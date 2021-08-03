Новини про коронавірус в Україні 3 серпня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 2 серпня, в Україні зафіксували 827 нових хворих на COVID-19. З них 68 дітей та 26 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 334 людини з ускладненим перебігом хвороби або підозрою на наявність коронавірусної інфекції. На жаль, ще 26 пацієнтів померли. Натомість видужали 533 інфікованих.

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Впродовж 3 квітня в Україні провели 39 622 тести на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 19 946,

методом ІФА — 82 29,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 11 447.

Від початку пандемії в Україні виявили 2 254 361 інфікованого коронавірусом. На жаль, 52 981 пацієнт пішов з життя, так і не зумівши подолати недугу. Але 2 187 703 хворих вже одужали.

Добовий приріст випадків інфікування в регіонах:

місто Київ – 198 випадків;

Вінницька область – 32 випадки;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 53 випадки;

Донецька область – 65 випадків;

Житомирська область – 14 випадків;

Закарпатська область – 5 випадків;

Запорізька область – 37 випадків;

Івано-Франківська область – 6 випадків;

Київська область – 19 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 47 випадків;

Львівська область – 48 випадків;

Миколаївська область – 11 випадків;

Одеська область – 62 випадки;

Полтавська область – 14 випадків;

Рівненська область – 15 випадків;

Сумська область – 24 випадки;

Тернопільська область – 6 випадків;

Харківська область – 49 випадків;

Херсонська область – 36 випадків;

Хмельницька область – 18 випадків;

Черкаська область – 32 випадки;

Чернівецька область – 13 випадків;

Чернігівська область – 17 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



​Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Останні 2 місяці від коронавірусу в Україні помирали лише невакциновані люди

Джерело: ТСН

Від коронавірусу за літні місяці в Україні помирали лише невакциновані проти хвороби люди. Лише одна людина, яка померла, мала одну дозу. У Центрі громадського здоров'я України наголосили, що вакцинація суттєво знижує ризик смерті від коронавірусу.

Зверніть увагу: впродовж червня-липня в Україні коронавірус виявили у більш ніж 49 тисяч українців, з них лише 170 людей вакцинувалися однією або двома дозами – це всього 0,3% від загальної кількості хворих.

За 2 літні місяці померли 2 256 хворих на коронавірус. Усі інфіковані, які пішли з життя, були нещеплені (лише 1 пацієнт отримав першу дозу препарату проти COVID-19).

Темпи вакцинації в Україні

Джерело: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 3 669 513 людей, 3 669 511 з яких отримали першу дозу препарату, а 2 088 433 – обидві.

Впродовж минулої доби (2 серпня) щеплення проти коронавірусу отримала 125 161 людина. 70 344 громадян отримали першу дозу, а решта 54 817 людей отримали завершальну, другу дозу вакцини.

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Новини про коронавірус у світі 3 серпня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на ранок 3 серпня у світі зафіксували понад 198 мільйонів хворих на коронавірус. Від недуги померли понад 4,2 мільйона інфікованих. Найбільшу кількість інфікованих коронавірусом виявили у США, там захворіли майже 35 мільйонів людей, жертвами коронавірусу стали понад 613 тисяч жителів США.

Наступна країна, яка найбільше постраждала від пандемії, є Індія. Там інфікувались майже 32 мільйони людей, з них померли внаслідок недуги 425 тисяч.

Як симптоми COVID-19 відрізняються за віком

Джерело: The Lancet Digital Health

Вчені Королівського коледжу Лондона розповіли, чим відрізняються симптоми коронавірусу у людей різного віку. Виявилось, що певна різниця таки є.

Науковці простежили динаміку захворювання в перші 3 дні після позитивного тесту. У науковій вибірці взяла участь 182 991 людина, а в тестовій – 15 049.

Зокрема виявилось, що втрата нюху є доволі рідким явищем серед літніх людей. Натомість пацієнти 40 – 59 років частіше скаржаться на постійний кашель.

Чому люди відмовляються від щеплення проти коронавірусу

Джерело: Social Psychological Bulletin

Нині багато людей не хочуть або бояться вакцинуватися проти коронавірусу. Фахівці з університетів Ягеллонського й соціальних і гуманітарних наук (Польща) вивчили літературу про ставлення людей до вакцинації.

Вчені прийшли до висновку, що всі учасники в цілому негативно ставляться до вакцин, а не лише до COVID-щеплень. При цьому багато опитаних заявили, що їхня позиція заснована нібито на власному досвіді або на досвіді знайомих.

Фахівці вважають, що причина відмови від щеплень – схильність запам'ятовувати негативну інформацію, навіть якщо та була просто прочитана в соціальних мережах або підозрілих сайтах.