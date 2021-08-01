Новини про коронавірус в Україні 1 серпня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 484 людини, зокрема 16 дітей та 7 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 473 пацієнти з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 6 хворих. Водночас видужали 131 пацієнт.
До теми Штам коронавірусу Дельта не є смертоноснішим, – ВООЗ
Повна COVID-статистика по областях: добовий приріст
- Київ – 86 випадків;
- Вінницька область – 18 випадків;
- Волинська область – 3 випадки;
- Дніпропетровська область – 41 випадок;
- Донецька область – 14 випадків;
- Житомирська область – 24 випадки;
- Закарпатська область – 2 випадки;
- Запорізька область – 16 випадків;
- Івано-Франківська область – 8 випадків;
- Київська область – 24 випадки;
- Кіровоградська область – 4 випадки;
- Луганська область – 12 випадків;
- Львівська область – 12 випадків;
- Миколаївська область – 20 випадків;
- Одеська область – 55 випадків;
- Полтавська область – 10 випадків;
- Рівненська область – 5 випадків;
- Сумська область – 16 випадків;
- Тернопільська область – 21 випадок;
- Харківська область – 40 випадків;
- Херсонська область – 24 випадки;
- Хмельницька область – 4 випадки;
- Черкаська область – 7 випадків;
- Чернівецька область – 12 випадків;
- Чернігівська область – 6 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
У Миколаєві виявили інфікованих Дельтою
Джерело: фейсбук Віталія Кіма
У Миколаєві виявили 4 хворих на штам коронавірусу Дельта. Усі інфіковані прибули з інших країн, зокрема Туреччини та Росії.
Скільки українців вакцинували проти коронавірусу
Джерело: МОЗ
За минулу добу в Україні щепили 68 499 людей, зокрема одну дозу отримали 45 597 людей. Дві дози – 22 902 людини, тобто вони вже завершили процес вакцинації. Загалом від початку вакцинальної кампанії провели 5 594 703 щепленнь проти коронавірусу. Повноцінний захист проти коронавірусу отримали понад 2 мільйони людей.
Новини про коронавірус у світі 1 серпня
Швейцарія відкрила свої кордони для українців
Джерело: твітер Державного cекретаріату у справах міграції Швейцарії
Влада Швейцарії прийняла рішення виключити Україну зі списку "червоних" країн. Тому тепер українці можуть в'їхати на територію цієї держави.
В Естонії створили спрей для носа від коронавірусу
Джерело: Postimees
Естонські учені створили спрей від коронавірусу, що захищає від усіх штамів, які викликають найбільше занепокоєння. Зокрема, і від Дельти.
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У Чорногорії вимагатимуть COVID-сертифікати
Джерело: "Балканський оглядач"
Відтепер у Чорногорії вимагатимуть COVID-сертифікати на вході у всі заклади та центри. Так, Від 31 липня і до 30 серпня ці документи вимагатимуть в ресторанах, барах і кафе, а також у нічних клубах і спортивних центрах та в інших розважальних закладах.
Ізраїль утилізує партію вакцин від Pfizer
Джерело: The Times of Israel
Ізраїль утилізує 80 тисяч доз вакцини проти COVID-19 виробництва американської фармкомпанії Pfizer та німецької корпорації BioNTech. Вартість невикористаних вакцин сягає 1,8 мільйона доларів.