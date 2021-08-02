Новини про коронавірус 2 серпня: обмеження для невакцинованих, скандал з Уханською лабораторією

Чи будуть нові обмеження під час осіннього карантину: відповідь МОЗ. Чи доведеться Україні вводити обмеження для невакцинованих. У США опублікували докази витоку COVID-19 з лабораторії Китаю. Препарати від Pfizer і Moderna здорожчали для ЄС Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 2 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 2 серпня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні виявили 265 випадків коронавірусної хвороби. Серед інфікованих 11 дітей та 1 медпрацівник.

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До лікарень госпіталізували 386 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19, які потребували медичного контролю. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 5 пацієнтів. Водночас повідомили про одужання – 176 людей.

Кількість проведених тестів:

методом ПЛР – 8 854,

методом ІФА – 1 776,

експрес-тестами – 6 417.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні виявили 2 253 534 хворих на коронавірус. 2 187 170 пацієнтів вже подолали хворобу. Але недуга забрала життя 52 955 мешканців країни.

COVID-статистика по областях: добовий приріст

Київ – 62 випадки;

Вінницька область – 21 випадок;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 9 випадків;

Донецька область – 2 випадки;

Житомирська область – 12 випадків;

Закарпатська область – 0 випадків;

Запорізька область – 0 випадків;

Івано-Франківська область – 1 випадок;

Київська область – 5 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 6 випадків;

Львівська область – 12 випадків;

Миколаївська область – 16 випадків;

Одеська область – 30 випадків;

Полтавська область – 2 випадки;

Рівненська область – випадків;

Сумська область – 4 випадки;

Тернопільська область – 3 випадки;

Харківська область – 17 випадків;

Херсонська область – 11 випадків;

Хмельницька область – 4 випадки;

Черкаська область – 1 випадок;

Чернівецька область – 10 випадків;

Чернігівська область – 4 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Чи будуть нові обмеження під час осіннього карантину: відповідь МОЗ

Джерело: РБК-Україна

Уряд поки не планує вводити додаткові карантинні обмеження всередині України. Норми будуть переглядатися в залежності від зміни епідситуації через коронавірус. Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що наразі є лише одна суттєва зміна до впровадження ймовірного локдауну. Йдеться про заборону на роботу шкіл в регіонах жовтої, помаранчевої і червоної зони, якщо там щеплені менше 80% співробітників.

Україні доведеться вводити обмеження для невакцинованих, – "слуга народу" Радуцький

Джерело: фейсбук Михайла Радуцького

Українська влада згодом буде змушена запроваджувати обмеження для невакцинованих громадян. Зокрема, це стосуватиметься шкіл. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький. У Міністерстві охорони здоров'я вже анонсували, що у випадку погіршення епідситуації працюватимуть школи, де не менше ніж 80% вчителів отримали COVID-щеплення. На думку Радуцького, аналогічні обмеження варто ввести для працівників громадського транспорту, харчування та комерційних або комунальних структур, співробітники яких постійно контактують з людьми.

Крім того, Радуцький нагадав, що у перший тиждень серпня в Україні почнуть діяти нові правила перетину кордону. Українці та іноземці здаватимуть тест при в'їзді. Таке правило є обов'язковим для усіх, крім людей, які:

зробили хоча б одне щеплення від коронавірусу;

громадянами інших країн із COVID-сертифікатами.

Туристи, які повернулись з Індії або Росії повинні відправлятись на самоізоляцію. Це стосується людей, які провели за кордоном більше ніж 7 днів і є невакцинованими або імунізованими препаратами, що несхвалені ВООЗ.

Новини про коронавірус у світі 2 серпня

Препарати від Pfizer і Moderna здорожчали для ЄС: скільки коштує 1 доза вакцини від COVID-19

Джерело: Financial Times

Виробники вакцини Pfizer і Moderna підвищили вартість на свої препарати для Європейського Союзу. Американські ліки здорожчали на 25% та 12% відповідно. Згідно з контрактами, раніше одна доза вакцини від Pfizer коштувала 15,5 євро. Натомість тепер виробник збільшив ціну на понад 25% – до 19,5 євро. Компанія Moderna підвищила вартість свої вакцин від COVID-19 більш ніж на 12%. Якщо раніше 1 доза цього препарату коштувала приблизно 22,6 долара, то тепер ціна зросла до 25,5 доларів.

У США опублікували докази витоку COVID-19 з лабораторії Китаю

Джерело: The Hill

У Комітеті по закордонних справах США опублікували частину розслідування щодо походження коронавірусу. У доповіді йдеться, що SARS-CoV-2 поширився світом в результаті витоку з Уханського інституту вірусології. Текст доповіді опублікував старший республіканець Комітету по закордонних справах Майкл Маккол. Він наголосив, що влада США повинна закликати Китай до відповідальності.

Три дні суворого карантину: в Китаї поширюється Дельта

Джерело: France24

Уряд Китаю офіційно наказав впровадити карантин у центральному місті Чжучжоу в провінції Хунань – уже з понеділка понад 1,2 мільйона жителів повинні залишатися вдома під суворим карантином впродовж наступних трьох днів. В районі Юндін в Чжанцзяцзі, який є популярним туристичним напрямком, закриті всі житлові мікрорайони в міській частині, де проживає 1,5 мільйона людей. Водночас Пекін узагалі заборонив туристам в'їзд до столиці, а потрапити в місто можуть лише туристи за наявності негативного тесту на нуклеїнові кислоти.