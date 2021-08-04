Новини про коронавірус в Україні 4 серпня

В Україні стрімко зростає захворюваність на COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні виявили 984 випадки зараження коронавірусом. Це вже другий день поспіль, коли в країні фіксують майже тисячу інфікованих.

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За цей самий період до лікарень потрапили 572 людини. Від ускладнень хвороби померли 43 пацієнти, ще 570 людей повідомили про одужання.

Скільки тестів провели в Україні від учора:

методом ПЛР – 22 533,

методом ІФА – 8 064,

експрес-тестами – 16 845.

Загальна статистика: За весь час пандемії COVID-19 в Україні виявили 2 255 345 хворих на коронавірус. 2 188 273 з них вже одужали. Але щонайменше 53 024 інфікованих пішли з життя, так і не зумівши подолати хворобу.

Добовий приріст випадків інфікування в регіонах:

місто Київ – 236 випадків;

Вінницька область – 19 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 64 випадки;

Донецька область – 91 випадок;

Житомирська область – 20 випадків;

Закарпатська область – 4 випадки;

Запорізька область – 53 випадки;

Івано-Франківська область – 9 випадків;

Київська область – 34 випадки;

Кіровоградська область – 7 випадків;

Луганська область – 43 випадки;

Львівська область – 34 випадки;

Миколаївська область – 16 випадків;

Одеська область – 46 випадків;

Полтавська область – 23 випадки;

Рівненська область – 29 випадків;

Сумська область – 18 випадків;

Тернопільська область – 19 випадків;

Харківська область – 75 випадків;

Херсонська область – 71 випадок;

Хмельницька область – 35 випадків;

Черкаська область – 23 випадки;

Чернівецька область – 10 випадків;

Чернігівська область – 2 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



​Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

КМДА прийматиме онлайн-заявки на отримання спецперепусток для транспорту

Джерело: офіційний портал Києва

У Києві вже почали готуватися до наступного локдауну. Зокрема, столична влада збирається запустити електронну форму подачі заявок для представників критично значущих професій. Заповнити заявку онлайн можна буде з 10 серпня.

Ціллю Дельти в Україні можуть стати діти, – лікар

Джерело: ТСН

Зниження захворюваності на коронавірус в Україні є тимчасовим явище.Рано чи пізно в Україні розпочнеться поширення штаму Дельта, основною мішенню якого будуть діти. Все через те, що в Україні поки що немає масової дитячої COVID-19 вакцинації. Принаймні так вважає головний інфекціоніст Львівської області Сергій Федоренко.

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Новини про коронавірус у світі 4 серпня

Ще одна країна вводить вакцинацію трьома дозами

Джерело: Укрінформ

Невдовзі у Швеції дозволять вводити бустерну, тобто третю дози вакцини проти COVID-19. Але додаткова ін'єкція буде доступна лише для певних категорій людей: мешканців будинків догляду, літнім людям віком від 80 років та людям з дуже ослабленою імунною системою.

1 000 доларів за вакцинацію: нова ініціатива працедавців

Джерело: Bloomberg

Одна з найбільших у світі інвестиційних компаній Vanguard Group вирішила давати премії вакцинованим проти коронавірусу співробітникам у розмірі 1 000 доларів. Виплати надаватимуть абсолютно усім співробітникам, які зможуть документально підтвердити COVID-щеплення. У Vanguard Group очікують, що усі їхні співробітників будуть імунізовані проти вірусу вже до жовтня 2021 року.

Дослідження коронавірусу

Коронавірус може передаватись через сльози

Джерело: Times of India

Науковці з Індії вважають, що коронавірус може передаватися через сльози. Принаймні тестування 120 зразків показало, що SARS-CoV-2 присутній в зразках 21 пацієнта (17,5%), причому у 10 з них не було ніяких симптомів, які вказували б на проблеми з очима.

Який ризик інфікування коронавірусом серед вакцинованих: нове дослідження

Джерело: The Guardian

Науковці з Імперського коледжу Лондона встановили, що у людей, які пройшли повний курс вакцинації ризик підхопити коронавірус втричі менший, ніж у невакцинованих. Окрім цього, імунізовані люди рідше стають переносниками інфекції. Вибірка дослідження – 100 тисяч людей.