Новини про коронавірус в Україні 4 серпня
В Україні стрімко зростає захворюваність на COVID-19
Джерело: МОЗ
За минулу добу в Україні виявили 984 випадки зараження коронавірусом. Це вже другий день поспіль, коли в країні фіксують майже тисячу інфікованих.
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За цей самий період до лікарень потрапили 572 людини. Від ускладнень хвороби померли 43 пацієнти, ще 570 людей повідомили про одужання.
Скільки тестів провели в Україні від учора:
- методом ПЛР – 22 533,
- методом ІФА – 8 064,
- експрес-тестами – 16 845.
Добовий приріст випадків інфікування в регіонах:
- місто Київ – 236 випадків;
- Вінницька область – 19 випадків;
- Волинська область – 3 випадки;
- Дніпропетровська область – 64 випадки;
- Донецька область – 91 випадок;
- Житомирська область – 20 випадків;
- Закарпатська область – 4 випадки;
- Запорізька область – 53 випадки;
- Івано-Франківська область – 9 випадків;
- Київська область – 34 випадки;
- Кіровоградська область – 7 випадків;
- Луганська область – 43 випадки;
- Львівська область – 34 випадки;
- Миколаївська область – 16 випадків;
- Одеська область – 46 випадків;
- Полтавська область – 23 випадки;
- Рівненська область – 29 випадків;
- Сумська область – 18 випадків;
- Тернопільська область – 19 випадків;
- Харківська область – 75 випадків;
- Херсонська область – 71 випадок;
- Хмельницька область – 35 випадків;
- Черкаська область – 23 випадки;
- Чернівецька область – 10 випадків;
- Чернігівська область – 2 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
КМДА прийматиме онлайн-заявки на отримання спецперепусток для транспорту
Джерело: офіційний портал Києва
У Києві вже почали готуватися до наступного локдауну. Зокрема, столична влада збирається запустити електронну форму подачі заявок для представників критично значущих професій. Заповнити заявку онлайн можна буде з 10 серпня.
Ціллю Дельти в Україні можуть стати діти, – лікар
Джерело: ТСН
Зниження захворюваності на коронавірус в Україні є тимчасовим явище.Рано чи пізно в Україні розпочнеться поширення штаму Дельта, основною мішенню якого будуть діти. Все через те, що в Україні поки що немає масової дитячої COVID-19 вакцинації. Принаймні так вважає головний інфекціоніст Львівської області Сергій Федоренко.
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Новини про коронавірус у світі 4 серпня
Ще одна країна вводить вакцинацію трьома дозами
Джерело: Укрінформ
Невдовзі у Швеції дозволять вводити бустерну, тобто третю дози вакцини проти COVID-19. Але додаткова ін'єкція буде доступна лише для певних категорій людей: мешканців будинків догляду, літнім людям віком від 80 років та людям з дуже ослабленою імунною системою.
1 000 доларів за вакцинацію: нова ініціатива працедавців
Джерело: Bloomberg
Одна з найбільших у світі інвестиційних компаній Vanguard Group вирішила давати премії вакцинованим проти коронавірусу співробітникам у розмірі 1 000 доларів. Виплати надаватимуть абсолютно усім співробітникам, які зможуть документально підтвердити COVID-щеплення. У Vanguard Group очікують, що усі їхні співробітників будуть імунізовані проти вірусу вже до жовтня 2021 року.
Дослідження коронавірусу
Коронавірус може передаватись через сльози
Джерело: Times of India
Науковці з Індії вважають, що коронавірус може передаватися через сльози. Принаймні тестування 120 зразків показало, що SARS-CoV-2 присутній в зразках 21 пацієнта (17,5%), причому у 10 з них не було ніяких симптомів, які вказували б на проблеми з очима.
Який ризик інфікування коронавірусом серед вакцинованих: нове дослідження
Джерело: The Guardian
Науковці з Імперського коледжу Лондона встановили, що у людей, які пройшли повний курс вакцинації ризик підхопити коронавірус втричі менший, ніж у невакцинованих. Окрім цього, імунізовані люди рідше стають переносниками інфекції. Вибірка дослідження – 100 тисяч людей.