефектів, пов’язаних з мРНК вакцинами проти COVID-19. Спостереження триватиме ще два роки, але поки медики знайшли лише десятки проблемних випадків на мільйони пацієнтів.

Цікаво! Останнє дослідження Останнє дослідження показало , що щеплення вакциною Moderna сформувало більше антитіл проти коронавірусу, ніж вакцина від Pfizer/BioNTech. Також в іншому дослідженні підтвердили вищу ефективність вакцини Moderna проти штаму Дельта.

ВООЗ вважає, що коронавірус з нами назавжди

Джерело: CNBC

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я вважають, що остаточно перемогти COVID-19 уже не вдасться. Водночас в організації вважають, що найбільшу небезпеку наразі становить штам коронавірусу Дельта.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу