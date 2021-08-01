Новини про коронавірус 1 серпня: Ізраїль знищить партію Pfizer, спрей від COVID-19

Ізраїль заявив, що збирається утилізувати 80 тисяч доз вакцини від коронавірусу Pfizer через закінчення терміну придатності. Учені створили спрей від коронавірусу. В Україні захворіли на цю недугу 484 людини. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 1 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 1 серпня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 484 людини, зокрема 16 дітей та 7 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 473 пацієнти з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 6 хворих. Водночас видужали 131 пацієнт.

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Повна COVID-статистика по областях: добовий приріст

Київ – 86 випадків;

Вінницька область – 18 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 41 випадок;

Донецька область – 14 випадків;

Житомирська область – 24 випадки;

Закарпатська область – 2 випадки;

Запорізька область – 16 випадків;

Івано-Франківська область – 8 випадків;

Київська область – 24 випадки;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 12 випадків;

Львівська область – 12 випадків;

Миколаївська область – 20 випадків;

Одеська область – 55 випадків;

Полтавська область – 10 випадків;

Рівненська область – 5 випадків;

Сумська область – 16 випадків;

Тернопільська область – 21 випадок;

Харківська область – 40 випадків;

Херсонська область – 24 випадки;

Хмельницька область – 4 випадки;

Черкаська область – 7 випадків;

Чернівецька область – 12 випадків;

Чернігівська область – 6 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіло – 2 253 269 людей. Станом на 1 серпня видужали щонайменше 2 186 994 особи.

Втім, офіційно в країні зареєстрували 52 951 смерть від ускладнень коронавірусу. Загалом лабораторії провели 11 395 330 ПЛР-тестувань.

Правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

У Миколаєві виявили інфікованих Дельтою

Джерело: фейсбук Віталія Кіма

У Миколаєві виявили 4 хворих на штам коронавірусу Дельта. Усі інфіковані прибули з інших країн, зокрема Туреччини та Росії.

Скільки українців вакцинували проти коронавірусу

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні щепили 68 499 людей, зокрема одну дозу отримали 45 597 людей. Дві дози – 22 902 людини, тобто вони вже завершили процес вакцинації. Загалом від початку вакцинальної кампанії провели 5 594 703 щепленнь проти коронавірусу. Повноцінний захист проти коронавірусу отримали понад 2 мільйони людей.

Новини про коронавірус у світі 1 серпня

Швейцарія відкрила свої кордони для українців

Джерело: твітер Державного cекретаріату у справах міграції Швейцарії

Влада Швейцарії прийняла рішення виключити Україну зі списку "червоних" країн. Тому тепер українці можуть в'їхати на територію цієї держави.

В Естонії створили спрей для носа від коронавірусу

Джерело: Postimees

Естонські учені створили спрей від коронавірусу, що захищає від усіх штамів, які викликають найбільше занепокоєння. Зокрема, і від Дельти.

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У Чорногорії вимагатимуть COVID-сертифікати

Джерело: "Балканський оглядач"

Відтепер у Чорногорії вимагатимуть COVID-сертифікати на вході у всі заклади та центри. Так, Від 31 липня і до 30 серпня ці документи вимагатимуть в ресторанах, барах і кафе, а також у нічних клубах і спортивних центрах та в інших розважальних закладах.

Ізраїль утилізує партію вакцин від Pfizer

Джерело: The Times of Israel

Ізраїль утилізує 80 тисяч доз вакцини проти COVID-19 виробництва американської фармкомпанії Pfizer та німецької корпорації BioNTech. Вартість невикористаних вакцин сягає 1,8 мільйона доларів.