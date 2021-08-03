Новини про коронавірус в Україні 3 серпня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 2 серпня, в Україні зафіксували 827 нових хворих на COVID-19. З них 68 дітей та 26 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 334 людини з ускладненим перебігом хвороби або підозрою на наявність коронавірусної інфекції. На жаль, ще 26 пацієнтів померли. Натомість видужали 533 інфікованих.
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Впродовж 3 квітня в Україні провели 39 622 тести на коронавірус, з них:
- методом ПЛР – 19 946,
- методом ІФА — 82 29,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 11 447.
Добовий приріст випадків інфікування в регіонах:
- місто Київ – 198 випадків;
- Вінницька область – 32 випадки;
- Волинська область – 2 випадки;
- Дніпропетровська область – 53 випадки;
- Донецька область – 65 випадків;
- Житомирська область – 14 випадків;
- Закарпатська область – 5 випадків;
- Запорізька область – 37 випадків;
- Івано-Франківська область – 6 випадків;
- Київська область – 19 випадків;
- Кіровоградська область – 4 випадки;
- Луганська область – 47 випадків;
- Львівська область – 48 випадків;
- Миколаївська область – 11 випадків;
- Одеська область – 62 випадки;
- Полтавська область – 14 випадків;
- Рівненська область – 15 випадків;
- Сумська область – 24 випадки;
- Тернопільська область – 6 випадків;
- Харківська область – 49 випадків;
- Херсонська область – 36 випадків;
- Хмельницька область – 18 випадків;
- Черкаська область – 32 випадки;
- Чернівецька область – 13 випадків;
- Чернігівська область – 17 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Останні 2 місяці від коронавірусу в Україні помирали лише невакциновані люди
Джерело: ТСН
Від коронавірусу за літні місяці в Україні помирали лише невакциновані проти хвороби люди. Лише одна людина, яка померла, мала одну дозу. У Центрі громадського здоров'я України наголосили, що вакцинація суттєво знижує ризик смерті від коронавірусу.
За 2 літні місяці померли 2 256 хворих на коронавірус. Усі інфіковані, які пішли з життя, були нещеплені (лише 1 пацієнт отримав першу дозу препарату проти COVID-19).
Темпи вакцинації в Україні
Джерело: МОЗ
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 3 669 513 людей, 3 669 511 з яких отримали першу дозу препарату, а 2 088 433 – обидві.
Впродовж минулої доби (2 серпня) щеплення проти коронавірусу отримала 125 161 людина. 70 344 громадян отримали першу дозу, а решта 54 817 людей отримали завершальну, другу дозу вакцини.
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Новини про коронавірус у світі 3 серпня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на ранок 3 серпня у світі зафіксували понад 198 мільйонів хворих на коронавірус. Від недуги померли понад 4,2 мільйона інфікованих. Найбільшу кількість інфікованих коронавірусом виявили у США, там захворіли майже 35 мільйонів людей, жертвами коронавірусу стали понад 613 тисяч жителів США.
Наступна країна, яка найбільше постраждала від пандемії, є Індія. Там інфікувались майже 32 мільйони людей, з них померли внаслідок недуги 425 тисяч.
Як симптоми COVID-19 відрізняються за віком
Джерело: The Lancet Digital Health
Вчені Королівського коледжу Лондона розповіли, чим відрізняються симптоми коронавірусу у людей різного віку. Виявилось, що певна різниця таки є.
Науковці простежили динаміку захворювання в перші 3 дні після позитивного тесту. У науковій вибірці взяла участь 182 991 людина, а в тестовій – 15 049.
Зокрема виявилось, що втрата нюху є доволі рідким явищем серед літніх людей. Натомість пацієнти 40 – 59 років частіше скаржаться на постійний кашель.
Чому люди відмовляються від щеплення проти коронавірусу
Джерело: Social Psychological Bulletin
Нині багато людей не хочуть або бояться вакцинуватися проти коронавірусу. Фахівці з університетів Ягеллонського й соціальних і гуманітарних наук (Польща) вивчили літературу про ставлення людей до вакцинації.
Вчені прийшли до висновку, що всі учасники в цілому негативно ставляться до вакцин, а не лише до COVID-щеплень. При цьому багато опитаних заявили, що їхня позиція заснована нібито на власному досвіді або на досвіді знайомих.