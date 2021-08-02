Новини про коронавірус 2 серпня: обмеження для невакцинованих, скандал з Уханською лабораторією
Джерело:24 канал
Чи будуть нові обмеження під час осіннього карантину: відповідь МОЗ. Чи доведеться Україні вводити обмеження для невакцинованих. У США опублікували докази витоку COVID-19 з лабораторії Китаю. Препарати від Pfizer і Moderna здорожчали для ЄС Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 2 серпня.
Новини про коронавірус в Україні 2 серпня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
За минулу добу в Україні виявили 265 випадків коронавірусної хвороби. Серед інфікованих 11 дітей та 1 медпрацівник.
До теми Новини про коронавірус 1 серпня: препарати у річках, хакерська атака на систему вакцинації
До лікарень госпіталізували 386 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19, які потребували медичного контролю. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 5 пацієнтів. Водночас повідомили про одужання – 176 людей.
Кількість проведених тестів:
- методом ПЛР – 8 854,
- методом ІФА – 1 776,
- експрес-тестами – 6 417.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні виявили 2 253 534 хворих на коронавірус. 2 187 170 пацієнтів вже подолали хворобу. Але недуга забрала життя 52 955 мешканців країни.
COVID-статистика по областях: добовий приріст
- Київ – 62 випадки;
- Вінницька область – 21 випадок;
- Волинська область – 2 випадки;
- Дніпропетровська область – 9 випадків;
- Донецька область – 2 випадки;
- Житомирська область – 12 випадків;
- Закарпатська область – 0 випадків;
- Запорізька область – 0 випадків;
- Івано-Франківська область – 1 випадок;
- Київська область – 5 випадків;
- Кіровоградська область – 1 випадок;
- Луганська область – 6 випадків;
- Львівська область – 12 випадків;
- Миколаївська область – 16 випадків;
- Одеська область – 30 випадків;
- Полтавська область – 2 випадки;
- Рівненська область – випадків;
- Сумська область – 4 випадки;
- Тернопільська область – 3 випадки;
- Харківська область – 17 випадків;
- Херсонська область – 11 випадків;
- Хмельницька область – 4 випадки;
- Черкаська область – 1 випадок;
- Чернівецька область – 10 випадків;
- Чернігівська область – 4 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Чи будуть нові обмеження під час осіннього карантину: відповідь МОЗ
Джерело: РБК-Україна
Уряд поки не планує вводити додаткові карантинні обмеження всередині України. Норми будуть переглядатися в залежності від зміни епідситуації через коронавірус. Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що наразі є лише одна суттєва зміна до впровадження ймовірного локдауну. Йдеться про заборону на роботу шкіл в регіонах жовтої, помаранчевої і червоної зони, якщо там щеплені менше 80% співробітників.
Україні доведеться вводити обмеження для невакцинованих, – "слуга народу" Радуцький
Джерело: фейсбук Михайла Радуцького
Українська влада згодом буде змушена запроваджувати обмеження для невакцинованих громадян. Зокрема, це стосуватиметься шкіл. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький. У Міністерстві охорони здоров'я вже анонсували, що у випадку погіршення епідситуації працюватимуть школи, де не менше ніж 80% вчителів отримали COVID-щеплення. На думку Радуцького, аналогічні обмеження варто ввести для працівників громадського транспорту, харчування та комерційних або комунальних структур, співробітники яких постійно контактують з людьми.
Крім того, Радуцький нагадав, що у перший тиждень серпня в Україні почнуть діяти нові правила перетину кордону. Українці та іноземці здаватимуть тест при в'їзді. Таке правило є обов'язковим для усіх, крім людей, які:
- зробили хоча б одне щеплення від коронавірусу;
- громадянами інших країн із COVID-сертифікатами.
Туристи, які повернулись з Індії або Росії повинні відправлятись на самоізоляцію. Це стосується людей, які провели за кордоном більше ніж 7 днів і є невакцинованими або імунізованими препаратами, що несхвалені ВООЗ.
Новини про коронавірус у світі 2 серпня
Препарати від Pfizer і Moderna здорожчали для ЄС: скільки коштує 1 доза вакцини від COVID-19
Джерело: Financial Times
Виробники вакцини Pfizer і Moderna підвищили вартість на свої препарати для Європейського Союзу. Американські ліки здорожчали на 25% та 12% відповідно. Згідно з контрактами, раніше одна доза вакцини від Pfizer коштувала 15,5 євро. Натомість тепер виробник збільшив ціну на понад 25% – до 19,5 євро. Компанія Moderna підвищила вартість свої вакцин від COVID-19 більш ніж на 12%. Якщо раніше 1 доза цього препарату коштувала приблизно 22,6 долара, то тепер ціна зросла до 25,5 доларів.
У США опублікували докази витоку COVID-19 з лабораторії Китаю
Джерело: The Hill
У Комітеті по закордонних справах США опублікували частину розслідування щодо походження коронавірусу. У доповіді йдеться, що SARS-CoV-2 поширився світом в результаті витоку з Уханського інституту вірусології. Текст доповіді опублікував старший республіканець Комітету по закордонних справах Майкл Маккол. Він наголосив, що влада США повинна закликати Китай до відповідальності.
Три дні суворого карантину: в Китаї поширюється Дельта
Джерело: France24
Уряд Китаю офіційно наказав впровадити карантин у центральному місті Чжучжоу в провінції Хунань – уже з понеділка понад 1,2 мільйона жителів повинні залишатися вдома під суворим карантином впродовж наступних трьох днів. В районі Юндін в Чжанцзяцзі, який є популярним туристичним напрямком, закриті всі житлові мікрорайони в міській частині, де проживає 1,5 мільйона людей. Водночас Пекін узагалі заборонив туристам в'їзд до столиці, а потрапити в місто можуть лише туристи за наявності негативного тесту на нуклеїнові кислоти.