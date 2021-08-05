Новини про коронавірус 5 серпня: перевищені показники госпіталізації, локдауну не буде

В Україні третій день поспіль зростає захворюваність на коронавірус. Крім того, у 5 регіонах перевищені показники госпіталізації. Науковці й надалі прогнозують зростання захворюваності. Найближчим часом в країні не планують вводити локдаун, але продовжать адаптивний карантин. ВООЗ виступила проти імунізації бустерною дозою. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 5 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 5 серпня

Третій день поспіль в Україні зростає захворюваність

Джерело: МОЗ

Захворюваність на коронавірус в Україні зростає третій день, впродовж минулої доби інфікувались 1 052 людини, зокрема 37 медиків та 81 дитина. Востаннє більш ніж тисячу інфікованих в країні реєстрували в червні.

До лікарень госпіталізували 532 пацієнти вираженими симптоми COVID-19, які потребували медичного контролю. Від учора, внаслідок ускладнень хвороби, на жаль, померли 25 пацієнтів. Натомість 542 пацієнтів повідомили про одужання.

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Кількість проведених тестів за добу

методом ПЛР – 20 950,

методом ІФА – 9 154,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 15 970.

Добовий приріст випадків коронавірусу в регіонах

Київ – 187 випадків;

Вінницька область – 57 випадків;

Волинська область – 7 випадків;

Дніпропетровська область – 43 випадки;

Донецька область – 55 випадків;

Житомирська область – 23 випадки;

Закарпатська область – 15 випадків;

Запорізька область – 62 випадки;

Івано-Франківська область – 13 випадків;

Київська область – 36 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 46 випадків;

Львівська область – 55 випадків;

Миколаївська область – 24 випадки;

Одеська область – 75 випадків;

Полтавська область – 20 випадків;

Рівненська область – 21 випадок;

Сумська область – 39 випадків;

Тернопільська область – 46 випадків;

Харківська область – 59 випадків;

Херсонська область – 40 випадків;

Хмельницька область – 32 випадки;

Черкаська область – 27 випадків;

Чернівецька область – 23 випадки;

Чернігівська область – 41 випадок.

в Україні виявили 2 256 397 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. 2 188 815 пацієнтів вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 53 049 людей.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



​Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Новий спалах COVID-19 в Україні можливий ще до кінця серпня

Джерело: Київська школа економіки

Експерти Київської школи економіки розповіли, що вже 20 областей демонструють тривожну тенденцію зростання рівня госпіталізацій. Це свідчить про можливий спалах COVID-19 до 17 серпня. Водночас смертність перебуває на рівні плато.

Водночас зростає рівень зайнятості місць в реанімації та ліжок з киснем. Лише за тиждень показник госпіталізації зріс на 17%. Раніше він був на рівні 3 – 5%

У чотирьох областях перевищені показники госпіталізації

Джерело: МОЗ

Всі області України крім Донецької, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької перебувають у "зеленій" зоні карантину.

Зокрема, в Донецькій області динаміка госпіталізацій хворих з коронавірусом перевищує ці показники, за останніми даними вона складає 81,2%, раніше була 58,5%.

У Рівненській області ситуація дещо покращилась, цей показник зменшується, він становить 70,6%, а раніше сягав позначки в 150,0%.

ситуація дещо покращилась, цей показник зменшується, він становить 70,6%, а раніше сягав позначки в 150,0%. Найвища динаміка госпіталізацій COVID-хворих спостерігається в Тернопільській області – показник госпіталізації склав 260%, хоча ще днем раніше був 172,7%.

показник госпіталізації склав 260%, хоча ще днем раніше був 172,7%. Також у Хмельницькій області цей показник становить 55,7%.

В Україні не вводитимуть локдаун, але карантин продовжать

Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати менш як 50%.

Джерело: "Українське радіо"

Головний санлікар країни Ігор Кузін заявив, що поки в країні не планують вводити тотальний локдаун, але уряд продовжить адаптивний карантин.

В Полтавській області виявили ще один випадок Дельти

Джерело: "Суспільне"

У Кременчуцькому районі Полтавської області зареєстрували перший випадок інфікування штамом коронавірусу Дельта. Хворобу виявили у мешканки селища Градизьк.

Перебіг коронавірусу у хворої був легким і вона лікувалася вдома. Нині жінка вже одужала.

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Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 5 серпня у світі зафіксували понад 200 мільйонів хворих на коронавірус. Від недуги померли понад 4,2 мільйона інфікованих. Найбільшу кількість інфікованих коронавірусом виявили у США, там захворіли майже 35 мільйонів людей, жертвами коронавірусу стали понад 614 тисяч жителів США.

Наступна країна, яка найбільше постраждала від пандемії, є Індія. Там інфікувались майже 32 мільйони людей, з них померли внаслідок недуги 426 тисяч.

У Литві вводять жорсткі обмеження для невакцинованих людей

Джерело: Delfi

Влада Литви пропонує позбавити допомоги людей, які захворіють на коронавірус, але вирішили не робити щеплення від цієї інфекції.

Ці поправки до законодавства зареєструвало Міністерство внутрішніх справ Литви. Також в документі йдеться про обов'язкове тестування на коронавірус для невакцинованих за власний кошт.

В цілому в Литві з початку пандемії COVID-19 захворіло 284 191 людина. Від коронавірусу померли 4422 людини.

ВООЗ домагається мораторію на третю дозу вакцини проти COVID-19

Джерело: твіттер ВООЗ

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я просить країни почекати із введенням бустерної, тобто третьої дози вакцини. Тож, в організації вимагають ввести мораторій на ревакцинацію проти коронавірусу. Щонайменше до кінця вересня.

В організації зауважили, що це допоможе усунути різку нерівність у розподілі доз між багатими й бідними країнами.

У США хочуть пускати лише вакцинованих іноземців

Джерело: The Hill

Сполучені Штати планують дозволити в'їзд на свою територію лише вакцинованим проти коронавірусу іноземним туристам. Введення такого правила наразі розглядають в Білому Домі.

США зберігають обмеження на міжнародні поїздки через поширення штаму Дельта та зростанням кількості нових випадків COVID-19. Вони стосуються туристів з Європи, Мексики, Канади та ще низки держав.