Новини про коронавірус в Україні 5 серпня
Третій день поспіль в Україні зростає захворюваність
Джерело: МОЗ
Захворюваність на коронавірус в Україні зростає третій день, впродовж минулої доби інфікувались 1 052 людини, зокрема 37 медиків та 81 дитина. Востаннє більш ніж тисячу інфікованих в країні реєстрували в червні.
До лікарень госпіталізували 532 пацієнти вираженими симптоми COVID-19, які потребували медичного контролю. Від учора, внаслідок ускладнень хвороби, на жаль, померли 25 пацієнтів. Натомість 542 пацієнтів повідомили про одужання.
Днем раніше Новини про коронавірус 4 серпня: стрімке зростання хворих в Україні, чи справді вакцина захищає
Кількість проведених тестів за добу
- методом ПЛР – 20 950,
- методом ІФА – 9 154,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 15 970.
Добовий приріст випадків коронавірусу в регіонах
- Київ – 187 випадків;
- Вінницька область – 57 випадків;
- Волинська область – 7 випадків;
- Дніпропетровська область – 43 випадки;
- Донецька область – 55 випадків;
- Житомирська область – 23 випадки;
- Закарпатська область – 15 випадків;
- Запорізька область – 62 випадки;
- Івано-Франківська область – 13 випадків;
- Київська область – 36 випадків;
- Кіровоградська область – 6 випадків;
- Луганська область – 46 випадків;
- Львівська область – 55 випадків;
- Миколаївська область – 24 випадки;
- Одеська область – 75 випадків;
- Полтавська область – 20 випадків;
- Рівненська область – 21 випадок;
- Сумська область – 39 випадків;
- Тернопільська область – 46 випадків;
- Харківська область – 59 випадків;
- Херсонська область – 40 випадків;
- Хмельницька область – 32 випадки;
- Черкаська область – 27 випадків;
- Чернівецька область – 23 випадки;
- Чернігівська область – 41 випадок.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Новий спалах COVID-19 в Україні можливий ще до кінця серпня
Джерело: Київська школа економіки
Експерти Київської школи економіки розповіли, що вже 20 областей демонструють тривожну тенденцію зростання рівня госпіталізацій. Це свідчить про можливий спалах COVID-19 до 17 серпня. Водночас смертність перебуває на рівні плато.
Водночас зростає рівень зайнятості місць в реанімації та ліжок з киснем. Лише за тиждень показник госпіталізації зріс на 17%. Раніше він був на рівні 3 – 5%
У чотирьох областях перевищені показники госпіталізації
Джерело: МОЗ
Всі області України крім Донецької, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької перебувають у "зеленій" зоні карантину.
- Зокрема, в Донецькій області динаміка госпіталізацій хворих з коронавірусом перевищує ці показники, за останніми даними вона складає 81,2%, раніше була 58,5%.
- У Рівненській області ситуація дещо покращилась, цей показник зменшується, він становить 70,6%, а раніше сягав позначки в 150,0%.
- Найвища динаміка госпіталізацій COVID-хворих спостерігається в Тернопільській області – показник госпіталізації склав 260%, хоча ще днем раніше був 172,7%.
- Також у Хмельницькій області цей показник становить 55,7%.
В Україні не вводитимуть локдаун, але карантин продовжать
Джерело: "Українське радіо"
Головний санлікар країни Ігор Кузін заявив, що поки в країні не планують вводити тотальний локдаун, але уряд продовжить адаптивний карантин.
В Полтавській області виявили ще один випадок Дельти
Джерело: "Суспільне"
У Кременчуцькому районі Полтавської області зареєстрували перший випадок інфікування штамом коронавірусу Дельта. Хворобу виявили у мешканки селища Градизьк.
Перебіг коронавірусу у хворої був легким і вона лікувалася вдома. Нині жінка вже одужала.
Цікаво Півтора місяця без нових випадків COVID-19: як живе Моршин, де вакцинували більшість мешканців
Новини про коронавірус у світі
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 5 серпня у світі зафіксували понад 200 мільйонів хворих на коронавірус. Від недуги померли понад 4,2 мільйона інфікованих. Найбільшу кількість інфікованих коронавірусом виявили у США, там захворіли майже 35 мільйонів людей, жертвами коронавірусу стали понад 614 тисяч жителів США.
Наступна країна, яка найбільше постраждала від пандемії, є Індія. Там інфікувались майже 32 мільйони людей, з них померли внаслідок недуги 426 тисяч.
У Литві вводять жорсткі обмеження для невакцинованих людей
Джерело: Delfi
Влада Литви пропонує позбавити допомоги людей, які захворіють на коронавірус, але вирішили не робити щеплення від цієї інфекції.
Ці поправки до законодавства зареєструвало Міністерство внутрішніх справ Литви. Також в документі йдеться про обов'язкове тестування на коронавірус для невакцинованих за власний кошт.
В цілому в Литві з початку пандемії COVID-19 захворіло 284 191 людина. Від коронавірусу померли 4422 людини.
ВООЗ домагається мораторію на третю дозу вакцини проти COVID-19
Джерело: твіттер ВООЗ
Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я просить країни почекати із введенням бустерної, тобто третьої дози вакцини. Тож, в організації вимагають ввести мораторій на ревакцинацію проти коронавірусу. Щонайменше до кінця вересня.
В організації зауважили, що це допоможе усунути різку нерівність у розподілі доз між багатими й бідними країнами.
У США хочуть пускати лише вакцинованих іноземців
Джерело: The Hill
Сполучені Штати планують дозволити в'їзд на свою територію лише вакцинованим проти коронавірусу іноземним туристам. Введення такого правила наразі розглядають в Білому Домі.